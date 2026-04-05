Cla zdražila americkým podnikům vína z Evropy, nahrazují je domácí produkcí

Americké restaurace, bary i prodejci alkoholu začínají přepisovat nabídku. Dovozní cla totiž zdražují nejen evropská vína, ale také ostatní potravinářské produkty. Podniky proto hledají levnější náhrady a častěji sahají po domácích značkách. Výraznější důsledky cel podle distributorů ale teprve přijdou.
Americké podniky mění vinné lístky, cla tlačí ceny evropských vín vzhůru. (26. března 2026) | foto: Reuters

Útulný sousedský vinný bar jménem Wife and Somm v Los Angeles patří mezi nejpopulárnější podniky ve městě. Jeho majitelé, manželé Christy a Chris Lucheseovi, neustále přemýšlejí, jak z podniku udělat místo, kde se dá příjemně posedět a strávit čas, a to díky nabídce sýrů a uzenin k zakousnutí a jednoduchým pokrmům, jako jsou dušená žebra anebo těstoviny.

I tento podnik však musel v poslední době nabídku evropských vín a pochutin nahradit domácí produkcí. „Ceny evropských produktů prudce vzrostly, což nás donutilo přejít výhradně na domácí výrobky,“ říká majitel restaurace Chris Luchese. V některých případech nyní ale za americké produkty platí více, než dříve platili za evropské dovozy.

Nejviditelněji se změny promítají do segmentu vína, kde se dovozní přirážky podle firem začínají už naplno přelévat do konečných cen. Zatímco část výrobců a dovozců v minulých měsících zdražování ještě tlumila předzásobením nebo snížením vlastních marží, postupně tyto možnosti mizí.

Na víno a šampaňské dám clo 200 procent, pohrozil Trump odvetou Evropanům

Na rostoucí náklady musí reagovat i další provozovatelé gastronomických podniků. Newyorská skupina Kent Hospitality Group například zvažuje, že z nabídky vyřadí některé dosud běžně nabízené značky šampaňského a crémantu. „Ceny některých produktů během krátké doby vzrostly o několik dolarů za lahev,“ uvedla její ředitelka Kristen Goceljak. U dalších dodavatelů pak firma dostala upozornění na letošní zdražení až o pětinu. „Je to příliš drahé,“ dodala podle agentury Reuters.

Pod tlakem jsou přitom právě francouzská šumivá vína a další tradiční evropské etikety, které nemají plnohodnotnou přímou náhradu ve stejné kategorii původu. Podniky proto spíše obměňují konkrétní značky a hledají cenově přijatelnější varianty, než aby zcela opouštěly celý segment.

Vývoj souvisí s proměnlivou americkou celní politikou vůči Evropě. Po loňské dohodě mezi USA a Evropskou unií platila na řadu evropského zboží sazba 15 procent. Letos v únoru sice Nejvyšší soud část balíku cel administrativy prezidenta Donalda Trumpa zrušil, vzápětí je však nahradila nová opatření, která u mnoha evropských dovozů znamenají nejméně desetiprocentní přirážku.

Američany zaskočil lednový cenový skok. Firmy přenášejí cla na zákazníky

Vliv na ceny alkoholu je citelný i kvůli velikosti trhu. Samotný export evropských vín, lihovin a aperitivů do Spojených států měl podle údajů Eurostatu v roce 2024 hodnotu zhruba devíti miliard eur. Právě americký trh je přitom pro evropské producenty jedním z klíčových odbytišť.

Dosud se ale zdražování promítalo do regálů a nápojových lístků jen postupně. Prodej alkoholu v USA už delší dobu naráží na citlivost zákazníků na cenu, konkurenci alternativ včetně konopných nápojů i proměnu spotřebitelských návyků. Dovozci a výrobci proto často volili strategii, jak se vyšším cenám alespoň dočasně vyhnout, zejména před silnou předvánoční sezonou.

„Tlak na přenesení nákladů se neustále zvyšuje,“ říká Lance Emerson z velkoobchodní společnosti Republic National Distributing Company. U vín je situace výraznější než u lihovin, protože producenti destilátů mají větší prostor absorbovat část nákladů ve svých maržích. U některých dovážených vín už letos maloobchodní ceny vzrostly o pět až dvanáct procent a v příštím roce mohou podle distributorů přijít další nárůsty.

Strašák dvou set procent. Evropští vinaři se kvůli clům obávají o budoucnost

Z nabídky restaurací i maloobchodů mizí část dražších importovaných položek, podniky omezují šíři sortimentu a více kombinují zahraniční vína s domácími alternativami. Podle Zacha Poelmy ze Southern Glazer’s Wine and Spirits lze očekávat, že „restaurace, bary i další provozy budou stále častěji nahrazovat importovaná vína americkými.“

První data naznačují, že se tento posun už odráží i v prodejích. Objem prodeje dovážených vín mezi říjnem a lednem klesl zhruba o osm procent, zatímco u domácích vín činil pokles tři procenta. Podobný trend přetrvával i v únoru.

Změna poměrů nahrává některým americkým značkám. Kalifornské Josh Cellars zvýšilo v třinácti týdnech do poloviny března prodeje o 8,3 procenta, přestože celý vinný segment oslabil o 3,6 procenta. Marketingový ředitel mateřské společnosti Deutsch Family Wine & Spirits Dan Kleinman dává část tohoto výsledku do souvislosti právě se zdražením importované konkurence.

Přebytek hroznů a klesající poptávka. Kalifornští vinaři hledají cesty, jak přežít

Firma zároveň ponechala ceny u Josh Cellars i u dovážených značek ve svém portfoliu beze změny. Podle Kleinmana je americký trh mimořádně citlivý na cenu vína po skleničce. „V Americe se nejlépe prodává víno za 10 až 12 dolarů za sklenku,“ upozornil. Jakmile se cena dostane nad tuto hranici, podnik podle něj snadno ztrácí místo na vinných lístcích. Cabernet Josh Cellars se prodává přibližně za deset dolarů za sklenku.

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Nike strádá. Nedaří se hlavně v Číně, akcie se propadly na úroveň roku 2015

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Akcie sportovního giganta Nike se propadly na nejnižší úroveň od roku 2015. Investory zklamaly výsledky hospodaření i vyhlídky do dalších měsíců, které jsou horší, než většina analytiků původně...

5. dubna 2026

Sephora a Benefit čelí v Itálii vyšetřování. Jejich kampaň pro děti je nevhodná

Obchodní řetězec Sephora. (3. března 2020)

Hojně rozšířené mezinárodní kosmetické společnosti Sephora a Benefit se dostaly do problémů kvůli údajně nevhodné marketingové kampani zaměřené na děti. Podle italského antimonopolního úřadu AGCM,...

5. dubna 2026

Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník

Továrna Aughinish Alumina se nachází v ústí řeky Shannon na západě Irska, od...

Podle uniklých záznamů a veřejně dostupných údajů je přední irský výrobce kovů součástí mezinárodního dodavatelského řetězce hliníku a jeho produkty zřejmě končí u výrobců ruských zbraní. Dodávky z...

5. dubna 2026

Cla zdražila americkým podnikům vína z Evropy, nahrazují je domácí produkcí

Americké podniky mění vinné lístky, cla tlačí ceny evropských vín vzhůru. (26....

Americké restaurace, bary i prodejci alkoholu začínají přepisovat nabídku. Dovozní cla totiž zdražují nejen evropská vína, ale také ostatní potravinářské produkty. Podniky proto hledají levnější...

5. dubna 2026

V ohrožení i bezpečný sex. Co z obyčejných věcí začíná kvůli íránské válce chybět

Premium
Lidé v Tennessee nakupují potraviny do zásoby. O víkendu se přes USA přežene...

Konflikt na Blízkém východě omezil přesun ropy a zemního plynu Hormuzským průlivem a snížil celosvětové zásobování přibližně o pětinu. Narušení obchodu nejen že způsobilo prudký nárůst cen pohonných...

5. dubna 2026  10:10

Výkyvy trhu až tak nepociťujeme, říká dodavatel zelené energie

Lubomír Káňa, CEO společnosti Electree.

Společnost Electree sídlící v Brně obchoduje především se zelenou energií. Krizi na Blízkém východě a zvyšování cen fosilních paliv vnímá spíše jako impuls ke změně. „Pouhé zvýšení počtu...

5. dubna 2026

Zdražení paliv ovlivní cenu zboží z Asie, promítá se hlavně u dopravy, říkají prodejci

ilustrační snímek

Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat...

5. dubna 2026  7:27

Tisíce českých firem řeší následnictví. Ve hře jsou důsledky pro celou ekonomiku

ilustrační snímek

V České republice je podle statistik společnosti Dun & Bradstreet necelých 600 tisíc obchodních společností. Přes 170 tisíc z nich vlastní majitelé z řad generace Husákových dětí narozených mezi lety...

5. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo vlastní zlato, výrazně bohatne. Cena odráží chaos v geopolitice, říká ekonom

Premium
„Samotná těžba je velmi stabilní a nezpůsobuje výkyvy v ceně zlata. To by sem...

Zlato v současné době výrazně stoupá na ceně. Podle ekonoma Romana Pilíška za to nemůžou spekulanti, ale samotná společnost, jejímž odrazem tahle komodita je. „Zlato se vrací v okamžiku, kdy je...

5. dubna 2026

Z chudého regionu agrární velmoc. Španělské „moře plastu“ krmí půl miliardy lidí

Skleníky pro pěstování ovoce a zeleniny ve španělské provincii Almería (13....

Oblast Campo de Dalías ve španělské provincii Almería se během několika desetiletí proměnila z chudého regionu na místo zásobující zeleninou půl miliardy lidí a patří k nejintenzivnějším zemědělským...

4. dubna 2026

