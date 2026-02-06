Konec starých časů. Ekonomiky USA a Číny se vydaly každá jiným směrem

Autor:
  20:00
Ještě donedávna fungovaly ekonomické vazby mezi Čínou a Spojenými státy poměrně dobře. Americké firmy do Číny přesunuly velkou část své výroby a těžily i z nízkých výrobních nákladů. Čína pak profitovala z přístupu k americkým investicím či technologiím a od amerických farmářů dlouhá léta odebírala i zemědělské plodiny, především sóju. Poslední měsíce ale ukazují, že tato éra nejspíš nenávratně skončila.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se setkali v Jižní Koreji. (30. října 2025) | foto: AP

Čína vyspěla a dává najevo, že nechce jen následovat americká pravidla hry. Prezident Si Ťin-pching ukazuje, že ze současného americko-čínského obchodního střetu chce vyjít jako vítěz. Rivalita se Spojenými státy se pro čínskou ekonomiku stala zásadním motorem jejího hospodářského růstu, píše The Wall Street Journal.

Doba, kdy Čína plnila roli levné montovny Západu, je pryč. Tato asijská země je naopak každým dnem sebevědomější, a to zejména ve vztahu k USA. „Čína začala vnímat Spojené státy jako sobě rovného soupeře,“ tvrdí bývalá americká diplomatka Sarah Beranová.

Sója jako ukázka rostoucí čínské soběstačnosti

Čínské snahy o odpoutání se od západních států jsou patrné hned v několika sférách. Čínská komunistická strana nedávno přišla se štědrou dotační podporou domácím zemědělcům, která míří na pěstování sóji, tedy plodiny, kterou z USA několik dlouhých let dovážela.

Trump pohrozil Kanadě. Uzavřete-li dohodu s Čínou, přijdou zásadní kroky, vzkázal

Právě sója je pro Čínu velmi důležitá a za současné situace se bez ní tamní masný průmysl takřka neobejde. Pokud by na trhu chyběla, vedl by nedostatek k silnému růstu cen vepřového masa a hrozily by i sociální nepokoje. Kromě vlastní produkce se proto Čína snaží americké dodávky sóji nahradit i rostoucím importem z Jižní Ameriky.

Čína se však snaží o soběstačnost i v oblasti polovodičů či letecké dopravy. Čínský státní výrobce letadel COMAC by se do budoucna mohl stát výrazným konkurentem Boeingu či Airbusu, a to zejména v případě Asie. Již v minulých měsících obdržel několik objednávek na nová letadla ze strany asijských aerolinek. Očekává se, že obliba těchto letadel zejména v Asii bude v budoucnu dál výrazně růst.

Příprava na nový světový řád. Trump žene západní státy do náruče Číny

The Wall Street Journal píše, že od počátku roku 2024 již Peking nasměroval do zvýšení soběstačnosti v zemědělství, energetice i technologiích více než jeden bilion amerických dolarů, což je v přepočtu asi 22 bilionů korun. I tyto peníze pomohly čínským firmám k tomu, aby si vybudovaly výsadní pozici na globálním trhu s elektromobily či zelenými technologiemi. Další sektory mohou už brzy následovat.

Změny probíhají i v USA

I Spojené státy se ale snaží svou několikaletou závislost na Číně omezit. Administrativa prezidenta Trumpa i skrze svou celní politiku tlačí na americké firmy, aby se výroba vrátila zpět do USA. Desítky výrobců v USA zároveň hledají cesty, jak v amerických továrnách omezit užívání komponent, které právě z Číny pocházejí.

O obnovení americké ekonomické nezávislosti jasně hovoří i aktualizovaná podoba bezpečnostní strategie, za kterou stoji administrativa prezidenta Trumpa. Ta jasně ukazuje, že obchod s Čínou by měl být co nejdříve výrazně omezen. Týká se to i dovozu čínských strategických surovin, které jsou těžko k sehnání jinde.

Data z poslední doby ukazují, že podíl čínského dovozu do USA ne konci loňského roku klesl na 7,5 procenta, což je nejnižší hodnota za poslední více než dvě dekády. Vzájemný obchod mezi těmito velmocemi se propadl na úroveň z roku 2010 a klesají i podnikové investice. „Obě země se vzájemně odpoutávají tak, jak to jen jde,“ říká k aktuálním trendům ekonom Mark Zandi.

ANALÝZA: Sbohem jaderné dohodě Ruska a USA. Budou teď atomovky bez kontroly?

Čína se ve stejnou chvíli snaží hledat pro své produkty nové trhy a data ukazují, že se jí to poměrně daří. Její obchodní přebytek se totiž v roce 2025 vyšplhal na 1,2 bilionu dolarů. Čína zároveň hledá cesty, jak Trumpova cla obcházet. Více spolupracuje s dalšími zeměmi v jihovýchodní Asii, kde čínské firmy kompletují finální výrobky pro americký trh, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Pod zemí zůstávají miliardy tun černého uhlí, obnova těžby v Česku je nereálná

V porubu se dobývá černé koksovatelné uhlí.

Po definitivním ukončení těžby společnosti OKD zůstanou ve Slezsku stále miliardy tun nevytěženého černého uhlí. Zásoby jsou ovšem více než kilometr pod zemí, jejich vytěžení by proto bylo mimořádně...

Konec starých časů. Ekonomiky USA a Číny se vydaly každá jiným směrem

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se...

Ještě donedávna fungovaly ekonomické vazby mezi Čínou a Spojenými státy poměrně dobře. Americké firmy do Číny přesunuly velkou část své výroby a těžily i z nízkých výrobních nákladů. Čína pak...

6. února 2026

Premiér Babiš jednal s vedením Aera o příležitostech prodeje L-39 skyfoxů

Andrej Babiš navštívil výrobní závod společnosti Aero Vodochody v Odoleně Vodě....

Premiér Andrej Babiš při páteční návštěvě Aera Vodochody jednal s vedením společnosti o příležitostech prodeje letounů L-39 Skyfox, informoval o tom mluvčí Aera Lukáš Hora. Zda jednali o nabídkách...

6. února 2026  19:06

Ferrero chce ovládnout USA. Italského rodinného giganta netrápí akcionáři

Giovanni Ferrero, generální ředitel a prezident skupiny Ferrero Confectionery...

Italská skupina Ferrero se chystá dobýt americký trh. Pomoci jí k tomu má nejen nedávná akvizice výrobce cereálií WK Kellogg, ale také třeba reklama na nedělením SuperBowlu. Na tento trh ale nedávno...

6. února 2026

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

6. února 2026  13:05,  aktualizováno  16:34

Lyžaři na horách už v sezoně stačili utratit 570 milionů korun, ukazují data

Nejvýše položený krušnohorský skiareál na Klínovci

Lyžařská sezona na českých horách není jen o sněhu a skipasech, ale také o penězích. Jen během prosince a ledna letošní zimy se v tuzemských horských regionech bezhotovostně protočilo více než půl...

6. února 2026

Tatra Trucks loni stouply tržby o pět procent, vyrobila 1349 aut

Obrněné vozidlo Tadeas 6x6 od společnosti Tatra Defence Vehicle, 26. února...

Tatra Trucks loni vyrobila 1349 vozů, prodala jich 1337. Předloni to bylo o necelé dvě stovky více. Navzdory tomu výrobní výkon i tržby vzrostly o pět procent. Konkrétní finanční výsledky firma...

6. února 2026  15:39

OBRAZEM: Milníky a momenty olympijské historie podle značky Coca-Cola

Coca-Cola je nepřetržitým celosvětovým olympijským partnerem od roku 1928. Je...

Coca-Cola je nepřetržitým celosvětovým olympijským partnerem od roku 1928. Je to nejdelší partnerství v historii olympijských her, přičemž dohoda je uzavřena do roku 2032. Coby hlavní sponzor...

6. února 2026  14:27

OKD má kolektivní smlouvu. Stovkám zbylých zaměstnanců vzrostou mzdy

ilustrační snímek

Ani po ukončení těžby černého uhlí by zaměstnancům OKD neměly příliš klesnout reálné mzdy. Podle nově dohodnuté kolektivní smlouvy mají těm, kteří ve firmě zůstanou, v roce 2026 výdělky růst o 3,5...

6. února 2026  13:13

Čistý zisk Komerční banky loni přesáhl 18 miliard, rozdělí ho akcionářům

ilustrační snímek

Čistý zisk Komerční banky loni stoupl meziročně o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun. Představenstvo banky ho všechen navrhuje rozdělit mezi akcionáře formou dividendy, na akcii by tak připadlo...

6. února 2026  12:17

Střídání stráží v čele Toyoty. Šéfa automobilky nahradí finanční ředitel

Odcházející generální ředitel společnosti Toyota Motor Koji Sato (vlevo) a...

Generální ředitel největší světové automobilky Toyota Motor Kodži Sató končí ve funkci, od dubna ho nahradí finanční ředitel Kenta Kon, oznámila v pátek firma. Uvedla rovněž, že její provozní zisk se...

6. února 2026  10:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Průmysl stoupl, rostla většina odvětví. Oživení bude pokračovat, soudí ekonomové

ilustrační snímek

Průmyslová produkce v Česku v prosinci meziročně vzrostla o 3,8 procenta, meziměsíčně byla vyšší o 0,4 procenta. Rostla většina odvětví, tahounem byl kovozpracující průmysl, výroba elektrických...

6. února 2026  10:06

Kontroly u nás vycházejí stejně jako jinde v gastru, reaguje KFC na data inspekce

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Společnost KFC reagovala na zveřejněné statistiky Státní zemědělské a potravinářské inspekce, podle nichž v loňském roce našly inspektoři pochybení zhruba ve třetině případů kontrol tohoto řetězce....

6. února 2026  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.