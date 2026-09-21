Obě strany posílaly do médií optimistické vzkazy. Čínský hlavní vyjednavač pro obchod Li Čcheng-kang označil jednání za vedená v dobré atmosféře, americký ministr financí Scott Bessent je považuje za velmi úspěšná.
Přívětivější tón ale neznamená, že se oběma stranám podařilo před blížící se shcůzkou prezidentů vyřešit jejich nejzásadnější spory, píše agentura Bloomberg. Zatím shoda nepanuje například v otázce prodloužení současného obchodního příměří.
Akta AI
Jedním z hlavních témat byla rychle se rozvíjející umělá inteligence. Bessent uvedl, že obě země se dohodly na vytvoření dialogu mezi USA a Čínou o AI. Jeho cílem má být podle něj vytvořit společné porozumění přínosům a hrozbám této technologie.
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Washington zároveň navrhl mechanismus, pole něhož by si obě země oznamovaly incidenty související s umělou inteligencí, pokud by mohly mít důsledky na národní bezpečnost. Bessent pak listu Financial Times řekl, že Spojené státy chtějí řešit také riziko využití AI při vývoji biologických zbraní. Další schůzka představitelů obou zemí by podle něj mohla proběhnout zhruba za dva měsíce.
Právě důvěra ale zůstává zásadním problémem. „Budou se zdráhat přistoupit na cokoli, co by omezovalo čínský rozvoj. V této oblasti Spojeným státům zásadně nedůvěřují,“ řekl Bloomberg TV Kurt Campbell, bývalý náměstek amerického ministra zahraničí.
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Podle Campbella zatím rozhovory o AI nedospěly do fáze, kdy by obě země byly připraveny přijmout konkrétní opatření. Další posun by podle něj mohl přijít při následných setkáních prezidentů, například v listopadu, kdy bude Čína hostit summit APEC v Šen-čenu, nebo v prosinci, kdy Spojené státy pořádají summit skupiny G20 na Floridě.
Prostor pro méně citlivý obchod
Vedle AI se vyjednavači snaží najít také oblasti, ve kterých by mohly USA a Čína rozšířit ekonomickou spolupráci, aniž by musely okamžitě vyřešit celý spor kolem obchodního příměří.
Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer uvedl, že obě strany připravují půdu pro úspěšné setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga. Podle něj také zprovoznily obchodní radu, která může vztahům mezi oběma zeměmi poskytnout určitou stabilitu.
Do méně citlivého obchodu by podle Greera mohlo spadat například čínské spotřební zboží a produkty s nízkou technologickou náročností. Z americké strany by pak šlo především o energetické suroviny, zemědělské a zdravotnické produkty. „Existuje svět, ve kterém se bude relativně malá skupina amerického a čínského zboží, které není citlivé, obchodovat vzájemně vyváženým způsobem,“ řekl Greer.
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USA a Čína zároveň pracují na snížení cel u amerických energetických a zemědělských produktů. Podle lidí obeznámených s jednáním jde o součást širší snahy odstranit obchodní překážky u zboží v hodnotě zhruba 30 miliard dolarů na každé straně prostřednictvím obchodní rady, která vznikla začátkem letošního roku.
Trhy reagovaly růstem
Opatrný optimismus se projevil také na finančních trzích. Po skončení jednání rostly asijské akcie, přispěly k tomu především technologické společnosti. Růst očekávali investoři také u evropských a amerických akciových indexů.
Nahoru zamířily rovněž futures na pšenici a kukuřici. Obchodníci počítají s tím, že Čína bude pokračovat v nákupech amerických zemědělských produktů.
Vztahy mezi Washingtonem a Pekingem tak zůstávají směsí spolupráce a ostrého soupeření. Obě vlády se nyní snaží vytvořit mechanismy, které by umožnily pokračovat v obchodu a zároveň zabránily tomu, aby spory kolem technologií a národní bezpečnosti přerostly v širší konflikt.