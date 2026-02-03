Indie si oddychla. Nové podmínky obchodování s USA pocítí téměř okamžitě

Autor:
  15:45
Americký prezident Donald Trump a indický premiér Narendra Módí našli po několika měsících společnou řeč. Dohodli na se nových obchodních podmínkách vedoucích k výraznému snížení cel. Experti soudí, že indická ekonomika pocítí pozitivní důsledky kroku téměř okamžitě. V příštích měsících by navíc mohl být pokles americko-indických cel ještě výraznější.

Rupie díky nové americko-indické obchodní dohodě v úterý zaznamenala nejvýraznější posílení za poslední tři roky. Dařilo se i akciím indických firem, které vyskočily nejvýrazněji od roku 2021. Indie navíc slíbila, že zastaví nákupy ruské ropy, píše agentura Bloomberg.

Americká cla vůči indickému zboží se mají snížit z 25 na 18 procent. Zrušit se má i 25procentní celní přirážka, kterou americký prezident uvalil na Indii kvůli nákupům ruské ropy. Narendra Módí na oplátku Trumpovi slíbil, že Indie nakoupí americké zboží a suroviny za zhruba 500 miliard amerických dolarů (asi 11 bilionů korun) a sníží indická cla vůči USA na nulu.

Lepší, než se čekalo. Evropským firmám se v Americe navzdory clům daří

Experti říkají, že v dalších týdnech a měsících mohou být obchodní podmínky mezi Indií a USA ještě přívětivější. „Jde o skvělou zprávu pro Indii i Spojené státy. Během dalších americko-indických obchodních jednání se celní sazby mohou snížit i výrazněji,“ tvrdí bývalý americký velvyslanec Kenneth Juster.

Dobrá zpráva pro indické firmy

Napjaté vztahy mezi USA a Indií povolily po několika dlouhých měsících. Trumpova administrativa během této doby dokonce posilovala vztahy i s Pákistánem, což je tradiční a dlouhodobý rival Indie. Situace se však nyní změnila a dá se očekávat, že indická ekonomika bude mít z nových obchodních vazeb s USA výrazný prospěch.

Dosavadní padesátiprocentní americká cla, která byla v platnosti od loňského srpna, totiž výrazně oslabovala indické ambice stát se globálně významným výrobním a exportním centrem. Spojené státy jsou pro Indii zároveň největším exportním odbytištěm. Dlouhá léta tam mířila zhruba pětina celkového indického exportu. Mezi nejvíce zasažené se řadil indický textilní sektor, obuvnický průmysl i šperkařství.

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Nová indické celní sazby by měly být navíc nižší než v případě většiny dalších ekonomik v asijském regionu. Mezi výjimky patří víceméně jen Jižní Korea a Japonsko. Těmto státům se totiž povedlo s administrativou Donalda Trumpa dohodnout na patnáctiprocentním clu.

Ve hře i další pokles cel

Dohoda je pozitivní zprávou i pro investice, které by do Indie díky tomu mohly v dalších měsících a letech více proudit. Odhady navíc ukazují, že indická ekonomika by díky nové obchodní dohodě s USA mohla letos vzrůst až o 0,3 procentního bode více, než jaké byly původní odhady. Celkem by indická ekonomika mohla v roce 2026 vzrůst o 7,4 procenta.

Náprava vzájemných obchodních vztahů nyní znepokojuje hlavně Rusko. Indický premiér totiž slíbil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu. Právě jeho země se ale pro Rusko v době stále trvající války na Ukrajině stala důležitým obchodním partnerem. Trump uvedl, že Indie souhlasila s výraznějšími nákupy ropy z USA i z Venezuely.

To, že americko-indické obchodní vztahy se mohou v dalších měsících ještě zlepšovat, potvrzuje i stanovisko Americko-indického strategického fóra. „Obě vlády daly jasně najevo, že toto je pouze začátek. V nadcházejících měsících očekáváme další fáze jednání,“ zaznělo podle BBC v oficiálním prohlášení.

Trump vyhrožuje Kanadě 100% cly za deal s Čínou. Premiéra ponížil na guvernéra

Indie navíc před několika dny ohlásila i další úspěch na obchodním poli. Podařilo se jí totiž vyjednat nové obchodní podmínky s Evropskou unií. Celkem se Indii od loňského května podařilo vyjednat již pět důležitých obchodních smluv, které indická ekonomika v praxi výrazně pocítí, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Indie si oddychla. Nové podmínky obchodování s USA pocítí téměř okamžitě

Vůdci Národní demokratické aliance (NDA) a vládní strany Bharatiya Janata Party...

Americký prezident Donald Trump a indický premiér Narendra Módí našli po několika měsících společnou řeč. Dohodli na se nových obchodních podmínkách vedoucích k výraznému snížení cel. Experti soudí,...

3. února 2026  15:45

Geneticky upravená rajčata míří do australských obchodů, jsou fialová a sladší

V Austrálii se připravují na prodej geneticky modifikovaných fialových rajčat.

V Austrálii se připravují na prodej geneticky modifikovaných fialových rajčat. Rajčata byla upravena pomocí genů kvetoucí byliny hledíku většího a díky tomu obsahují pigment antokyan, který je...

3. února 2026  14:05

Otevírací doba během Velikonoc: v Česku je zavřeno jeden den, u sousedů dva i tři

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu.

3. února 2026  13:45

Mělo to být útočiště pro umělce. Bahamský ráj zpěvačky Shakiry je nyní na prodej

Tento úchvatný ostrov patřil Shakiře. Teď je na prodej za 624 milionů korun....

Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za...

3. února 2026  13:01

U Temelína zlikvidují i zbytky z piteven. Firma plánuje spalovnu nebezpečného odpadu

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Ve spalovně nebezpečných odpadů v Hůrce na Českobudějovicku má ročně končit až 20 tisíc tun materiálu. Firma ji chce stavět v sousedství lokality Janoch, kde může být hlubinné úložiště radioaktivních...

3. února 2026  12:25

V Německu nečekaně zavřeli slavný hotel, chloubu Karl-Marx-Stadtu a někdejší NDR

Srdce ze světel za zachování provozu Interhotel Kongress v Chemnitz...

Německo ztrácí jednu ze svých památek. Hotel Kongress v Saské Kamenici uzavřel o víkendu své vchody a rozloučil se s posledními hosty. Slavný podnik býval chloubou někdejší Německé demokratické...

3. února 2026  12:19

Musk spojuje SpaceX a xAI. Vznikne kolos s hodnotou 1,25 bilionu dolarů

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou odstartovala z...

Elon Musk pokračuje v přestavbě svého podnikatelského impéria. Jeho vesmírná společnost SpaceX oznámila převzetí startupu xAI, který se zaměřuje na vývoj umělé inteligence. Hodnota nově vzniklé...

3. února 2026  12:15

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

3. února 2026  10:03

Proč má v zimě většina lidí málo vitamínu D a jak ho rozumně doplnit

Vitamín D v zimě: lze ho získat z potravin, nebo je nutná suplementace?

Pokud se vám na podzim nebo v zimě stává, že jste více unavení, bez nálady a někdy máte pocit, že snad trpíte depresí, možná za to může nedostatek sluníčka a vitamínu D. Vitamín D pomáhá například...

3. února 2026  8:30

Kupujete ojetinu v zimě? Jedna jízda může rozhodnout o drahé chybě

Test českých autobazarů:

Auto vypadá zachovale, cena je lákavá a prodejce tvrdí, že je vše v perfektním stavu. Jenže právě zima bývá momentem, kdy se u bazarových aut ukáže pravda. Testovací jízda v mrazu dokáže odhalit...

3. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Omezit kamiony během dopravní špičky. Volné dálnice má přinést dynamické mýtné

Premium
Ministr dopravy Ivan Bednárik

Páteční dopravní špička a pravý pruh přeplněný projíždějícími kamiony. Těch jen za posledních pět let podle počtu registrovaných mýtných jednotek přibylo na českých dálnicích více než 240 tisíc....

3. února 2026

Cenový klid vystřídala nervozita. Ze zásobníků plynu se těžilo víc než obvykle

Tanker Gaslog Gergetown v nizozemském Eemshavenu

Situace kolem zásob a dodávek zemního plynu v Evropě je nyní sice napjatější než v jiných letech, podle expertů však stále pod kontrolou. Vyšší spotřeba plynu na vytápění kvůli mrazům vedla k...

3. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.