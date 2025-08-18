Trump se mýlí. Břemeno cel zahraniční firmy téměř nenesou, ukazuje analýza

Ekonomika Elsie Pengová z banky Goldman Sachs došla k závěru, že téměř dvě třetiny zvýšených celních nákladů dopadají na bedra na amerických podniků. Dalších 22 procent nesou američtí spotřebitelé a na dovoz ze zahraničí dopadá pouze čtrnáctiprocentní podíl, píše portál Der Standard.
|
Trump uvalil nová cla na dovoz z desítek zemí, týkají se Indie i Švýcarska
Analytička Pengová své výpočty postavila na analýze vývoje dovozních cen i na následném zkoumání cen v maloobchodech. Ekonomka vzala v potaz i trendy před opětovným nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu, aby vyloučila faktory, které s politikou republikánského prezidenta nemusí souviset.
Výjimkou je trh s automobily
Ze své podstaty clo platí clo američtí importéři, tedy podniky, které si nechávají zboží do USA dovážet ze zahraničí. V ekonomické realitě se ale skutečné náklady mohou přenést právě i na zahraniční dodavatele, a to ve chvíli, kdy je k tomu donutí konkurence. To se ale minimálně zatím v aktuální americké realitě neděje.
Jsou ale i výjimky, a to zejména v případě automobilového sektoru. Aby evropští a japonští výrobci aut nepřišli o svůj tržní podíl na americkém trhu, prodávané vozy v USA skutečně zlevnili a významnou část nákladů přenesli sami na sebe.
|
Trump volal do Norska Stoltenbergovi. Poptával Nobelovku za mír
Analytici Goldman Sachs rovněž očekávají, že v dalších měsících se náklady amerických firem mnohem výrazně přelijí na americké zákazníky. Argumentují zkušenostmi z minulosti. Řada podniků totiž dlouho váhá, jestli má na zvýšené náklady reagovat zvýšením spotřebitelských cen. Časem jim ale často ani nic jiného nezbývá.
Americká jádrová inflace bude stoupat
Celkově analytici očekávají, že jádrová inflace nyní je momentálně kvůli Trumpovým clům o 0,2 procentního bodu vyšší, než jaká by jinak byla. Odborníci ale zároveň dodávají, že tento vliv je takto nízký zejména proto, že velké části amerických importérů se povedlo nakumulovat dostatečné zásoby. Ty ale časem začnou docházet a tím budou pravděpodobně růst i ceny.
I proto ekonomka Pengová očekává, že v letošním prosinci se jádrová inflace dostane na 3,2 procenta. „Očekáváme, že za červenec se jádrová inflace zvýší o 0,16 procenta a v období od srpna do prosince o dalších 0,5 procenta,“ uvádí ve své analýze.
|
Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, oznámil Trump
Trump ovšem výsledky analýzy nepřijal. Reagoval dokonce tím, že by ekonomika, která za analýzou stojí, měla v investiční bance Goldman Sachs skončit. Prezident říká, že aktuální celní politika pomáhá s přílivem obrovského množství financí do americké státní pokladny a důsledky cel na americkou ekonomiku nejsou vůbec poškozující.
Podle výpočtů expertů z Yaleovy univerzity činí efektivní celní sazba na americké dovozy aktuálně 17,7 procenta. Před Trumpovým příchodem do Bílého domu to bylo méně než tři procenta, uzavírá německý portál Der Standard.