Autor: ČTK , iDNES.cz

17:04

Propad cen amerických státních dluhopisů v důsledku celní války vyvolané prezidentem USA Donaldem Trumpem dopadne i na majetek Čechů, kteří mají peníze uložené v penzijních, podílových či ETF fondech. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Do budoucna by podle nich mohl znamenat i vyšší náklady na financování státního dluhu.