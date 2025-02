Válka o sud bourbonu. Nová cla děsí americké vývozce prémiových lihovin

Obchodní konflikt, k němuž se schyluje mezi USA a Kanadou a Mexikem, může vyšroubovat cenu amerických lihovin vyvážených na tyto trhy. Riziko hrozí také v Evropské unii, kde mají být od 1. dubna zavedena odvetná cla ve dvojnásobné výši na americké lihoviny. Opatření by nadobro zmařila výrazné oživení jejich prodeje v Evropě od doby, kdy bylo před několika lety pozastaveno 25procentní clo při exportu do EU, uvedla Rada pro destiláty podle AP.

„Opětovné zavedení těchto cel ve výši 50 procent by náš růst zničilo a způsobilo by nenapravitelné škody velkým i malým lihovarům,“ uvedl na adresu EU Chris Swonger, generální ředitel Rady. Dodal, že by to byla katastrofální rána, která by mnoho amerických lihovarů vytlačila z největšího exportního trhu.

Vzhledem k tomu, že prezident Trump usiluje o obnovení globálního obchodu, mohou se právě americké lihoviny stát významným terčem odvetných opatření. Během obchodních konfliktů v prvním Trumpově funkčním období se vývoz americké whiskey do EU propadl o 20 procent, uvedla rada. Po pozastavení cla tento vývoz opětovně vzrostl o 60 procent, uvedla.

Co může zničit trh

Mezi výrobci whiskey a jejich příznivci, z nichž mnozí žijí ve státech, které v drtivé většině hlasovaly pro návrat Trumpa do Bílého domu, však nyní panují velké obavy. Patří k nim i stát Kentucky, v němž se vyrábí 95 procent světové nabídky bourbonu a kde podle Asociace palíren Kentucky na začátku roku 2024 zrálo rekordních 14,3 milionu sudů bourbonu.

„Velmi se snažíme prosadit v zahraničí,“ říká Brent Goodin, majitel palírny Boundary Oak Distillery ve středním Kentucky. Jeho značka se snaží prosadit v EU, ale také rozšířila svůj domácí prodej ve 12 až 15 státech USA. „Řemeslné výrobky, zejména řemeslné bourbony, jsou ceněny po celém světě,“ říká.

Jeho rodinný řemeslný lihovar dodal loni na podzim do Litvy asi 200 beden svého bourbonu a levandulové whiskey. Brzy se chystá poslat další zásilku. Rozšířil také distribuci do Polska a doufá, že se mu podaří proniknout na trh, který považuje za potenciálně velký, do Maďarska. Vše by se mohlo zhroutit, pokud by na jeho výrobky byla uvalena 50procentní daň. „To by zničilo trh,“ řekl Goodin.

Lihoviny do zahraničí v současnosti vyváží 45 amerických států a americká whiskey tvoří 63 procent veškerého vývozu lihovin z USA, dodala Rada. Výrobci nyní doufají, že nakonec převládne chladná hlava a uzavřou se obchodní dohody, které zabrání tomu, aby se jejich výrobky znovu zapletly do vzájemných celních sporů. „Toto odvětví by nemělo být zapojeno do nesmyslných obchodních sporů,“ řekl Swonger na úterním brífinku.

Celkově si průmysl lihovin udržel náskok v podílu na americkém trhu, ale jeho tržby v roce 2024 poklesly, uvedla Rada. Tržby v USA klesly o 1,1 procenta na celkových 37,2 miliardy amerických dolarů. Kupující, kteří se obávají inflace, si totiž vybírali o něco levnější varianty.

„Kombinace vysoké inflace a úrokových sazeb přinutila mnohé omezit výdaje za drobný luxus, jako jsou destiláty“, uzavřel Chris Swonger, šéf americké Rady pro destiláty podle agentury AP.