Quiksilver, Billabong a Volcom v USA končí. Zavře více než stovka obchodů

Lidé nakupují na 5th Avenue v New Yorku. 5. avenue se řadí mezi nejdražší maloobchodní plochy (v přepočtu na metr čtvereční) na světě. Snímek z roku 2013. | foto: Shutterstock

„Tým společnosti Liberated Brands v uplynulém roce neúnavně pracoval na tom, aby tyto ikonické značky posunul kupředu, ale nestabilní globální ekonomika, změny spotřebitelských výdajů v souvislosti s rostoucími životními náklady a inflační tlaky si vybraly vysokou daň,“ uvedla firma v prohlášení pro ABC News. Přičítá své finanční potíže několika faktorům včetně inflace a také výrazné změně spotřebitelských návyků, píše portál CNN Business.

Generální ředitel Liberated Brands Todd Hymel v prohlášení o úpadku uvedl, že část viny padá také na konkurenty z oblasti rychlé módy „Levně, rychle a snadno objednávají oděvy nízké kvality a zároveň se rychleji přizpůsobují mikrotrendům, které kamenné společnosti jednoduše nestíhají reagovat,“ uvedl.

Navzdory této obtížné změně firmu těší, že mnoho jejích našich talentovaných spolupracovníků našlo nové příležitosti u nových držitelů licencí, kteří budou tyto skvělé značky nést i v budoucnu. Očekává se tak, že značky nezaniknou a budou pokračovat pod novým vedením, uvedla společnost v prohlášení.

Oznámení o uzavření prodejen přichází jen krátce poté, co americké obchodní domy Macy’s a Kohl’s rovněž zavírají na mnoha místech po celých Spojených státech. V lednu Macy’s oznámil uzavření 66 prodejen, během dalších tří let skončí téměř 150 neproduktivních obchodů. Společnost Kohl’s také minulý měsíc oznámila, že do dubna uzavře 27 svých prodejen.

„Jak pokračujeme v budování naší dlouhodobé růstové strategie, je důležité, abychom také přijali obtížná, ale nezbytná opatření kvůli budoucnosti našeho podnikání, pro naše zákazníky i naše týmy,“ uvedl v prohlášení Tom Kingsbury, výkonný ředitel společnosti Kohl’s.