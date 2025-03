Trumpova automobilová cla v Evropě odnese Porsche, nevyhne se propouštění

„Poslední, co nyní potřebujeme, je obchodní válka se Spojenými státy,“ varuje Barbara Reschová z odborového svazu IG Metall. Porsche totiž poslední měsíce bojuje s klesajícími prodeji v Číně i poměrně obtížným přechodem na elektromobilitu. Trumpovy kroky by tuto situaci mohly zhoršit, píše agentura Bloomberg.

Americká cla trápí automobilku Porsche více než jiné. Proti konkurenčním značkám BMW či Mercedes-Benz totiž Porsche nemá na území USA svůj výrobní závod. Pokud by se měla výroba do Spojených států opravdu přesunout, znamenalo by to pro firmu obrovské investice.

Propouštění bude nevyhnutelné

Ačkoliv řada německých automobilek s reakcí na Trumpovo rozhodnutí ještě vyčkává, vedení Porsche už připustilo, že některé změny nastanou. Automobilka navíc bojuje s propadem ceny akcií. Od května roku 2025 se hodnota automobilky snížila již na méně než polovinu. V současné době se tržní hodnota automobilky pohybuje okolo 44 miliard eur.

Domovem automobilky je už od 30. let 20. století stuttgartská čtvrť Zuffenhausen. I dnes se tam vyrábějí ty nejikoničtější modely včetně 911. Právě díky svému důrazu na německý původ a precizní inženýrství zůstává Zuffenhausen symbolem autentičnosti celé automobilky. Kvůli geopolitickým nejistotám a slabé poptávce po elektromobilech ale Porsche plánuje snížit počet zaměstnanců. Podle aktuálních informací by o práci mělo přijít až 1 900 lidí.

Podle agentury Bloomberg nyní Porsche přemýšlí, co dál. Zvažuje mimo jiné využití americké továrny společnosti Volkswagen v Tennessee. Praktická realizace tohoto kroku by ale nebyla jednoduchá. Modely automobilky se od Volkswagenu značně odlišují.

Vlastní výrobní závod v USA vyloučen

Generální ředitel automobilky Porsche Oliver Blume přiznal, že vlastní výrobní závod společnosti na území Spojených států zatím není reálný. Americký trh je pro značku zatím stále příliš malý na to, aby se takové rozhodnutí v praxi vyplatilo. Ve stejnou chvíli navíc musí továrna neustále investovat do vývoje nových elektrických a hybridních vozů.

Probíhající obchodní napětí mezi Evropskou unií a USA však sledují i další firmy a politici. Ministryně Bádenska-Württemberska pro oblast hospodářství Nicole Hoffmeister-Krautová varovala před možnými dopady. „Spojené státy jsou naším nejdůležitějším obchodním partnerem. Eskalace celních opatření a růst cen není v zájmu exportně orientovaných ekonomik,“ uvedla s tím, že Trumpova politika může narušit vybudované transatlantické obchodní vztahy.

Některé německé automobilky podle agentury Bloomberg věří, že Trumpova cla budou pouze dočasná. V kombinaci s propadem prodejů v Číně a nástupem tamních nových značek by totiž šlo o smrtelnou kombinaci. Německé automobilky navíc v minulosti nepříliš ideálně odhadly, jak ochotně budou evropští spotřebitelé ochotni přecházet na elektrické sportovní vozy, uzavírá Bloomberg.

V roce 2024 prodala automobilka Porsche v USA celkem 86 541 vozidel, což představuje meziroční nárůst o 1 procento. Nejprodávanějším modelem bylo SUV Cayenne s 22 432 prodanými kusy, následovaný modely Macan (25 180 kusů), 911 (14 128 kusů) a 718 (5 698 kusů).