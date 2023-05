Platební neschopnost USA by se přelila do celého světa, trhy jsou ve střehu

Americký finanční sektor se na možný technický bankrot připravoval v průběhu historie již několikrát. Naposledy tomu tak bylo v září roku 2021. Oproti předešlým zkušenostem ale nyní aktéři mají pro dosažení kompromisu poměrně málo času, myslí si přední američtí bankéři, píše agentura Reuters.

Mezi takové odborníky se řadí třeba generální ředitelka Citigroup Jane Fraserová. Podle ní jsou nynější debaty o dluhovém stropu znepokojivější než ty předchozí. Ve stejnou chvíli americká ministryně financí Yanet Yellenová potvrdila, že začátkem června opravdu nemusí být Spojené státy americké schopné nakumulované dluhy splácet.

Republikáni a demokraté o odvrácení možných problémů ve vztahu k financování v posledních měsících intenzivně vyjednávají. Při pohledu do minulosti se prozatím pokaždé dokázali domluvit a od roku 1960 američtí zákonodárci navýšili či pozměnili tento dluhový strop už osmasedmdesátkrát.

Hrozí obrovské dopady pro celý svět

Pokud by k dohodě přeci jen nedošlo, přineslo by to velmi vážné dopady na americkou i světovou ekonomiku. Znamenalo by to, že federální vláda by přišla o jednu z klíčových možností pro financování svých úřadů i dalších agend, a to včetně důchodů nebo sociálních programů.

Američtí bankéři přiznávají, že vládní dluhopisy USA jsou klíčovým pilířem celého globálního finančního systému. Je tedy podle nich jen těžké predikovat, co by případné nesplácení amerických nakumulovaných dluhů v praxi přineslo. Přesto ale vysoce postavení manažeři očekávají, že by taková změna měla obrovské dopady na klíčové finanční trhy. I proto významné bankovní instituce připravují pro své klienty nejrůznější reakční plány.

I jen krátké překročení dluhového stropu by v praxi mohlo vést k prudkému nárůstu úrokových sazeb nebo masivnímu propadu cen akcií. Problémy by se však zřejmě rychle rozšířily i na trh s deriváty nebo hypotékami. Hlavní ekonom poradenské společnosti Moody’s Analytics Mark Zandi uvedl, že v takovém případě „žádný kout globální ekonomiky nebude ušetřen“.

Nervozita je podle agentury AP dána tím, jak velká část finančních aktivit se opírá o důvěru, že Spojené státy budou své závazky vždy splácet. Americké dluhopisy jsou dlouhodobě považované za velmi bezpečnou investici a tvoří základ globálního obchodu. Ve světě jsou využívané pro zajišťování půjček, jako pojistka bank proti ztrátám nebo jako způsob, kterým mohou centrální banky uložit své devizové rezervy.

„Platební neschopnost by mohla otřást trhem s dluhem ministerstva financí v objemu 24 bilionů dolarů, paralyzovat finanční trhy a zažehnout mezinárodní krizi,“ píše AP.

Dalším faktorem je pak světová dominance americké měny: Dolary představují podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) 58 procent všech rezerv zahraničních měn centrálních bank ve světě. Dolar má takovou důvěru, že obchodníci v některých zemích jej požadují místo plateb v národních měnách. Příkladem je Srí Lanka, kterou sužuje vysoká inflace a propad domácí měny, srílanské rupie. Nebo Libanon, kde za problémů s inflací mnohé obchody a restaurace vyžadují od zákazníků dolary.

Deník The Washington Post minulý týden v analýze možného vývoje napsal, že delší platební neschopnost USA by v takových zemích mohla prohloubit nestabilitu, zatímco ekonomové se obávají výrazného rozšíření skupiny zemí „utápějících se v dluzích“.

Přijde zhroucení trhu s dluhopisy?

I kvůli vážným hrozícím problémům jsou proto klíčové bankovní instituce ve střehu a připravují se na to, že k nalezení dohody mezi americkými zákonodárci přeci jen nedojde. V případě takové situace bude nejspíš klíčové, aby si velcí hráči dokázali zajistit velký objem likvidity. Kvůli očekávatelným prudkým cenovým výkyvům by tento finanční polštář zabránil ukvapeným prodejům v těch nejhorších chvílích.

Jistina je základem půjčky, ve které nejsou zahrnuty nejrůznější poplatky či úroky. Kupón je úrokem z dluhopisu. Jde o částku, kterou se vydavatel dluhopisu zavázal každý rok jeho držiteli splácet.

Přední americká finanční asociace SIFMA dokonce představila speciální příručku, ve které se snaží popsat, co by se v praxi mohlo vlastně stát. V tom nejhorším možném scénáři by americké ministerstvo financí podle analytiků SIFMA nevyplácelo požadované jistiny i kupóny, a to ve spojení s tím, že by nedošlo ani k prodloužení splatnosti emitovaných dluhopisů. V takovém případě by se nemohlo s nesplácenými dluhopisy ani obchodovat.

„Je obtížné predikovat, co by se vlastně stalo. Jde o bezprecedentní situaci. Se svými klienty se ale snažíme připravit plán, díky kterému by případně mohli nastalou situací projít,“ uvedl pro agenturu Reuters Rob Toomey, který je výkonným ředitelem americké finanční asociace SIFMA.