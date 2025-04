Nákladní společnost HLS Group zaznamenala během několika posledních dní celkem osm desítek zrušených plaveb z Číny. Společnost v nedávném sdělení klientům napsala, že vzhledem k obchodní válce mezi Čínou a USA, začali i další dopravci pozastavovat nebo upravovat své transpacifické služby, napsal portál CNBC.

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) je měrná jednotka používaná k určení kapacity nákladu kontejnerových lodí a terminálů. Tato míra je odvozena od rozměrů 20 stop dlouhého standardizovaného přepravního kontejneru.

Snížení objemu nákladní kontejnerové dopravy do Severní Ameriky bude mít významný vliv na mnoho článků ekonomiky a dodavatelského řetězce včetně chodu přístavů a logistických společností. Pokud by každá loď převážela 8 000 až 10 000 TEU (dvacetistopý kontejner), znamenalo by to pokles nákladní dopravy o 640 000 až 800 000 kontejnerů.

To by následně vedlo ke snížení počtu jeřábů v přístavech, poklesu vybíraných poplatků i přepravy kontejnerů nákladními automobily, po železnici a do skladů.

Žádné modely neexistují

Světová obchodní organizace WTO minulý týden varovala, že vyhlídky světového obchodu se v důsledku Trumpova plánu na zavedení cel prudce zhoršily. „Nemůžeme vědět, jak významný bude tento pokles objednávek mít na oběhy plavidel,“ uvedl Alan Murphy, generální ředitel společnosti Sea-Intelligence. Neexistují podle něj žádné modely, které by to předpověděly.

„Mohu vám však říci, že většinu kontejnerů na lodích obsluhujících obchodní trasy z Asie do USA tvoří Čína. Počty se jistě nezmenší na nulu, ale dojde k jejich poklesu, a proto budoucnu uvidíme masivní nápor ,prázdných‘ plaveb,“ dodal.

Takzvaná prázdná plavba je, pokud námořní dopravce zruší nebo vynechá plánovaný přístav nebo oblast uprostřed stanoveného oběhu. Například v době nízké poptávky po prostoru na lodi mohou dopravci „prázdnými“ plavbami snížit svou dostupnou kapacitu konsolidací zásilek, což jim pomáhá udržovat stabilní sazby.

Na Čínu připadá přibližně třetina veškerého amerického kontejnerového dovozu (pokles z 37 procent v roce 2018), ale tvoří přibližně 54 procent veškerého amerického kontejnerového dovozu z Asie (pokles z 67 procent v roce 2018).

Bruce Chan, ředitel divize globální logistiky společnosti Stifel, uvedl, že celní politika vyvolala značnou nejistotu ohledně dalšího vývoje spotřebitelské poptávky. Maloobchodníci jsou tak v objednávkách spíš konzervativní. „Tato nejistota se začíná projevovat ,prázdnými‘ plavbami kontejnerových lodí na hlavních transpacifických trasách, což otevírá potenciál pro dvouciferný pokles příchozího kontejnerového dovozu již v příštím měsíci,“ uvedl.

Plavby plánované měsíce předem

Objem rezervací od posledního březnového do prvního dubnového týdne na globálních a amerických obchodních trasách prudce poklesl. K propadu rezervací došlo v několika kategoriích včetně oděvů a doplňků a vlny, tkanin a textilu, v obou případech o více než polovinu. Mezi hlavní kategorie výrobků z Číny, které se přepravují v kontejnerech, patří oděvy, hračky, nábytek a sportovní vybavení, na které se vztahují vysoká cla.

V důsledku poklesu kontejnerů námořní dopravci ruší nejen jednotlivá plavidla, ale také upravují nebo ruší trasy, kterým se říká „řetězce“. Jsou to uspořádané soubory přístavů, do kterých kontejnerové plavidlo zavítá. Právě velikost řetězce určuje počet plavidel potřebných k zajištění dané frekvence služeb. Tyto trasy, na nichž jsou plavidla určena k přepravě námořního nákladu v konkrétních přístavech, se plánují měsíce dopředu. Zrušení řetězců má tak vliv na americký vývoz směřující do Asie, neboť se spoléhá na lodě plující oběma směry.

Námořní dopravci však potřebují přepravovat plně vytížená plavidla, aby se jim investice vrátily. Není v jejich zájmu využívat velké lodě, pokud je nelze zcela naplnit. Aby zajistili, že budou využívána na plnou kapacitu, mají několik možností, jak změnit řetězce plavidel.

„Oceánští dopravci mohou také zrušit plavbu, zcela vynechat řetězce, použít menší plavidla anebo je zpomalit, aby plula déle,“ říká Murphy. Tato opatření sníží dostupnou kapacitu plavidel pro kontejnery, což sice pomůže zaplnit zbývající lodě, ale bude to mít nejisté důsledky pro celkovou tvorbu cen v námořní nákladní dopravě, uzavřel podle CNBC.