Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Spojené státy zakázaly dovoz humanoidních robotů z Číny. Jsou rizikoví, tvrdí

Autor: ,
  10:50
Robot čínské společnosti X Square aranžuje květiny do vázy. (21. dubna 2026)

Robot čínské společnosti X Square aranžuje květiny do vázy. (21. dubna 2026) | foto: Reuters

Šéf společnosti X Square Robot Wang Qian předvádí jeden z robotických...
Robot typu XR uklízí smetí při předváděcí prezentaci (21. dubna 2026)
Robot XR při aranžování květin (21. dubna 2026)
Robot XR skládá květinovou výzdobu do vázy. (21. dubna 2026)
15 fotografií
Americká vláda zakázala dovoz nových humanoidních robotů vyrobených v zahraničí, představují podle ní nepřijatelné riziko pro národní bezpečnost. Mnohé z pokročilých robotů se vyrábějí v Číně, která se Spojenými státy soupeří o vedoucí postavení ve vývoji robotiky a umělé inteligence. Čína se ohradila a uvedla, že přijme nezbytné kroky k důsledné ochraně práv a zájmů čínských firem.

Americká Federální komise pro komunikace FCC také zakázala dovoz výkonových měničů. To jsou zařízení používaná například v datových centrech a solárních elektrárnách. Podle ní mohou tato zařízení rovněž představovat riziko pro americkou ekonomiku. Zákaz se ale nevztahuje na prodej ani dovoz stávajících modelů, které FCC už dříve schválila, uvedla agentura Reuters.

Roboti už nakukují i do domácností. Učí se uklízet i vázat kytice

Čínské velvyslanectví ve Washingtonu reagovalo, že Peking dlouhodobě odmítá politizaci obchodních otázek a nesouhlasí se sankcemi zaváděnými na základě nepodložených záminek. Čínská vláda proto přijme nezbytná opatření v reakci na jakékoli kroky poškozující zájmy Pekingu.

Velvyslanectví zároveň vyzvalo všechny země ke spolupráci na vývoji AI ku prospěchu všech. Spojené státy by podle úřadu měly opustit své hegemonické uvažování, přestat očerňovat čínské společnosti a přestat jim vyhrožovat sankcemi.

Problematické součástky

FCC uvedla, že výkonové měniče vyrobené v zahraničí mohou představovat bezpečnostní riziko, protože by mohly zahraničním společnostem umožnit tato zařízení na dálku vypnout, odcizovat z nich data, získat vzdálený přístup nebo je využívat ke sledování jménem zahraničních vládních aktérů. Mohla by být i zneužita při kybernetických útocích.

„Čína se vždy důrazně stavěla proti tomu, aby Spojené státy nepřiměřeně rozšiřovaly pojem národní bezpečnosti a omezovaly čínské podniky,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničí v Pekingu Mao Ning.

Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže

Export z Číny je pod zvýšeným dohledem Spojených států, neboť administrativa prezidenta Donalda Trumpa usiluje o řešení obchodní nerovnováhy s druhou největší ekonomikou světa. Přestože je Čína největším světovým vývozcem elektromobilů, vysoká dovozní cla jí prakticky uzavřela přístup na americký trh, napsal portál BBC.

Embargo i na čipy

Washington také zablokoval prodej nejvyspělejších amerických polovodičů do Číny. Cílem tohoto opatření je chránit národní bezpečnost, zpomalit modernizaci čínských ozbrojených sil a zachovat vedoucí postavení Spojených států v oblasti umělé inteligence.

Čínské technologické společnosti v posledních letech výrazně pokročily ve vývoji humanoidních robotů určených pro využití například v továrnách i domácnostech. Zároveň své roboty začaly rychle nabízet firmám i široké veřejnosti, a to ještě před tím, než se na trhu ve větším měřítku prosadili američtí konkurenti vyrábějící humanoidní roboty, jako jsou firmy Tesla a Boston Dynamics.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Jen suchá pláň a kaktusy. V Arizoně zmizela jedna z největších vodních ploch

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos...

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos vznikla na řece Gila nad hrází Coolidge Dam a vešla se do ní asi miliarda metrů krychlových vody. V současnosti v ní kvůli...

Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří

Už žádné mávání na číšníka. Qerko posílá placení do rychlého režimu

Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...

Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea

Snímek z filmu Odyssea

Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo 25 tisíc lidí, turisté přihlíželi

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo na 25 tisíc lidí. (26....

Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovaly proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Menys Turisme, Més Vida (méně...

Schodek rozpočtu bude příští rok hluboko pod 400 miliard, avizoval Babiš

ilustrační snímek

Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, oznámil premiér Andrej Babiš. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok...

CzechTrade a CzechInvest se sloučí, vznikne nová agentura CzechBusiness

Generální ředitel agentury CzechTrade Rudolf Klepáček na tiskové konferenci...

Od 1. srpna se sloučí agentury CzechTrade a CzechInvest do nové agentury CzechBusiness. „Nová agentura nabídne podnikatelům služby obou dosavadních subjektů na jednom místě, sloučení také přinese...

29. července 2026  12:17

Spojené státy zakázaly dovoz humanoidních robotů z Číny. Jsou rizikoví, tvrdí

Robot čínské společnosti X Square aranžuje květiny do vázy. (21. dubna 2026)

Americká vláda zakázala dovoz nových humanoidních robotů vyrobených v zahraničí, představují podle ní nepřijatelné riziko pro národní bezpečnost. Mnohé z pokročilých robotů se vyrábějí v Číně, která...

29. července 2026  10:50

Většina Čechů podporuje posílení kontroly státu nad firmou ČEZ, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Skoro tři pětiny Čechů podporují posílení kontroly státu nad energetickou firmou ČEZ, ukázal průzkum agentury Ipsos. Podle lidí to posílí soběstačnost země ve výrobě elektřiny. Vládní koalice ANO,...

29. července 2026  10:19

Vinaři v Bordeaux měli už dříve problémů dost. Teď se k nim přidaly i požáry

Hasiči bojují s ohněm poblíž Lacanau u Bordeaux (27. července 2026)

Lesní požáry zuřící v okolí Bordeaux přidělávají další starosti zdejším vinařům. Ti se i tak potýkají s vážným suchem, stoupajícími teplotami a klesající spotřebou vína. Ačkoli místní producenti...

29. července 2026  9:50

Češi mizí z práce dřív, než odejdou do důchodu. Nová analýza ukazuje proč

Kdy začíná důchod? Později než odchod z trhu práce, ukázala analýza.

Odchod do důchodu není totéž co dosažení důchodového věku. A dokonce ani totéž, co odchod z práce. Zjistila to obsáhlá analýza, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo práce, aby zjistilo, do kdy...

29. července 2026

Airbus uskutečnil zkušební let z Austrálie do Francie trvající více než 24 hodin

Společnost Qantas uskutečnila testovací let z Austrálie do Evropy. (28....

Společnost Airbus v úterý uskutečnila rekordní zkušební let trvající více než 24 hodin, a to poté, co ve Francii přistál letoun A350 z Melbourne vyvíjený pro komerční lety na velmi dlouhé...

29. července 2026  6:49

Zájem o bankomaty v Česku klesá. Posiluje ale cashback, hlavně na venkově

ilustrační snímek

Zájem Čechů o výběr hotovosti z bankomatů postupně klesá. Podle údajů Sdružení pro bankovní karty se v roce 2023 uskutečnilo v tuzemsku 147 milionů výběrů, loni to už bylo jen 131 milionů. Klesající...

29. července 2026

Černý den technologických gigantů. Kvůli AI horečce se na burze přelévají biliony dolarů

Premium
ilustrační snímek

Investoři do technologických akcií mají důvod k nervozitě. Minulý týden se tržní hodnota těch největších firem v oboru propadla o osm set miliard dolarů kvůli nespokojenosti s oznámenými...

29. července 2026

Meta čelí tisícům žalob. Ve hře jsou miliardy i změny Facebooku a Instagramu

ilustrační snímek

Meta poslední měsíce sice investuje obrovské částky do rozvoje umělé inteligence, zároveň ale musí řešit lavinu žalob ve Spojených státech. Firma čelí obvinění, že její sociální sítě poškozují...

28. července 2026

Křetínského firma je jako první česká mezi 500 největšími společnostmi na světě

Daniel Křetínský, miliardář a většinový vlastník Energetického a průmyslového...

Skupina EP Group (EPG) českého miliardáře Daniela Křetínského se jako první česká firma dostala mezi 500 největších společností na světě. V žebříčku Fortune Global 500 amerického ekonomického listu...

28. července 2026  18:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

LVMH hlásí růst po dvou letech. Luxus ale stále zachraňují hlavně šperky

Jeden z nejbohatších mužů Francie a šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault

Největší světová skupina vyrábějící luxusní zboží LVMH se po dvou letech vrátila k růstu ve své nejdůležitější divizi módy a koženého zboží. Výsledky však ukázaly, že oživení je stále křehké. Firma...

28. července 2026

Tisíce lidí přicházejí o peníze na penzi. O příspěvek si neřeknou, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Zaměstnanci v rizikových profesích mají ze zákona nárok na příspěvek na penzijní spoření. Velká část z nich o něj ovšem v práci dosud nepožádala, ukázal průzkum Unie zaměstnavatelských svazů a...

28. července 2026  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.