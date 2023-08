Biden vystavil stopku investicím do čínských technologií, Peking je zklamaný

Americké firmy budou muset zveřejňovat, jaké investice v Číně provádějí v sektoru pokročilých technologií. Opatření dá americké vládě také novou pravomoc prověřovat zahraniční transakce soukromých společností. Washington uvedl, že omezení bude úzce zacílené.

Nařízení amerického prezidenta oficiálně zahajuje tlak na vytvoření pravidel, která mají zabránit americkým podnikům investovat do firem ze zemí, které vzbuzují obavy americké vlády a které působí v oblasti kvantových počítačů, pokročilých polovodičů a určitých oblastí umělé inteligence. Vláda bude také požadovat, aby americké podniky informovaly ministerstvo financí o investicích do firem, které pracují na širším spektru umělé inteligence a polovodičových technologií.

Čína v reakci sdělila, že ji tento vývoj zklamal. Spojené státy „neustále stupňují potlačování a omezování Číny,“ řekl mluvčí čínského velvyslanectví ve Washingtonu Li-ou Pcheng-jü. Dodal, že tvrzení Bílého domu, že USA se nesnažily poškodit čínskou ekonomiku nebo obě země rozdělit, neodpovídá jejich krokům. „Vyzýváme americkou stranu, aby dostála svým slovům,“ dodal mluvčí.

23. června 2023

Podle BBC se neočekává, že by se pravidla vztahovala na takzvané portfoliové investice, kdy firmy investují pasivně do společností prostřednictvím akciového trhu. Pravidla se tedy zaměří na aktivní investice realizované například firmami se soukromým a rizikovým kapitálem. Nyní se pravidla dostanou do veřejného připomínkového období, které by mělo objasnit, jaké druhy investic jsou zakázané. Očekává se, že pravidla vstoupí v platnost za několik měsíců.

Vysocí úředníci z americké administrativy na setkání s novináři uvedli, že opatření je aktem národní bezpečnosti, nikoli zaměřené proti ekonomice. Dodali, že Spojené státy zůstávají odhodlány k otevřeným investicím.