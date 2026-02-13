USA dohodly s Tchaj-wanem obří obchodní dohodu, cla se sníží na 15 procent

Autor: ,
  6:42
Zástupci administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek podepsali finální obchodní dohodu s Tchaj-wanem, která potvrdila 15procentní clo na dovoz většiny zboží z Tchaj-wanu do Spojených států a zároveň zavázala Tchaj-pej k plánu na zrušení nebo snížení dovozních cel na téměř všechno americké zboží.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Informovaly o tom v noci na dnešek agentury Reuters a AP.

Dokument, který zveřejnil úřad hlavního amerického zmocněnce pro obchod, dále zavazuje Tchaj-wan k výraznému navýšení nákupů amerického zboží a produktů do roku 2029, konkrétně zkapalněného zemního plynu a ropy v hodnotě 44,4 miliardy dolarů (907 miliard Kč), civilních letadel a motorů za 15,2 miliardy dolarů či zařízení pro rozvodné sítě a generátory a námořní a ocelářské vybavení v ceně 25,2 miliardy dolarů, píše Reuters.

Ve čtvrtek podepsaná smlouva tak doplňuje o technické formulace a konkrétní detaily rámcovou obchodní dohodu uzavřenou v lednu, která snížila dovozní cla na tchaj-wanské zboží, včetně výrobků z klíčového odvětví polovodičů, na 15 procent z Trumpem původně stanovených 20 procent. Tchaj-wan tak získal v oblasti exportu stejné postavení jako jeho nejbližší asijští konkurenti: Jižní Korea a Japonsko.

„Toto je klíčový moment pro tchaj-wanskou ekonomiku a průmysl, aby se přizpůsobily změnám a prošly významnou transformací,“ napsal tchaj-wanský prezident Laj Čching-te na facebooku. Dohoda optimalizuje ekonomický a obchodní rámec mezi Tchaj-wanem a USA, vybuduje důvěryhodné průmyslové dodavatelské řetězce a naváže na strategické partnerství mezi Tchaj-wanem a USA v oblasti vyspělých technologií, dodal.

Lednová dohoda obsahuje také závazek Tchaj-wanu, že jeho firmy investují ve Spojených státech 250 miliard dolarů (5,1 bilionu Kč) do navýšení výroby polovodičů, energie a vývoje umělé inteligence, včetně 100 miliard dolarů, které již přislíbila společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Tchajwanská vláda mimoto uvedla, že poskytne úvěrové záruky za dalších až 250 miliard dolarů, aby pomohla investovat v USA také menším podnikům.

Snížení cel jen o čtvrtinu. I tak si USA vymohly na Tchaj-wanu obří investice

Hlavní americký zmocněnec pro obchod Jamieson Greer ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že obchodní dohoda s Tchaj-wanem posílí exportní příležitosti pro americké zemědělce, chovatele, rybáře, dělníky i zpracovatele. „Tato dohoda také navazuje na naše dlouhodobé hospodářské a obchodní vztahy s Tchaj-wanem a výrazně posílí odolnost našich dodavatelských řetězců, zejména v odvětvích vyspělých technologií,“ dodal Greer.

Podle údajů amerického statistického úřadu obchodní schodek USA s Tchaj-wanem za prvních 11 měsíců loňského roku vystřelil na 126,9 miliardy dolarů ze 73,7 miliardy za celý rok 2024. Hlavní podíl na tom měl prudký nárůst dovozu špičkových čipů pro umělou inteligenci do USA.

Vstoupit do diskuse

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se muž z Karlovarského kraje...

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Hotel Grand Emperor v Macau (6. února 2026)

Zlaté cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu Hotelu Grand Emperor v Macau po více než dvě desetiletí. Nyní se jeho vedení rozhodlo cihly ze vstupní haly odstranit a zpeněžit....

USA dohodly s Tchaj-wanem obří obchodní dohodu, cla se sníží na 15 procent

Prázdné ulice tchajwanské Tchaj-peje, kde probíhal nácvik reakce na případný...

Zástupci administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek podepsali finální obchodní dohodu s Tchaj-wanem, která potvrdila 15procentní clo na dovoz většiny zboží z Tchaj-wanu do...

13. února 2026  6:42

Test pesticidů v růžích: Některé tradiční dárky k Valentýnu byly plné chemie

Premium
ilustrační snímek

Jedním z atributů svatého Valentýna, patrona všech zamilovaných, jsou růže. Zdánlivě bezchybné květiny, které koupíte v některých květinářstvích, by však světci velkou radost neudělaly. Zůstávají...

13. února 2026

Rok, nebo deset? Úřady netuší, jak dlouho trvá povolování bytů

V litvínovské čtvrti Chudeřín si zájemci mohou koupit hrubou stavbu „řadovky“...

Podle developerů trvá povolování stavby až deset let. Zcela opačný pohled, než který dlouhodobě prezentují developeři, nedávno přinesla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve...

13. února 2026

V Rusku se navzdory sankcím stále prodávají západní auta. I díky čínským firmám

Mercedes-Benz třídy G

Navzdory sankcím stále proudí do Ruska desítky tisíc nových aut západních, japonských a jihokorejských značek. Zpravodajové agentury Reuters zjistili, že za tím stojí i zprostředkovatelé z Číny. Aby...

12. února 2026

Potravinářská inspekce našla v Tesku kuřecí prsní řízky s bakteriemi salmonely

Vzorek kuřecích řízků obsahujících salmonelu (12. února 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla loni v brněnském obchodě řetězce Tesco prsní kuřecí řízky, které obsahovaly bakterii Salmonella infantis. Ta může způsobit závažné průjmové...

12. února 2026  16:30

Investoři rozdělili hračkářské giganty. Hasbro roste, Mattel rekordně padá

Mattel a Hasbro

Poptávka po klasických hračkách po celém světě klesá. Doplácejí na to i výrobci. Jejich tržby totiž poslední roky výrazně klesají. Mimo jiné proto se ve středu propadly akcie společnosti Mattel o...

12. února 2026  16:18

Nevídané, žasnou Němci. Firma Václava Fischera jim prodala neexistující letenky

Premium
Společnost Fischer Air prodávala letenky do exotických destinací, spoje však...

Německé úřady i spotřebitelské organizace řeší případ podezřelého prodeje letenek, v němž figuruje bývalý český senátor a někdejší podnikatel Václav Fischer. Jeho nová společnost Fischer Air...

12. února 2026  14:02

Denně 16 hodin na Instagramu je problém, ne závislost, tvrdil šéf firmy u soudu

Adam Mosseri, šéf Instagramu společnosti Meta Platforms, vypovídá v rámci...

V Los Angeles začal přelomový proces, který může ukázat, zda lze sociální sítě hnát k odpovědnosti za dopady na duševní zdraví mladých. Šéf Instagramu Adam Mosseri ve středu u soudu odmítl, že by...

12. února 2026  12:37

Celkem 177 projetých návěstidel. Incidentů na železnici neubývá

Poškozený transformátor návěstí na trati v Ostravě-Vítkovicích

Počet projetých návěstidel na českých kolejích neklesá. Loni se tak stalo celkem ve 177 případech, což je meziročně jen o jeden incident méně, vyplynulo z dat Drážního úřadu. Týkalo se to ale jen...

12. února 2026  11:40

České dráhy se zbavují starých vozidel, loni jich poslaly do šrotu 279

České dráhy loni poslaly do šrotu 279 starých vozidel. (12. února 2026)

Největší železniční dopravce v Česku uvolňuje místo pro nové vlaky. V loňském roce poslal do šrotu 279 vozidel, dalších 43 prodal novým majitelům. Likvidaci vyřazených souprav České dráhy plánují i...

12. února 2026  11:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Krajský podnikatel roku vyrábí kabely a elektroniku pro Boeing či Airbus

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje převzal Jakub Gabriel (vlevo),...

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje ve středu převzal v sále zlínské radnice Jakub Gabriel, generální ředitel rodinné společnosti Ray Service ze Starého Města. Porotci z řad vítězů minulých...

12. února 2026  9:38

Trump vrací uhlí do hry. USA dají miliardy na záchranu uhelných elektráren

Wilkes-Barre, Pensylvánie. Donald Trump během předvolební kampaně sliboval, že...

Americký prezident Donald Trump ve středu nařídil ministerstvu energetiky, aby vyčlenilo prostředky na udržení šesti amerických uhelných elektráren v provozu. Po ministerstvu obrany požaduje, aby za...

12. února 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.