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Na dům ani auto nedosáhnou. Američané proto utrácejí za roztomilé miniatury

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Miniaturní verze ikonického kbelíku značky Lowe’s. (9. črvence 2026)

Miniaturní verze ikonického kbelíku značky Lowe’s. (9. črvence 2026) | foto: Lowe’s

Menší verze populární tašky značky Trader Joe’s. (9. črvence 2026)
Růžová miniatura populárního kbelíku značky Lowe’s. (9. črvence 2026)
Mini verze populární tašky značky Trader Joe’s. (9. črvence 2026)
Růžová miniatura populárního kbelíku značky Lowe’s. (9. črvence 2026)
5 fotografií
Zatímco velké nákupy Američané odkládají, obchodníci našli způsob, jak je přimět utrácet. Nabízejí zmenšené verze oblíbených produktů. Mini tašky, kbelíky, spotřebiče i láhve alkoholu za dostupnější ceny se staly odpovědí na opatrnost zákazníků, které brzdí inflace, drahé bydlení a nejistý trh práce.

Ukázkovým příkladem je mini plátěná taška řetězce Trader Joe’s. Zmenšená verze virální nákupní tašky se prodává za několik dolarů a při naskladnění často mizí během minut. Pro některé zákazníky se stala sběratelským předmětem i drobnou náhražkou za velká přání, která jsou momentálně mimo dosah.

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„Momentálně si nemůžu dovolit ani to velké auto, které bych chtěla, natož dům,“ říká Irene Wisniewskiová z Los Angeles s tím, že tři dolary přece nic nezmění. Doma už má těchto tašek sedm. „Jsou roztomilé a dělají mi radost,“ dodává pro agenturu Bloomberg.

Trend, který zvyšuje prodeje

Podobně uvažují i obchodníci s potřebami pro domácnost. Řetězec Lowe’s, který je v USA (po Home Depot) druhým největším hráčem v železářských a kutilských potřebách, začal loni používat označení „mini efekt“. Všiml si totiž zájmu o zmenšené verze běžného vybavení. Jedním z hitů se stal malý plastový kbelík v typické modré barvě firmy, později i v limitovaných růžových a tyrkysových variantách. Cena se drží pod dvěma dolary, což z výrobku dělá snadno obhajitelný impulzivní nákup.

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Podle marketingové šéfky Lowe’s Jen Wilsonové je právě drobná radost v nejisté době pro zákazníky důležitá. Firma navíc pracuje i s omezenou dostupností. Když se zboží rychle nevrací do regálů, omezená dostupnost podporuje další poptávku.

cbsnewstexas

It’s a tote bag. It’s mini. It’s Trader Joe’s. Naturally, the internet is losing its mind!! ️

The cult-favorite mini canvas totes are back, and shoppers are once again lining up, hunting them down and trying to get their hands on one before they disappear.

Would you wait in line for one?
#TraderJoes #MiniTote #Viral

17. června 2026 v 18:10, příspěvek archivován: 9. července 2026 v 14:03
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Pro řetězce má trend ještě jeden významný efekt: mini produkty přivádějí lidi do prodejen. „Zákazníci, kteří přijdou pro malý kbelík, často u pokladny končí také s mulčovací kůrou, květinami, čisticími prostředky, bateriemi nebo dokonce spotřebiči,“ vysvětlilo vedení Lowe’s. V době, kdy vysoké úrokové sazby a drahé hypotéky brzdí prodeje domů i rekonstrukce, je podle nich každý dodatečný nákup vítaný.

Na stejnou vlnu naskočily i další řetězce. Vlastní zmenšené kbelíky nabízí Home Depot, Tractor Supply i Ace Hardware, jehož zástupce Andy Enright popsal kompaktní sběratelské kousky jako mimořádně silný trend, který přitahuje zákazníky a podporuje prodeje.

Radost za pár dolarů

Za popularitou miniatur ale nestojí jen marketing. Podle odborníků je chování zákazníků reakcí na širší ekonomické prostředí. Lidé jsou opatrnější při dlouhodobých závazcích, protože jim každodenní výdaje zdražují rychleji, než by si přáli. Rostou také obavy z budoucnosti pracovního trhu, mimo jiné kvůli nástupu umělé inteligence. Spotřebitelé proto častěji volí malé nákupy, které jim přinesou okamžitou radost, ale nezatíží rozpočet.

Trend se netýká jen domácích potřeb. Výrobce ochucené whiskey Skrewball znovu zavedl malé stomililitrové plechovky pro zákazníky, kteří chtějí produkt ochutnat bez nákupu celé láhve. Podle dat National Alcohol Beverage Control Association vzrostly v letech 2020 až 2025 prodeje malých láhví alkoholu o objemu zhruba jedné až dvou dávek přibližně o 51 procent.

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Home Depot zase uvedl malý plastový úložný box o objemu 2,5 litru. Firma navázala na úspěch větší variantu, kterou zákazníci používali ke stohování s dalšími boxy, ale také ji kupovali jednoduše proto, že jim připadala roztomilá. „Zákazníci často říkají, že ani nevědí, k čemu výrobek použijí, ale stejně si jich vezmou víc,“ popsala Jennifer Morrowová, viceprezidentka pro merchandising.

Svou roli hraje i bydlení. Američané zůstávají ve svých domech déle, protože trh s nemovitostmi je utlumený. Kdo se nemůže přestěhovat do většího ani si dovolit nákladnou rekonstrukci, častěji hledá úspornější řešení do malé kuchyně nebo přeplněných skříní.

Rozhoduje cena i roztomilost

Úspěch mini produktů ale nestojí jen na rozměrech. Důležitá je také estetika. Zmenšené spotřebiče a pomůcky se prodávají v pastelových, výrazných nebo limitovaných barvách. Instant Pot nabízí malé vařiče a horkovzdušné fritézy v jemných odstínech, značka Dash rozšířila nabídku od jednoho typu vaflovače na více než deset drobných kuchyňských přístrojů v barvách jako šeříková, aqua nebo růžová.

Podobně uspěla společnost Bissell s malým čističem koberců. Varianta nabízená v přepočtu za více než dva tisíce korun je nově k dispozici také v limitovaném barevném provedení kombinujícím tmavě modrou a výraznou růžovou. Ve druhém čtvrtletí tvořil tento výrobek deset procent amerických tržeb firmy a podle společnosti zároveň přiváděl zákazníky k dalším produktům značky.

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Mini kbelíky od Lowe’s mezitím nacházejí využití daleko za hranicemi původního účelu. Firma je popisuje jako pomůcku pro drobné úkoly, například organizaci kreativních potřeb. Na sociálních sítích z nich ale lidé dělají dárkové košíky, květináče, stojany na tužky, nádoby na sladkosti nebo dokonce kelímky na ledovou kávu.

bobvila

Small but mighty: The ‪@lowes‬ mini bucket is a crowd-favorite for a reason! It can actually come in handy, too—check out our favorite ways to use it in the home, garden, and workshop (including a few surprise uses!).

19. listopadu 2025 v 22:45, příspěvek archivován: 9. července 2026 v 11:51
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Právě tak je používá jednatřicetiletá Maria Alexanderová, která si objednala čtyři kusy a jela pro ně zhruba půl hodiny. Nízká cena podle ní snižuje pocit viny z nákupu. „Díky ceně z toho nákupu nemáte výčitky,“ říká s tím, že jí nebude vadit, když se produktu za rok zbaví.

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