V USA je benzin nejdražší od loňského listopadu. Rafinerie brzdí vedra

Benzin je nejdražší od loňského listopadu, i když je stále levnější než maximální průměr 5 USD za galon. Ten asociace zaznamenala v červnu roku 2022, kdy strmý vzestup cen benzinu zavinila válka v Evropě. Informaci přinesl The Washington Post.

Podle mluvčího AAA Andrewa Grosse za sníženou produkcí amerických rafinerií může nyní horké počasí. „Loni v červnu byly ceny vyvolané válečnou mánií, nyní jsou ceny reakcí na horké letní teploty,“ uvedl. Americké rafinérie nejsou konstruovány pro provoz při teplotách nad 35 stupňů Celsia, takže společnosti v rámci bezpečnosti a efektivity omezují výrobu paliva během vln veder.

Velká část rafinérské kapacity v zemi se navíc nachází v oblastech Texasu a Louisiany, kde průměrná maximální denní teplota v červenci dosahovala nejméně 35 stupňů. O tom, zda se řidiči dočkají levnějšího benzinu na pumpách, nakonec rozhodne počasí. Podle Grosse a dalších však ceny benzinu v USA ovlivňuje také cena ropy.

Ceny ropy se momentálně pohybují kolem 80 dolarů (1 800 Kč) za barel. „Snížení dodávek vedlo k celosvětovému poklesu jejích zásob,“ uvedl Patrick DeHaan, vedoucí ropné analýzy ve společnosti GasBuddy.

„Vedra se v posledních dvou týdnech pod cenami benzinu podepsala, na vině je však i cena ropy, která pět týdnů v řadě rostla,“ dodal DeHaan. „Rusové a Saúdové se spolu navzájem domlouvají, aby omezili produkci v době, kdy ekonomice hrozí recese,“ uzavřel.

Analytici očekávají, že ceny benzinu do října klesnou, ale sezona hurikánů by mohla v krátkodobém horizontu vést k dalšímu zdražování. To platí zejména pro jižní Floridu, kde teploty minulý týden přesáhly 37,7 stupňů. „Pokud hurikán zasáhne pobřeží Mexického zálivu, může to zvýšit ceny o 10 až 30 centů, i když třeba jen na měsíc,“ řekl Gross.

Zatímco ceny benzinu vystřelily vzhůru po celé zemi, nejvíce nyní zaplatí řidiči na západním pobřeží USA. Kalifornie, stát Washington, Oregon a Havaj jsou momentálně čtyři nejdražší státy, ve kterých lze od středy koupit benzin. Průměrná cena v těchto státech se pohybuje od 4,63 do 5 dolarů za galon.

Nejlevnější zůstává momentálně benzin v jižních státech, kde se průměrná cena v Mississippi, Texasu, Louisianě, Alabamě, Kentucky a Tennessee pohybuje pod 3,50 dolaru za galon, uzavírá The Washington Post.