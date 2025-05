Britové s Američany oznámili obchodní dohodu, detaily se ještě musí doladit

„Dohoda umožní zlepšit a zvýšit obchod mezi oběma zeměmi,“ prohlásil Starmer. Dodal, že je spravedlivá a

Pakt se podle něj bude týkat například oceli, hliníku nebo automobilů i jejich dílů. Americký ministr obchodu Howard Lutnick pak dodal, že se zlepší i podmínky pro vzájemnou výměnu hovězího, etanolu či strojů.

„Prodávají motory Rolls Royce do letadel od Boeingu. Dohodli jsme se, že tyto motory a podobné letecké díly budou cel zbavena,“ řekl Lutnick.

Rovněž cla na dovoz oceli a hliníku z Británie do Spojených států se sníží na nulu.

V případě exportů automobilů na americký trh se cla na britské vozy sníží z 27,5 procenta na deset procent. Tato snížená sazba se bude vztahovat na sto tisíc kusů ročně. To je podle agentury Bloomberg zhruba objem současných britských vývozů. Pro britské automobilky to tedy neznamená zhoršení situace, ale zkomplikuje jim to případné snahy o navýšení podílu na americkém trhu.

Britové naopak přislíbili zlepšení podmínek pro dovoz hovězího masa z USA.