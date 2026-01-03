Výrobce kožené obuvi Twisted X se ocitl v náhlých potížích loni v dubnu, kdy americký prezident Donald Trump uvalil rozsáhlá cla na dovoz kožené obuvi. Kromě vyšších nákladů na dovoz hotových bot ze zahraničí firma čelila zmatkům ve výpočtech nákladů a marží.
„Mnoho dalších kožedělných firem muselo kvůli chaosu pozastavit své zásilky a připadalo nám, že ceny létají nahoru a dolů dřív, než je vůbec stihnete zachytit,“ uvedl pro CNBC generální ředitel společnosti Prasad Reddy.
Kvůli novým clům Twisted X nemohl dál spoléhat na své dosavadní dodavatele a výrobní řetězec, především v Číně, kde se zpracovávala část kůže a vyráběly hotové části bot. „Za normálních okolností tento globální dodavatelský řetězec držel náklady nízko. Ale závislost na zahraniční výrobě se obrátila proti firmám, když vstoupila v platnost nová cla,“ uvedl Reddy.
Hledání nových dodavatelů a zpracovatelských továren znamenalo pro firmu vyšší náklady i nové komplikace – mezi nimi například delší dodací lhůty a náhlé padesátiprocentní clo na mnoho indických vývozů kůží zavedené loni v srpnu.
Podle Reddyho do konce léta téměř každá kožedělná firma platila více v každé fázi výroby – za surovou kůži, zpracování kůže, kompletaci bot i dovoz hotových výrobků zpět do USA.
Zdražení dorazilo ke spotřebitelům
Vše se projevilo v cenách pro spotřebitele. Společnost Twisted X uvedla, že loni musela zvýšit ceny asi o jedno až tři procenta. „Považujeme to za úspěch,“ uvedla marketingová ředitelka Tricia Mahoneyová.
„Mnoho konkurentů zvažovalo ještě větší zvýšení cen, ale my jsme se snažili upřednostnit naše zákazníky a udržet ceny co nejstabilnější. Příští rok může být náročný, ale jsme připraveni víc než kdy jindy,“ doplnila.
O vyšších nákladech informovaly i další firmy – například společnost Tapestry, která vlastní značky Coach a Kate Spade. Vedoucí pracovníci v srpnu investorům sdělili, že náklady spojené s cly by mohly dosáhnout až 160 milionů dolarů (3,3 miliardy Kč), a varovali před většími než dříve očekávanými nepříznivými vlivy na zisk v budoucnu.
Americký portál CNBC zmínil také ceny známých luxusních kabelek. Ikonická kabelka Chanel Classic Flap je podle údajů o maloobchodních cenách luxusního zboží asi o pět procent dražší než loni, a to po dalším kole zvýšení cen loni na jaře.
Rezervy se tenčí
Podle dat výzkumného centra Yale Budget Lab při Yaleově univerzitě dojde v následujícím roce až dvou letech k růstu cen kožených výrobků o zhruba 22 procent. „Důvod, proč je sektor kůže zasažen tak tvrdě, je dvojí,“ uvedl John Ricco z Yale Budget.
„Za prvé, některé z nejvyšších celních sazeb se vztahují právě na země, z nichž dovážíme nejvíce koženého zboží. A za druhé, jednoduše dovážíme mnohem více kůže a obecně oděvních výrobků od těchto obchodních partnerů, než kolik sami vyrábíme,“ zmínil.
Podle Ricca mnoho firem se snažilo náklady absorbovat, tyto rezervy se ale tenčí. „Rok 2026 pravděpodobně ukáže, kde je strop,“ řekl. Kožedělné firmy se podle něj budou muset rozhodnout, zda zvýšení nákladů přenesou na spotřebitele, zda propustí zaměstnance nebo sníží dividendy akcionářům.
Růst cen se v důsledku cel se netýká jen obuvi. Oblečení má podle analýzy společnosti Yale Budget Lab v následujícím jednom až dvou letech zdražit zhruba o 21 procent, elektrická zařízení a kovové výrobky přibližně o 18 procent. Vyšší ceny se podle odhadů projeví také u elektroniky (17 procent), textilu (13,7 procenta), automobilů a jejich dílů (12,6 procenta) a strojírenského vybavení (10,9 procenta).