Americký pas po více než dvou desetiletích vypadl z žebříčku desítky nejsilnějších pasů světa. V aktuální edici Henley Passport Indexu, který hodnotí země podle počtu destinací umožňujících držitelům přicestovat bez víza, se propadl až na dvanácté místo. Česká republika je společně s Polskem, Maltou a Austrálií na šesté příčce.
Americký pas byl přitom ještě před deseti lety na vrcholu indexu. V červenci loňského roku ze sedmého místa poklesl na desáté, napsal americký portál The Washington Post.

„Slábnoucí síla amerického pasu v posledním desetiletí není jen přeskupením v žebříčku. Naznačuje zásadní posun v globální mobilitě a dynamice takzvané měkké moci (tj. přesvědčivého přístupu k mezinárodním vztahům, který obvykle zahrnuje využití ekonomického nebo kulturního vlivu. pozn. ed),“ uvedl předseda společnosti Henley & Partners a tvůrce indexu Christian H. Kaelin. Země, které podporují otevřenost a spolupráci, se podle něj dostávají do popředí, zatímco ty, které spoléhají na dřívější výsady, zůstávají pozadu.

Singapur šestým rokem na vrcholu

Žebříček aktuálně vede Singapur, který již šestým rokem umožňuje svým občanům bezvízový styk s 193 destinacemi. Na druhém místě je Jižní Korea s 190 destinacemi, na třetím pak Japonsko s 189 destinacemi. Česká republika umožňuje přístup bez víza do 185 zemí.

V USA vydali první pas s neutrálním pohlavím X. Využijí ho nebinární občané

Pokles síly amerického pasu přichází v době, kdy administrativa Donalda Trumpa zavedla proces zpřísňování imigrační politiky. Ta se původně zaměřovala na nelegální migraci, později se však rozšířila i na další kategorie – například na lidi, kteří do země cestují za turistikou, prací nebo studiem.

Společnost Henley & Partners v tiskové zprávě uvedla, že několik zemí nedávno zrušilo vízovou výjimku pro americké občany, včetně Brazílie v dubnu kvůli nedostatku reciprocity pro Brazilce vstupující do Spojených států. Jiné země, jako třeba Čína a Vietnam, vyloučily americké cestovatele z rozšiřujícího se seznamu národností, které mohou vstoupit bez víza za účelem turistiky.

Trapná chyba. Boeing musel přerušit mezistátní let, pilot si zapomněl pas

Reciprocita hraje roli v hodnocení zemí, uvedla Henley & Partners v tiskové zprávě. Poznamenala, že Spojené státy umožňují pouze 46 národnostem nějaký stupeň bezvízového vstupu, ale americký pas umožňuje bezvízový vstup do 180 zemí.

Společnost si rovněž povšimla, že země, jako jsou Spojené státy, Austrálie, Kanada a Nový Zéland, které uplatňují velký rozdíl mezi snadností cestování pro své občany a ochotou umožnit bezvízový vstup pro jiné národnosti, v posledních letech v žebříčku stagnují nebo klesají.

„I před druhým Trumpovým prezidentským obdobím se politika USA obrátila dovnitř. Tento izolacionistický přístup se nyní odráží v ztrátě síly amerického pasu,“ vysvětlila Annie Pforzheimerová z amerického think tanku v Centru pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu..

Nejsilnější pasy:
ZeměPočet destinací
1.Singapur193
2.Jižní Korea190
3.Japonsko189
4.Německo, Itálie, Lucembursko, Španělsko, Švýcarsko188
5.Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Nizozemsko187
6.Řecko, Maďarsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Švédsko186
7.Austrálie, Česko, Malta, Polsko185
8.Chorvatsko, Estonsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království184
9.Kanada183
10.Lotyšsko, Lichtenštejnsko182
11.Island, Litva181
12.Malajsie, Spojené státy180
Zdroj: Henley & Partners
