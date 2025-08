Na východním pobřeží Spojených států se během letošního léta prudce zvedly výdaje za elektřinu. Nárůst se pohybuje mezi deseti až třiceti dolary za měsíc, což je přepočtu zhruba 200 až 600 korun. Jednou z nejzasaženějších oblastí je hlavní město Ohia Columbus. Zde se účty za měsíc zvýšily o 27 dolarů.

„Nikdy nevím, proč se elektřina zdražuje,“ řekla The Washington Post seniorka z Columbusu Vicki Millerová. „Snažím se ale regulovat termostat, abych nějaké peníze vůbec ušetřila.“

Za vyššími účty tentokrát stojí boom datových center, cloud computing a velké sklady technologií podporujících umělou inteligenci. Spotřebovávají totiž ohromné množství energie a jejich vysoká poptávka se podepisuje i na ceně, kterou musí platit běžní občané.

Není to fér

Mezi společnosti, které centra staví, patří technologičtí giganti jako Google, Meta, Microsoft a Amazon. Už v červnu platili obyvatelé Columbusu o dvacet dolarů více, což by roční náklady zvýšilo o 240 dolarů, tedy přes 5 tisíc korun. Momentálně je to ještě o sedm dolarů měsíčně víc.

„Velké firmy spotřebovávají elektřinu a my kvůli nim musíme platit vyšší ceny. Nesnáším, když průměrní zákazníci takhle dotují miliardové společnosti,“ stěžovala si Carrie Killingsworthová, která pracuje v oblasti financí. Situace se nelíbí ani Američance Alicii Tolbertové. „Rozhodně to není fér a s manželem si to nemůžeme dovolit.“

Se zvyšujícím se počtem datových center se energetičtí experti obávají, že jejich rostoucí poptávka po energii převýší nabídku a zdražení se dotkne úplně všech. „Vidíme, že každý kout naší země datová centra více a více zatěžuje. To vyvíjí obrovský tlak na růst cen, a to jak v oblasti přenosu, tak i výroby,“ řekl Abraham Silverman, který působí jako externí výzkumník energetických trhů na Univerzitě Johnse Hopkinse.

Předražená kapacita

Když energetická společnost AEP z Columbusu oznámila zákazníkům, že se účet průměrné domácnosti zvýší téměř o třicet dolarů měsíčně, odůvodnila to „kapacitou“. Ceny se totiž odvíjejí od toho, kolik musí elektrárny zaplatit, aby zajistily dostatek energie pro nejvytíženější dny.

Cena za kapacitu se stanovuje každý rok během aukce. V ní energetické společnosti ze třinácti států a Washingtonu D.C. přihazují na kapacitu vyrobenou jednotlivými firmami. V loňském roce se cena zvýšila o 833 procent a letos o dalších 22 procent. Nárůst ceny se pak propisuje do složenek domácností.

Podle nezávislého monitorovacího subjektu PJM pramenily zhruba tři čtvrtiny tohoto prudkého vrůstu z poptávky datových center. „Na trhu došlo k paradigmatickému posunu,“ řekl autor zprávy PJM Joseph Bowring. „Tato datová centra by mohla zahltit síť a systém tímto způsobem nemůže dál pokračovat.“

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence a další inovace nadále oslňují veřejnost, datová centra se rozšířila po celých Spojených státech. Politici a technologičtí podporovatelé navíc zařízení vychvalují jako zdroj pracovních pozic a některé státy jim dokonce poskytují daňové úlevy.

Tyto budovy s nepřetržitým provozem se ale často staví v klidných příměstských oblastech a vytvářejí hluk, který se tamním obyvatelům nelíbí. S rostoucí poptávkou po energii se ale očekává jejich další rozšíření, které by ovšem mohlo vést ke zvýšení emisí uhlíku a zhoršení klimatu.

„Lidé si většinou nejsou ani vědomi své role při vytváření energetické poptávky,“ řekla výzkumnice z platformy pro umělou inteligenci Hugging Face Sasha Luccioniová. Aplikace jako ChatGPT jsou sice rychlé a jednoduché, ale vygenerování jednoho obrázku podle ní spotřebuje přibližně stejně energie, jako nabití smartphonu do poloviny.

„Je to určitý rozpor. Mluvíme o AI a cloudu, jako by byl nepodstatný. Většina z nás si ale při používání těchto aplikací nepředstaví obrovskou energeticky náročnou budovu,“ uzavírá Luccioniová.