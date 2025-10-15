Americký pas byl přitom ještě před deseti lety na vrcholu indexu. V červenci loňského roku ze sedmého místa poklesl na desáté, napsal americký portál The Washington Post.
„Slábnoucí síla amerického pasu v posledním desetiletí není jen přeskupením v žebříčku. Naznačuje zásadní posun v globální mobilitě a dynamice takzvané měkké moci (tj. přesvědčivého přístupu k mezinárodním vztahům, který obvykle zahrnuje využití ekonomického nebo kulturního vlivu. pozn. ed),“ uvedl předseda společnosti Henley & Partners a tvůrce indexu Christian H. Kaelin. Země, které podporují otevřenost a spolupráci, se podle něj dostávají do popředí, zatímco ty, které spoléhají na dřívější výsady, zůstávají pozadu.
Singapur šestým rokem na vrcholu
Žebříček aktuálně vede Singapur, který již šestým rokem umožňuje svým občanům bezvízový styk s 193 destinacemi. Na druhém místě je Jižní Korea s 190 destinacemi, na třetím pak Japonsko s 189 destinacemi. Česká republika umožňuje přístup bez víza do 185 zemí.
Pokles síly amerického pasu přichází v době, kdy administrativa Donalda Trumpa zavedla proces zpřísňování imigrační politiky. Ta se původně zaměřovala na nelegální migraci, později se však rozšířila i na další kategorie – například na lidi, kteří do země cestují za turistikou, prací nebo studiem.
Společnost Henley & Partners v tiskové zprávě uvedla, že několik zemí nedávno zrušilo vízovou výjimku pro americké občany, včetně Brazílie v dubnu kvůli nedostatku reciprocity pro Brazilce vstupující do Spojených států. Jiné země, jako třeba Čína a Vietnam, vyloučily americké cestovatele z rozšiřujícího se seznamu národností, které mohou vstoupit bez víza za účelem turistiky.
Reciprocita hraje roli v hodnocení zemí, uvedla Henley & Partners v tiskové zprávě. Poznamenala, že Spojené státy umožňují pouze 46 národnostem nějaký stupeň bezvízového vstupu, ale americký pas umožňuje bezvízový vstup do 180 zemí.
Společnost si rovněž povšimla, že země, jako jsou Spojené státy, Austrálie, Kanada a Nový Zéland, které uplatňují velký rozdíl mezi snadností cestování pro své občany a ochotou umožnit bezvízový vstup pro jiné národnosti, v posledních letech v žebříčku stagnují nebo klesají.
„I před druhým Trumpovým prezidentským obdobím se politika USA obrátila dovnitř. Tento izolacionistický přístup se nyní odráží v ztrátě síly amerického pasu,“ vysvětlila Annie Pforzheimerová z amerického think tanku v Centru pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu..
|Země
|Počet destinací
|1.
|Singapur
|193
|2.
|Jižní Korea
|190
|3.
|Japonsko
|189
|4.
|Německo, Itálie, Lucembursko, Španělsko, Švýcarsko
|188
|5.
|Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Nizozemsko
|187
|6.
|Řecko, Maďarsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Švédsko
|186
|7.
|Austrálie, Česko, Malta, Polsko
|185
|8.
|Chorvatsko, Estonsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království
|184
|9.
|Kanada
|183
|10.
|Lotyšsko, Lichtenštejnsko
|182
|11.
|Island, Litva
|181
|12.
|Malajsie, Spojené státy
|180
|Zdroj: Henley & Partners