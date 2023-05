Americký žlutý školní bus zezelená. Vláda na elektrifikaci uvolnila miliony

Americký školní autobus budoucnosti se nijak příliš nebude lišit od toho současného. Bude žlutý, se stopkami a odrazkami, plný hlučných dětí... Jediný rozdíl bude v tom, že jeho motor bude naopak potichu. Do konce roku 2022 má být americkým školám dodáno téměř 1 000 nových elektrobusů, nejméně 4 000 dalších se chystá do provozu v celých USA. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Drtivá většina školních autobusů v USA dnes jezdí na naftu. Podle dat technického výzkumného centra amerického ministerstva energetiky je klimatická stopa busu s dieselovým motorem přibližně 1,5 kg ekvivalentu oxidu uhličitého (CO 2 ) na kilometr, což je více než dvojnásobek ekologické stopy autobusu poháněného elektřinou. Pokud by se podařilo elektrifikovat velkou část vozového parku amerických školních autobusů, které jsou největším systémem hromadné dopravy v zemi, znamenalo by to výrazné snížení emisí.

„Autobusy jsou skutečný zdravotní problém,“ říká Almeta Cooperová, manažerka ekologické skupiny Moms Clean Air Force. Na silnici jich v USA denně vyjede téměř půl milionu. „Autobusy jsou tak nedílnou součástí americké kultury, že si to lidé ani neuvědomují,“ říká. Ona i další aktivisté z řad rodičů proto strávili poslední roky mobilizací za elektrický školní autobus. Nyní se podle ní tato technologie konečně začíná prosazovat.

Dobrá cesta k pokroku

Podle globální výzkumné neziskové organizace World Resources Institute (WRI) bylo v roce 2016 v USA v provozu pouhých deset školních elektrobusů. Do prosince 2022 se tento počet vyšplhal na 5 612. Podle odborníků jsou školní autobusy pro elektrifikaci téměř ideální dopravní prostředek. Letní prázdniny znamenají, že neodebírají energii ze sítě v nejteplejších měsících roku, kdy může poptávka po elektřině v USA dosáhnout maxima. Dojezd plně nabitého elektrického autobusu je až 160 kilometrů, což pokryje většinu tras. Pro jejich nabíjení také existuje přirozené „okno“ během dne, kdy jsou děti právě ve třídě.

Bezemisní školní autobusy však zatím stále tvoří méně než procento žlutých autobusů jezdících na silnicích USA. „Zvýšená poptávka, technologické inovace a zefektivnění dodavatelského řetězce však slibují brzkou změnu,“ říká Katherine Roboffová, manažerka pro komunikaci iniciativy WRI Electric School Bus Initiative. „Rozhodně jsme na dobré cestě,“ dodává.

Většina školních obvodů, které dnes objednávají elektrobusy, začíná v malém. Kupují nejdřív jeden, dva nebo několik autobusů. „Okresů, kteří do této iniciativy vstoupily, však strmě přibývá,“ říká Kevin Bangston, CEO výrobce autobusů Thomas Built Buses v Severní Karolíně. „Školy mohou provozovat několik autobusů, zatímco potřebují jen jednu nebo dvě nabíječky,“ dodává.

Asi nejdále v otázce elektrizace zatím dospělo největší školské sdružení Montgomery County Public Schools. V Marylandu jich jezdí na elektřinu již 86, do konce roku 2024 k nim chystají přidat dalších 240. „Jsme šestým největším vozovým parkem v USA,“ říká Gregory Salois z tohoto sdružení. Soudí, že pokud se jim vše podaří úspěšně realizovat, bude to pro ostatní docela dobrý příklad k následování.

Miliarda každý rok

Kromě nákupu nových elektrických autobusů je další cestou k jejich elektrifikaci modifikace těch starých na elektrický. Takový postup stojí pouze zlomek ceny nového elektrického autobusu. „Cena repasovaného busu může být nižší než 100 000 dolarů (2,2 miliony Kč), anebo může také přesáhnout částku 175 000 dolarů (3,9 milionu Kč),“ říká Michael Backman, viceprezident pro prodej a marketing společnosti Unique Electric Solutions Inc. ve státě New York. Nevýhodou modernizovaných autobusů je, že nemusí mít stejnou životnost jako nové autobusy. Ty mohou stát od 90 000 dolarů (2 miliony Kč) do 290 000 dolarů (6,5 milionu Kč).

S cílem podpory přechodu k autobusové elektromobilitě školní obvody nyní dostávají větší finanční podporu. Začalo to tím, že státy Kalifornie, New York a další poskytly pobídky, které okresům pomáhají nést náklady na přechod na ekologičtější autobusy. Nyní se k programu přidává i federální vláda díky přijetí zákona o infrastruktuře

Financování programu čistých autobusů má na starosti vládní agentura pro ochranu životního prostředí EPA. Ta až do roku 2026 disponuje rozpočtem ve výši 5 miliard dolarů (113 miliard Kč). To z něj činí největší balík peněz pro nízkoemisní a bezemisní autobusy. „EPA nyní plánuje nabídnout zhruba miliardu dolarů každý rok, dokud peníze nedojdou,“ říká ředitel její dopravní divize Karl Simon. Zákon navíc nabízí možnost získání peněz i prostřednictvím jiných programů, které mohou být použity na financování elektrifikace školních autobusů.

Směr je jasný

V ideálním případě řidič elektrického školního autobusu dopoledne absolvuje tři trasy pro žáky základních, středních a vysokých škol, v poledne si udělá přestávku na dobití a poté dokončí odpolední trasy a přes noc se vrátí do vozovny k dobití.

„Zefektivnění koordinace s veřejnými službami a nalezení dalších peněz, které by pomohly zaplatit infrastrukturu, která k autobusům patří, jsou klíčové pro rozšíření národního vozového parku flotil žlutých elektrobusů,“ říká Sue Ganderová, ředitelka iniciativy WRI pro elektrické školní autobusy. Stejně tak budou důležité některé technologické inovace, pokud jde o zrychlení nabíjení a rozšíření dojezdu autobusů.

Dalším jasným znamením, že elektrické autobusy jsou v USA na postupu, je fakt, že všichni tři jejich největší američtí výrobci – společnosti Blue Bird Corp., Thomas Built Buses a IC Bus – již v posledních letech přešli na výrobu elektrických modelů. Všechny tři firmy svorně tvrdí, že poptávka po jejich elektrických autobusech jen roste a že proto zvýšily počet zaměstnanců, kteří se této části podnikání firem věnují.

Výrobce busů značky Blue Bird z Georgie očekává, že prodeje elektrobusů v dlouhodobém horizontu vzrostou na více než 40 procent z celkového byznysu se školními autobusy. Společnost Navistar, která vlastní značku IC Bus, je ještě o něco optimističtější. Podle jejích modelů budou elektrické autobusy hlavní volbou odvětví již do roku 2029.

Kevin Bangston, šéf společnosti Thomas Built Buses, vidí budoucnost sektoru výhradně jako elektrickou. Podle jeho názoru celý průmysl směřuje k elektřině. „Jasným vítězem téhle soutěže je vozidlo s absolutně nulovými emisemi,“ uzavírá podle Bloombergu.“