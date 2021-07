Neobchodujte s koncentráky, vyzývají USA. V Sin-ťiangu prý pokračuje genocida

Americké ministerstvo zahraničí společně s dalšími vládními institucemi v úterý vydalo aktualizované doporučení tamním firmám pro obchodování s provincií Sin-ťiang na severozápadě Číny. Zdůrazňuje v něm rizika, kterým se společnosti vystavují, pokud je oblast součástí jejich dodavatelských řetězců. Důvodem je porušování lidských práv Ujgurů a nucené práce, ke kterým podle USA v regionu dochází.

„Vzhledem k závažnosti a rozsahu tohoto zneužívání se mohou podniky a jednotlivci, kteří nepřeruší dodavatelské řetězce nebo investice spojené se Sin-ťiangem, vystavit vysokému riziku porušení amerických zákonů,” stojí ve 36stránkovém dokumentu americké vlády. Potenciální právní rizika podle něj spočívají v profitování z nucené práce nebo porušování dovozních a vývozních omezení.

Vláda USA tak přitvrdila ve své kritice poměrů v Sin-ťiangu, loni v červenci vydala podobné prohlášení také administrativa exprezidenta Donalda Trumpa. Pod nynějším doporučením firmám je podepsáno víc institucí, kromě ministerstva zahraničí také ministerstvo financí, obchodu, práce, vnitřní bezpečnosti a úřad obchodního zmocněnce. Jde o „reakci na pokračující genocidu a zločiny proti lidskosti v Sin-ťiangu a přibývající důkazy o vládním využívání nucené práce,” uvedl v prohlášení ministr zahraničí Antony Blinken.

Sankce i kvůli Hongkongu

Podle listu Financial Times by měla administrativa prezidenta Joe Bidena v pátek uvalit na Čínu další sankce kvůli jejímu počínání jak v Sin-ťiangu, tak v Hongkongu. Deník to napsal s odkazem na trojici zdrojů obeznámených s jednáním a poznamenal, že by to bylo vůbec poprvé, co americká vláda firmám „mluví” do podnikání v Hongkongu.

Bidenův kabinet už v pátek zařadil 14 čínských společností na černou obchodní listinu kvůli jejich údajné roli v perzekuci Ujgurů. Firmám z černé listiny Američané nesmějí prodávat vybavení i jakékoliv jiné zboží.

Čínská vláda v Sin-ťiangu zadržela od roku 2017 přes milion lidí. Poslala je do zvláštních zařízení, která kritici označují za koncentrační tábory a v nichž jsou podle nich běžnou praxí nucené práce, nedobrovolné sterilizace, případně i mučení. Peking tato obvinění odmítá a tvrdí, že jde o vzdělávací střediska a že v provincii bojuje s extremismem.

Provincie je však důležitá zejména pro textilní firmy. Ze Sin-ťiangu pochází zhruba pětina světové produkce bavlny, píše server BBC. Také další západní země však svůj postoj vůči Číně kvůli poměrům v regionu přitvrzují. Francouzské úřady začaly tento měsíc vyšetřovat čtveřici módních značek kvůli údajnému profitování z nucené práce. Koncem června Čínu vyzvalo čtyřiačtyřicet zemí, včetně České republiky, aby do Sin-ťiangu pustila nezávislé mezinárodní pozorovatele.