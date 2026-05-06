Galon benzinu za šest dolarů. Kalifornský úřad prověřuje podezřele drahé pumpy

  20:00
Kalifornský úřad dohlížející na trh s pohonnými hmotami si posvítil na čerpací stanice s neobvykle vysokými cenami benzinu. Vybraným podnikům poslal výzvu, aby vysoké ceny zdůvodnily.
Ceny benzinu na čerpací stanici Shell v Los Angeles v Kalifornii (4. května 2026)

Ceny benzinu na čerpací stanici Shell v Los Angeles v Kalifornii (4. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Čerpací stanice ve Washingtonu, D.C. (1. května 2026)
Cena benzinu na čerpací stanici poblíž dálnice v Encinitas v Kalifornii v USA
Cena benzinu na čerpací stanici poblíž dálnice v Encinitas v Kalifornii v USA
Cedule s cenami benzinu na čerpací stanici Mobil v Greshamu v Oregonu (29. dubna 2026)
Kalifornská státní agentura DPMO dohlížející na trh s ropou a pohonnými hmotami už v březnu uvedla, že bedlivě sleduje navyšování cen pohonných hmot a možné cenové spekulace. Zároveň oznámila, že jedná s prodejci, u nichž vysoké ceny nemusí být odůvodněny růstem vstupních nákladů.

Ředitel DPMO Tai Milder v úterý informoval, že některé čerpací stanice spolupracují, jiné spolupracovat odmítly. To podle něj vedlo k situaci, kdy agentura vybraným provozovatelům rozeslala předvolání k poskytnutí informací o cenách a nákladech.

„Obávali jsme se, že někteří prodejci by mohli konflikt využít jako záminku ke zvýšení maloobchodních cen. Něco podobného jsme viděli už po invazi na Ukrajinu,“ cituje jeho slova agentura Bloomberg.

Milder ovšem neupřesnil, jakým čerpacím stanicím bylo předvolání odesláno. Doplnil, že podniky, které si účtovaly neobvykle vysoké ceny, spadají pod velké značkové sítě a nejde se o neznačkové či regionální prodejce. „Ceny na některých čerpacích stanicích klesly o 50 centů za galon (3,8 litru) nebo i více poté, co je agentura kontaktovala,“ dodal Milder.

Nejlevněji v Oklahomě

Průměrná cena galonu bezolovnatého benzinu v Kalifornii aktuálně přesahuje šest dolarů (125 Kč), což je téměř o dva dolary více než celostátní průměr. Ten byl v úterý podle dat organizace AAA 4,48 dolaru (93 Kč) za galon. Nejnižší ceny benzinu vykazuje stát Oklahoma, kde průměr v úterý činil 3,90 dolaru (81 Kč) za galon.

Americký prezident Donald Trump během pondělní tiskové konference uvedl, že očekává výrazný pokles benzinu po konci války s Íránem.

„Očekávám, že po skončení konfliktu ceny výrazně a velmi rychle klesnou na úrovně, jaké jsme dlouho neviděli, protože ve světě je dostatek ropy a tankery po celém světě jsou jí plně naložené,“ cituje jeho slova americký portál USA Today. „Obchod s ropou nyní komplikuje situace kolem Íránu, ale my se o to postaráme,“ doplnil.

