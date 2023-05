Trh vyhlíží dohodu mezi Bidenem a McCarthym. Zatím jsou reakce pozitivní

Ačkoliv se v pondělí na amerických akciových trzích kvůli státnímu svátku Memorial Day neobchoduje, politická jednání probíhají neustále. Z posledních vyjádření je ale zřejmé, že americký demokratický prezident Joe Biden a republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy dosáhli potřebné dohody. Informovala o tom agentura Reuters.

Investoři v návaznosti na oznámení klíčových amerických politiků začali už v pátek oživovat svůj apetit. Poptávali hlavně akcie společností, které se orientují na vývoj umělé inteligence.

Společnost Meta zaznamenala růst hodnoty o 3,7 procenta. Akcie Amazonu rostly dokonce ještě o sedm desetin procentního bodu více.

I tyto akciové změny přispěly k tomu, že index S&P 500, zahrnující nejvýkonnější firmy obchodované na americké burze, uzavřel páteční obchodování na nejvyšších hodnotách od srpna loňského roku. Meziročně vzrostl o 9,5 procenta.

Obrany se úspory nedotknou

Kompromis amerických politiků počítá s tím, že se dluhový strop zvýší na dva roky, a znovu se bude navyšovat až po příštích prezidentských volbách, které se uskuteční na podzim 2024. Výdaje, které se netýkají obrany, by měly v příštím roce zůstat zhruba na současné úrovni. I proto se analytici domnívají, že z výsledné dohody mohou mít akcie firem z obranného průmyslu do budoucna prospěch. Na dohodě by ale mohly vydělat kupříkladu i některé energetické společnosti.

„Doufáme, že schválení této dohody přispěje širšímu trhu, a ne jen hrstce technologických firem,“ uvedla pro agenturu Reuters Quincy Krosby, která má v poradenské společnosti LPL Financial na starosti tvorbu strategií.

O předběžné dohodě oba politici informovali v noci na neděli. Pokud by demokraté a republikáni nenalezli shodu, hrozila by USA platební neschopnost už 5. června, což by mělo vážné dopady na americké a následně i celosvětové hospodářství.

Limit pro zadlužení je částka, kterou schvaluje Kongres a která určuje, kolik si federální vláda může vypůjčit peněz na běžný provoz, a tedy na platby vládních účtů. Patří tam například platy státních zaměstnanců, financování armády, platby na sociální zabezpečení a státní zdravotní péči, stejně jako platby úroků ze státních dluhopisů. Desítky let bylo zvýšení tohoto limitu rutinní záležitostí, v posledních letech se z něho ale stalo politikum.

Analytik Stuart Kaiser pro agenturu Reuters ale uvedl, že dohoda by mohla podpořit sektory, které letos ve srovnání s minulými léty zatím zaostávají.

Trh s americkými státními dluhopisy má hodnotu 24,3 bilionů dolarů. Jde o základní stavební kamen globálního finančního systému. Případná platební neschopnost tak mohla vyvolat obrovskou volatilitu na trzích, která by se eventuelně propsala i do hospodářského vývoje dalších zemí. I kvůli těmto rizikům byla na mnohých trzích v posledních týdnech znát velká nervozita.

„Dohoda o dluhovém stropu je pouze prvním krokem americké vlády na cestě k záchraně. Investoři se nyní zaměří na to, jaké dopady budou mít ohlášené výdajové škrty na zdraví americké ekonomiky,“ myslí si analytik Bob Stark ze společnosti Kyriba.

Co na to ratingové agentury?

Mezi analytiky ale zároveň panují dohady, jak navrhované změny a škrty ve výdajích ovlivní americkou ekonomiku jako takovou. Zároveň také hrozí, že jen těsný úprk od platební neschopnosti podkope postavení Spojených států u ratingových agentur. Už ve středu agentura Fitch zařadila USA do oblasti sledování úvěrové spolehlivosti.

Již v roce 2011 zredukovala agentura S&P Global Ratings Spojeným státům americkým rating právě kvůli sporům o výši dluhového stropu, a to jen pár dnů od uzavření dohody mezi oběma velkými politickými tábory. Podle tehdejšího vyjádření agentury totiž destabilizovala střednědobou dynamiku amerického zadlužení.

Snížení ratingu přispělo k tehdejšímu poklesu amerických akcií, v jehož důsledku ztratil index S&P 500 od konce července do poloviny srpna 2011 přibližně 17 %.