Rupie díky nové americko-indické obchodní dohodě v úterý zaznamenala nejvýraznější posílení za poslední tři roky. Dařilo se i akciím indických firem, které vyskočily nejvýrazněji od roku 2021. Indie navíc slíbila, že zastaví nákupy ruské ropy, píše agentura Bloomberg.
Americká cla vůči indickému zboží se mají snížit z 25 na 18 procent. Zrušit se má i 25procentní celní přirážka, kterou americký prezident uvalil na Indii kvůli nákupům ruské ropy. Narendra Módí na oplátku Trumpovi slíbil, že Indie nakoupí americké zboží a suroviny za zhruba 500 miliard amerických dolarů (asi 11 bilionů korun) a sníží indická cla vůči USA na nulu.
Experti říkají, že v dalších týdnech a měsících mohou být obchodní podmínky mezi Indií a USA ještě přívětivější. „Jde o skvělou zprávu pro Indii i Spojené státy. Během dalších americko-indických obchodních jednání se celní sazby mohou snížit i výrazněji,“ tvrdí bývalý americký velvyslanec Kenneth Juster.
Dobrá zpráva pro indické firmy
Napjaté vztahy mezi USA a Indií povolily po několika dlouhých měsících. Trumpova administrativa během této doby dokonce posilovala vztahy i s Pákistánem, což je tradiční a dlouhodobý rival Indie. Situace se však nyní změnila a dá se očekávat, že indická ekonomika bude mít z nových obchodních vazeb s USA výrazný prospěch.
Dosavadní padesátiprocentní americká cla, která byla v platnosti od loňského srpna, totiž výrazně oslabovala indické ambice stát se globálně významným výrobním a exportním centrem. Spojené státy jsou pro Indii zároveň největším exportním odbytištěm. Dlouhá léta tam mířila zhruba pětina celkového indického exportu. Mezi nejvíce zasažené se řadil indický textilní sektor, obuvnický průmysl i šperkařství.
Nová indické celní sazby by měly být navíc nižší než v případě většiny dalších ekonomik v asijském regionu. Mezi výjimky patří víceméně jen Jižní Korea a Japonsko. Těmto státům se totiž povedlo s administrativou Donalda Trumpa dohodnout na patnáctiprocentním clu.
Ve hře i další pokles cel
Dohoda je pozitivní zprávou i pro investice, které by do Indie díky tomu mohly v dalších měsících a letech více proudit. Odhady navíc ukazují, že indická ekonomika by díky nové obchodní dohodě s USA mohla letos vzrůst až o 0,3 procentního bode více, než jaké byly původní odhady. Celkem by indická ekonomika mohla v roce 2026 vzrůst o 7,4 procenta.
Náprava vzájemných obchodních vztahů nyní znepokojuje hlavně Rusko. Indický premiér totiž slíbil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu. Právě jeho země se ale pro Rusko v době stále trvající války na Ukrajině stala důležitým obchodním partnerem. Trump uvedl, že Indie souhlasila s výraznějšími nákupy ropy z USA i z Venezuely.
To, že americko-indické obchodní vztahy se mohou v dalších měsících ještě zlepšovat, potvrzuje i stanovisko Americko-indického strategického fóra. „Obě vlády daly jasně najevo, že toto je pouze začátek. V nadcházejících měsících očekáváme další fáze jednání,“ zaznělo podle BBC v oficiálním prohlášení.
Indie navíc před několika dny ohlásila i další úspěch na obchodním poli. Podařilo se jí totiž vyjednat nové obchodní podmínky s Evropskou unií. Celkem se Indii od loňského května podařilo vyjednat již pět důležitých obchodních smluv, které indická ekonomika v praxi výrazně pocítí, uzavírá Bloomberg.