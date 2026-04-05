Útulný sousedský vinný bar jménem Wife and Somm v Los Angeles patří mezi nejpopulárnější podniky ve městě. Jeho majitelé, manželé Christy a Chris Lucheseovi, neustále přemýšlejí, jak z podniku udělat místo, kde se dá příjemně posedět a strávit čas, a to díky nabídce sýrů a uzenin k zakousnutí a jednoduchým pokrmům, jako jsou dušená žebra anebo těstoviny.
I tento podnik však musel v poslední době nabídku evropských vín a pochutin nahradit domácí produkcí. „Ceny evropských produktů prudce vzrostly, což nás donutilo přejít výhradně na domácí výrobky,“ říká majitel restaurace Chris Luchese. V některých případech nyní ale za americké produkty platí více, než dříve platili za evropské dovozy.
Nejviditelněji se změny promítají do segmentu vína, kde se dovozní přirážky podle firem začínají už naplno přelévat do konečných cen. Zatímco část výrobců a dovozců v minulých měsících zdražování ještě tlumila předzásobením nebo snížením vlastních marží, postupně tyto možnosti mizí.
Na rostoucí náklady musí reagovat i další provozovatelé gastronomických podniků. Newyorská skupina Kent Hospitality Group například zvažuje, že z nabídky vyřadí některé dosud běžně nabízené značky šampaňského a crémantu. „Ceny některých produktů během krátké doby vzrostly o několik dolarů za lahev,“ uvedla její ředitelka Kristen Goceljak. U dalších dodavatelů pak firma dostala upozornění na letošní zdražení až o pětinu. „Je to příliš drahé,“ dodala podle agentury Reuters.
Pod tlakem jsou přitom právě francouzská šumivá vína a další tradiční evropské etikety, které nemají plnohodnotnou přímou náhradu ve stejné kategorii původu. Podniky proto spíše obměňují konkrétní značky a hledají cenově přijatelnější varianty, než aby zcela opouštěly celý segment.
Nejméně desetiprocentní přirážka
Vývoj souvisí s proměnlivou americkou celní politikou vůči Evropě. Po loňské dohodě mezi USA a Evropskou unií platila na řadu evropského zboží sazba 15 procent. Letos v únoru sice Nejvyšší soud část balíku cel administrativy prezidenta Donalda Trumpa zrušil, vzápětí je však nahradila nová opatření, která u mnoha evropských dovozů znamenají nejméně desetiprocentní přirážku.
Vliv na ceny alkoholu je citelný i kvůli velikosti trhu. Samotný export evropských vín, lihovin a aperitivů do Spojených států měl podle údajů Eurostatu v roce 2024 hodnotu zhruba devíti miliard eur. Právě americký trh je přitom pro evropské producenty jedním z klíčových odbytišť.
Dosud se ale zdražování promítalo do regálů a nápojových lístků jen postupně. Prodej alkoholu v USA už delší dobu naráží na citlivost zákazníků na cenu, konkurenci alternativ včetně konopných nápojů i proměnu spotřebitelských návyků. Dovozci a výrobci proto často volili strategii, jak se vyšším cenám alespoň dočasně vyhnout, zejména před silnou předvánoční sezonou.
Tlak se zvyšuje
„Tlak na přenesení nákladů se neustále zvyšuje,“ říká Lance Emerson z velkoobchodní společnosti Republic National Distributing Company. U vín je situace výraznější než u lihovin, protože producenti destilátů mají větší prostor absorbovat část nákladů ve svých maržích. U některých dovážených vín už letos maloobchodní ceny vzrostly o pět až dvanáct procent a v příštím roce mohou podle distributorů přijít další nárůsty.
Z nabídky restaurací i maloobchodů mizí část dražších importovaných položek, podniky omezují šíři sortimentu a více kombinují zahraniční vína s domácími alternativami. Podle Zacha Poelmy ze Southern Glazer’s Wine and Spirits lze očekávat, že „restaurace, bary i další provozy budou stále častěji nahrazovat importovaná vína americkými.“
Americké značky profitují
První data naznačují, že se tento posun už odráží i v prodejích. Objem prodeje dovážených vín mezi říjnem a lednem klesl zhruba o osm procent, zatímco u domácích vín činil pokles tři procenta. Podobný trend přetrvával i v únoru.
Změna poměrů nahrává některým americkým značkám. Kalifornské Josh Cellars zvýšilo v třinácti týdnech do poloviny března prodeje o 8,3 procenta, přestože celý vinný segment oslabil o 3,6 procenta. Marketingový ředitel mateřské společnosti Deutsch Family Wine & Spirits Dan Kleinman dává část tohoto výsledku do souvislosti právě se zdražením importované konkurence.
Firma zároveň ponechala ceny u Josh Cellars i u dovážených značek ve svém portfoliu beze změny. Podle Kleinmana je americký trh mimořádně citlivý na cenu vína po skleničce. „V Americe se nejlépe prodává víno za 10 až 12 dolarů za sklenku,“ upozornil. Jakmile se cena dostane nad tuto hranici, podnik podle něj snadno ztrácí místo na vinných lístcích. Cabernet Josh Cellars se prodává přibližně za deset dolarů za sklenku.