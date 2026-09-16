Naděje na prodloužení současného obchodního příměří mezi oběma největšími ekonomikami světa se podle agentury Bloomberg zvyšují. Americký ministr financí Scott Bessent v úterý uvedl, že se o víkendu setká se svým čínským protějškem Čche Li-fengem. Schůzka má předcházet summitu Trumpa a Si Ťin-pchinga.
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Projednávaná opatření by měla vycházet z dřívějšího plánu na vzájemné snížení cel, který se týká obchodu v hodnotě zhruba 30 miliard dolarů. Na některé čínské zboží by se podle zdrojů blízkých jednání mohly znovu uplatnit standardní sazby v režimu doložky nejvyšších výhod.
Příměří má trvat déle
Prodloužení rok trvajícího obchodního příměří by odstranilo jednu z potenciálních překážek pro světovou ekonomiku, která současně čelí dopadům válek v Íránu a na Ukrajině, vysokým cenám ropy a novým obavám z inflace. Ty se už promítají také do vyšších nákladů na financování ve světě.
Výsledek summitu ale zůstává nejistý. Kromě obchodních otázek mohou jednání komplikovat rozdílné postoje Washingtonu a Pekingu k Íránu a Rusku nebo stále ostřejší technologická konkurence, především v oblasti umělé inteligence.
Bessent před výborem pro finanční služby americké Sněmovny reprezentantů uvedl, že se s Čche Li-fengem chce zabývat také sankcemi souvisejícími s válkou v Íránu. Washington v poslední době zvyšuje ekonomický tlak na Teherán.
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Ministr financí zároveň zopakoval dlouhodobý postoj Trumpovy administrativy, podle něhož musí Spojené státy udržet náskok před Čínou ve vývoji umělé inteligence. „Hodně záleží na tom, zda AI mají v rukou ti dobří, nebo ti špatní,“ řekl Bessent. Dodal, že jako člověk zodpovědný za vztahy s Čínou v oblasti umělé inteligence považuje tuto otázku za velmi důležitou.
AI jako nový zdroj napětí
Právě umělá inteligence se v posledních měsících stala jedním z významných zdrojů napětí mezi oběma zeměmi. Tři americké bezpečnostní agentury minulý týden obvinily čínské společnosti vyvíjející AI, včetně firem DeepSeek a Moonshot AI, z toho, že systematicky získávají neveřejné technologické know-how od amerických společností.
Moonshot AI stojí za modelem Kimi K3, který si získal pozornost v oblasti pokročilé umělé inteligence. Dotčené čínské firmy se k americkým obviněním veřejně nevyjádřily. Čínská vláda je ale odmítla.
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Peking zároveň kritizoval výzvy amerických společností Anthropic a OpenAI k určitému zpomalení vývoje nejpokročilejších modelů. Čínské úřady jejich argumentaci označily za šíření strachu. Obávají se mimo jiné toho, že americké technologické firmy mohou tlačit na Trumpovu administrativu, aby dále omezovala čínský přístup k pokročilým čipům a dalšímu hardwaru.
Trump chce Si Ťin-pchinga ve Washingtonu
Jednání Bessenta s Čche Li-fengem jsou dalším signálem, že se s plánovaným setkáním Trumpa a Si Ťin-pchinga stále počítá. Trump uvedl, že čínský prezident by měl 24. září přijet do Bílého domu, kde se má uskutečnit také státní večeře.
Peking však datum Si Ťin-pchingovy cesty zatím oficiálně nepotvrdil. Čína přitom podobné informace tradičně zveřejňuje až krátce před samotnou návštěvou.
Bessent neuvedl, kdy a kde přesně se s Čche Li-fengem setká. Podle Financial Times by měli jednat v neděli v New Yorku. Jejich schůzky obvykle předcházejí summitům nejvyšších představitelů obou zemí a slouží k přípravě konkrétních dohod.
Podle zdrojů Financial Times ale Washington nyní nabízí pouze šestiměsíční prodloužení obchodního příměří. Jedním z důvodů je podle listu přesvědčení americké vlády, že Peking plně nesplnil některé závazky týkající se vzácných zemin, k nimž se Si Ťin-pching zavázal při říjnovém setkání s Trumpem v jihokorejském Pusanu.
„Půl roku je lepší než nic,“ uvedl pro Bloomberg Wu Sin-pcho, ředitel Centra amerických studií na čínské univerzitě Fu-tan a bývalý poradce čínského ministerstva zahraničí. Pro Čínu by ale podle něj taková dohoda nebyla ideálním výsledkem, uzavřela agentura.