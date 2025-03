Všechno zdražuje, naříkají americké pivovary. Problém je hliník na plechovky

„Všechno stojí víc,“ řekl CNN Wesley Keegan, majitel a zakladatel pivovaru TailGate Brewery se sídlem v Nashvillu. „Všichni dodavatelé nám píší o zvyšování cen.“

Kolik přesně ale Keeganovi zákazníci zaplatí navíc za šestipack ciderů, stoutů a ležáků jeho pivovaru, zatím není jasné. Manažer připouští, že podniky jako je ten jeho, budou muset asi část zdražení překousnout a obětovat na jeho úkor část svých zisků.

„Nemůžete podnikat, pokud nevyděláváte peníze. Zároveň ale musíte tyto cenové změny nějak vstřebat, protože zákazník akceptuje cenu jen do určité výše,“ zamýšlí se Keegan. Jak ovšem dodává vzápětí, neexistuje jediná vstupní surovina, která by za posledních pět let nezdražila.

Chutě spotřebitelů

Americké řemeslné pivovary to měly v posledních letech těžké. Pandemie mnohým z nich vzala klíčový zdroj příjmů, což byl prodej piva přímo v pivovarských restauracích. Místo toho je donutila více se spoléhat na balené produkty. Pak přišly globální problémy v dodavatelských řetězcích, které způsobily nedostatek klíčových materiálů a drastické zvýšení cen včetně plechovek, jejichž cena začala růst už po zavedení cel v roce 2018.

K tomu se přidala změna chuti spotřebitelů, kteří začali přecházet na jiné nápoje než pivo. Všechny tyto faktory ovlivnily i provoz deset let starého pivovaru TailGate, který se postupně rozrostl na devět pivovarských restaurací po celém Tennessee.

Jednou ze změn po pandemii bylo i shánění hliníku. Před rokem 2020 ho TailGate primárně nakupoval z Kanady, ale od té doby diverzifikoval dodavatele a odebírá hliník také z Číny, USA a dokonce i Jordánska.

Nyní však produkce hliníku prochází vlnou konsolidace, kdy některé společnosti začaly spolupracovat výhradně s velkými pivovary, jako je Anheuser-Busch InBev, nebo je koupili jiní výrobci. To znamená méně možností pro menší pivovary, které se musejí spoléhat na externí dodavatele schopné globálně nakupovat hliník.

„My jsme pro ně prostě příliš malí,“ posteskl si Keegan. „I když nakupujeme hodně plechovek a jsme docela velký pivovar, nechtějí s námi jednat… Jsme pro ně jen drobná nepříjemnost.“

Lidi hliník nezajímá

V Tennessee většina obyvatel hlasovala pro Trumpa, Keegan se však politice vyhýbá. „Tento stát volil tuto administrativu, a když lidé vidí titulky o clech a podobných věcech, nechtějí řešit dopady, například zvýšení ceny hliníku,“ řekl. To podle něj nemění jejich politické názory, ale znamená to, že nechtějí platit víc.

Pivovar TailGate spolu s dalšími 9 000 malými a nezávislými pivovary patří do sdružení Brewers Association, které se proti Trumpovým clům otevřeně staví. Organizace ve svém prohlášení pro CNN uvedla, že cla mohou znamenat významnou finanční zátěž pro pivovary, z nichž mnohé jsou závislé na dovážených surovinách, ingrediencích a vybavení.

„Navrhovaná cla mohou mít dalekosáhlé důsledky pro pivovary, spotřebitele i místní ekonomiky, protože pravděpodobně dále zvýší cenu řemeslného piva, sníží marže pivovarů nebo obojí,“ uvedl mluvčí sdružení.