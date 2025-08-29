USA zrušily celní výjimku pro zásilky menší hodnoty. Platila téměř 100 let

Autor:
  9:43
Spojené státy po asi sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která dosud platila na zásilky v hodnotě do 800 dolarů (16 900 korun). Změna začala platit v pátek. Clo se tak nyní vztahuje na všechny balíky ze zahraničí, bez ohledu na jejich hodnotu, zemi původu či způsob dopravy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Téměř tři desítky zemí, včetně Austrálie, Německa či Japonska, kvůli změně dříve pozastavily odesílání balíků do USA. Kvůli zrušení bezcelního režimu zastavila přijímání balíků do USA také Česká pošta.

Konec bezcelního režimu, o kterém v pátek informovala agentura Reuters, podle některých analytiků zvýší náklady a naruší modely dodavatelských řetězců malých obchodů a internetových společností využívajících webová tržiště, což bude mít dopad i na zákazníky.

Další v řadě. Švýcarská pošta kvůli clům přestala přijímat balíky do USA

Poradce Bílého domu Peter Navarro uvedl, že postup vlády prezidenta Donalda Trumpa omezí tok narkotik, čímž uchrání životy tisíců Američanů a přinese do státní pokladny až deset miliard dolarů (210 miliard korun) ročně ve vyšších celních příjmech.

Bezcelní výjimka platila od roku 1938, kdy se vztahovala na dovoz dárků v ceně do pěti dolarů. V roce 2015 se hodnota bezcelních zásilek zvýšila na 800 dolarů z předchozích 200 USD, což mělo podpořit růst malých podniků na internetových tržištích, poznamenala agentura Reuters. Vysoký představitel americké administrativy dodal, že změna je trvalá a jakékoli snahy o obnovu výjimek pro důvěryhodné obchodní partnery jsou „odsouzeny k neúspěchu“. Výjimku mají pouze dary přijaté v dobré víře pro soukromé účely v hodnotě nižší než 100 dolarů.

Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) odhaduje, že počet balíků uplatňujících výjimku se od roku 2015 zvýšil desetinásobně na 1,36 miliardy kusů ve fiskálním roce 2024, což odpovídá zhruba čtyřem milionům zásilek denně. Poté, co byla v květnu zrušena bezcelní přeprava balíků s nízkou hodnotou z Číny, klesl počet takových zásilek do USA na jeden milion denně. Pro zásilky z pevninské Číny a Hongkongu osvobození od cla skončilo již 2. května.

Více než 90 procent malých balíků přepravují expresní doručovatelé, jako FedEx nebo UPS, uvedla vláda. Zde se neočekávají žádné problémy s přepravou. Bílý dům ale kritizoval zahraniční poštovní společnosti, které kvůli novému nařízení omezily přepravu do USA. Poštovní společnosti tvrdí, že lhůta pro zavedení opatření je krátká a není jasné, jak budou cla vybírána.

Česká pošta přestane přijímat balíky do USA, důvodem jsou celní nařízení

Balíky vstupující do USA musí nyní obsahovat celní prohlášení s podrobným popisem obsahu, jeho hodnoty a také informacemi o zemi původu zboží, tedy nejen místa, odkud bylo zboží odesláno, ale také místa, kde bylo vyrobeno. USA tak chtějí předejít tomu, že výrobci budou posílat zboží ze zemí, kde je clo nižší. Dovozce musí zaplatit clo z hodnoty zásilky.

Celní sazba odpovídá té, kterou USA přidělily dané zemi původu v rámci širší obchodní války vedené Trumpem. Po dobu prvních šesti měsíců platnosti lze ještě zaplatit paušální clo v rozmezí 80 až 200 USD za položku, v závislosti na platné celní sazbě pro danou zemi. V případě balíčků z Evropské unie je tento poplatek 80 dolarů.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

USA zrušily celní výjimku pro zásilky menší hodnoty. Platila téměř 100 let

Spojené státy po asi sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která dosud platila na zásilky v hodnotě do 800 dolarů (16 900 korun). Změna začala platit v pátek. Clo se tak nyní...

29. srpna 2025  9:43

Statistici zlepšili odhad ekonomiky. Meziročně stoupla o 2,6 procenta

Tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 2,6 procenta a proti předchozím třem měsícům o půl procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Růstu pomohly útraty domácností.

29. srpna 2025  9:34

Zbrojovka Colt za 22 miliard kupuje pardubického výrobce nitrocelulózy

Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) uzavřela smlouvu o koupi 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. Zbylých 49 procent získá Colt CZ za již...

29. srpna 2025  8:51,  aktualizováno  9:15

Zbavte nás papírování, zlevněte energie. Firmy řekly, co má nová vláda zařídit

Premium

Tuzemští byznysmeni si přejí, aby nová vláda, která vzejde z podzimních voleb, zajistila hlavně stabilitu, méně papírování a levnější energie. Vyplývá to ze zjištění redaktorů iDNES.cz, kteří se...

29. srpna 2025

Další termín. Středočeská část dálnice D3 se má stavět v roce 2028

O ostrý start stavebních prací v roce 2028 a na přelomu let 2030 a 31 by řidiči mohli projet z Prahy do Rakouska po dokončené dálnici D3. Nových 57 kilometrů středočeské dálnice by jim přitom mělo...

29. srpna 2025

Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku

Letadlo české společnosti Smartwings bylo dnes odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z...

28. srpna 2025  20:24

Tvůrce Labubu si mne ruce. V žebříčku nejbohatších lidí poskočil o tři sta míst

Čínskému podnikateli Wangu Ningovi se daří. Díky obrovskému zájmu o virální panenku Labubu mu letos rapidně vzrostlo jmění. Akcie výrobce hraček Pop Mart stouply o více než 250 procent, majetek jeho...

28. srpna 2025

Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc

Popová hvězda Taylor Swift v úterý na svém Instagramu oznámila zásnuby. Její příspěvek se okamžitě stal virálním hitem a kromě fanoušků přinesl radost i některým sázkařům. Americký deník Business...

28. srpna 2025

Odhal velký batoh a dostaneš zaplaceno. Ryanair zvýší odměny důsledným pracovníkům

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair se chystá od listopadu zvýšit finanční odměny zaměstnancům, kteří odhalí cestující s příliš velkými kabinovými zavazadly. Informoval o tom server BBC.

28. srpna 2025  15:59

Čechy trápí vysoké náklady na bydlení, šetří na jídle i energiích, ukázal průzkum

Dvě třetiny Čechů se domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Také více šetří. Ukázal to...

28. srpna 2025  14:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

Ocelářství jako národní identita. Češi se bojí o jeho budoucnost kvůli Green Dealu

Průmysl a zejména ocelářství zůstává v očích české veřejnosti symbolem národní identity a také zárukou ekonomické stability. Potvrzuje to aktuální výzkum agentury STEM/MARK, podle kterého 86 procent...

28. srpna 2025  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.