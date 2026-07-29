Americká Federální komise pro komunikace FCC také zakázala dovoz výkonových měničů. To jsou zařízení používaná například v datových centrech a solárních elektrárnách. Podle ní mohou tato zařízení rovněž představovat riziko pro americkou ekonomiku. Zákaz se ale nevztahuje na prodej ani dovoz stávajících modelů, které FCC už dříve schválila, uvedla agentura Reuters.
|
Roboti už nakukují i do domácností. Učí se uklízet i vázat kytice
Čínské velvyslanectví ve Washingtonu reagovalo, že Peking dlouhodobě odmítá politizaci obchodních otázek a nesouhlasí se sankcemi zaváděnými na základě nepodložených záminek. Čínská vláda proto přijme nezbytná opatření v reakci na jakékoli kroky poškozující zájmy Pekingu.
Velvyslanectví zároveň vyzvalo všechny země ke spolupráci na vývoji AI ku prospěchu všech. Spojené státy by podle úřadu měly opustit své hegemonické uvažování, přestat očerňovat čínské společnosti a přestat jim vyhrožovat sankcemi.
Problematické součástky
FCC uvedla, že výkonové měniče vyrobené v zahraničí mohou představovat bezpečnostní riziko, protože by mohly zahraničním společnostem umožnit tato zařízení na dálku vypnout, odcizovat z nich data, získat vzdálený přístup nebo je využívat ke sledování jménem zahraničních vládních aktérů. Mohla by být i zneužita při kybernetických útocích.
„Čína se vždy důrazně stavěla proti tomu, aby Spojené státy nepřiměřeně rozšiřovaly pojem národní bezpečnosti a omezovaly čínské podniky,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničí v Pekingu Mao Ning.
|
Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže
Export z Číny je pod zvýšeným dohledem Spojených států, neboť administrativa prezidenta Donalda Trumpa usiluje o řešení obchodní nerovnováhy s druhou největší ekonomikou světa. Přestože je Čína největším světovým vývozcem elektromobilů, vysoká dovozní cla jí prakticky uzavřela přístup na americký trh, napsal portál BBC.
Embargo i na čipy
Washington také zablokoval prodej nejvyspělejších amerických polovodičů do Číny. Cílem tohoto opatření je chránit národní bezpečnost, zpomalit modernizaci čínských ozbrojených sil a zachovat vedoucí postavení Spojených států v oblasti umělé inteligence.
Čínské technologické společnosti v posledních letech výrazně pokročily ve vývoji humanoidních robotů určených pro využití například v továrnách i domácnostech. Zároveň své roboty začaly rychle nabízet firmám i široké veřejnosti, a to ještě před tím, než se na trhu ve větším měřítku prosadili američtí konkurenti vyrábějící humanoidní roboty, jako jsou firmy Tesla a Boston Dynamics.