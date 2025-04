Pozastavení cel je podle ministra financí USA Bessenta ukázkou toho, že Washington chce jednat v dobré víře. Odmítl, že by to byla reakce na trhy.

Na zprávu reagují světové akciové burzy. Hlavní indexy prudce posilují.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si krátce po 19:30 SELČ připisoval přes šest procent a vrátil se nad 40 000 bodů.

Dnes nejdříve vstoupila v platnost další rozsáhlá cla, která Trump označuje za reciproční, a Peking ohlásil nová. Následně Trump většinu cel na 90 dní pozastavil, ale Číně cla ještě více zvedl.

Pátým dnem padaly také ceny ropy, během dne se dostaly až na čtyřleté minimum. Začaly růst poté, co Trump oznámil úlevy v celním režimu.

Ropa Brent kolem 19:45 SELČ přidával 1,6 procenta a pohyboval se kolem 63,80 dolaru za barel, předtím jeho cena krátce spadla až na 59,77 USD, nejníže od února 2021. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu vykazovala nárůst o 1,7 procenta na 60,60 dolaru za barel.

Ceny ropy klesaly od chvíle, kdy Trump oznámil takzvaná reciproční cla. Vysoké celní poplatky by mohly stáhnout ekonomiku do recese, což by podkopalo poptávku mimo jiné i po pohonných hmotách.

Čína v reakci na reciproční cla zavedla odvetná opatření a Trump následně schválil další zvýšení cel na čínské zboží, v součtu až na 104 procent. Peking oznámil, že Čína se nepodvolí, a postup Washingtonu označil za vydírání. Trump mu následně zvýšil cla na 125 procent.

Analytici uvádějí, že razantní odvetná opatření Číny snižují šance na rychlou dohodu mezi dvěma největšími světovými ekonomikami. Zvyšují se tak obavy z hospodářské recese po celém světě.

Pokles cen ropy původně prohloubilo také rozhodnutí skupiny OPEC+ zvýšit v květnu těžbu ropy o 411.000 barelů denně. To podle analytiků způsobí přebytek ropy na trhu. Skupina OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem.