Katolíci v USA získali miliardy. Pomoc pokryje i soudy kvůli zneužívání

Když se američtí novináři minulý týden ponořili do seznamu firem, které kvůli ekonomickým dopadům pandemie covid-19 získaly státní podporu, nestačili se divit. Kromě drobných podniků, kterým byly dotace oficiálně určeny, tam totiž objevili i tisíce půjček pro katolickou církev, respektive pro její diecéze. A to v nemalých hodnotách – celkem podle agentury AP získala nejméně 1,4 miliardy dolarů, přes 33 miliard korun.

Na seznamu dotací tamní vládní Asociace malých podniků tak patří mezi největší příjemce. Data přitom udávají jen rozmezí, ve kterém se půjčka pohybuje, ne její přesnou hodnotu. Je tak možné, že se celková částka pohybovala i mnohem výše – dohromady mohla dosáhnout až 3,5 miliardy dolarů.

To by z amerických katolíků dělalo největší příjemce pokoronavirové podpory. Podle AP je přitom i tato částka značně podhodnocená – v katolických kruzích se údajně hovoří o tom, že církev celkově získala asi devět tisíc půjček. Tedy více než dvojnásobek toho, co se agentuře podařilo vystopovat. Jejich výše se přitom pohybovala od 150 tisíc do deseti milionů dolarů.

Před pandemií nemožné

K dotacím z asociace přitom církve běžně vůbec nemají přístup. Kvůli wuchanskému koronaviru a s ním spojeným propouštěním ale americká administrativa narychlo změnila pravidla. Díky tomu mohou o peníze žádat i neziskové organizace a církve, nebylo to pro ně však úplně zadarmo. Podle AP utratili američtí biskupové desítky tisíc dolarů za lobbing.

Finance, které firmy od asociace získaly v rámci programu Ochrana výplatnic, mají charakter tzv. podmíněné půjčky. Pokud je podnikatelé využijí na pokrytí platů, nájmů nebo účtů za vodu a elektřinu, nemusí je splácet.

Novináři AP však upozorňují na to, že je pravděpodobné, že se z peněz budou nejspíše pokrývat úplně jiné výdaje. Například vedoucí představitelé arcidiecéze v New Yorku získali 28 milionů dolarů na provoz svých kanceláří, další milion pak připadl jejímu hlavnímu svatostánku, katedrále Sv. Patrika. V kalifornské Orange County, kde před nedávnem otevřeli nový kostel postavený za 70 milionů dolarů, pak na půjčkách dostali tři miliony.

Peníze na soudy o zneužívání

Peníze pak získala i kontroverzní diecéze Wheeling-Charleston. Bývalé působiště biskupa Michaela Bransfielda, který byl obviněn ze zpronevěry a sexuálního obtěžování mladistvých. Dosáhlo na dva miliony dolarů.

Na pokrytí výdajů za takové soudy přitom nejspíš nepůjdou peníze jen z programu. AP mezi příjemci podpory vysledovala nejméně čtyřicet diecézí, které v posledních letech oběti zneužívání v mimosoudních ujednáních vyplácely stovkami milionů dolarů.

Jen během loňského roku se navíc počet kněží, nahlášených za sexuální obtěžování či zneužívání mladistvých, více než ztrojnásobil. V některých letech kvůli těmto případům americká katolická církev utratila až miliardu dolarů.

Podporu potřebují hlavně menší církve

Agentura AP však upozorňuje na to, že mnoho církevních institucí státní podporu opravdu potřebuje. A to především ty malé – s problémy se budou potýkat, dokud budou bez mší, finančních příspěvků od věřících či, v případě vzdělávacích institucí, školného.

Najdou se však i takové, které podporu vyloženě odmítají. „Neočekáváme žádnou větší krizi,“ uvedl například jáhen Steve Wisnowski, který se stará o finance diecéze ve Stamfordu. Podle něj se mnoho věřících rozhodlo v těžkých časech církev zafinancovat většími příspěvky, než je obvyklé.

Příspěvky se navíc netýkají jen katolických instititucí. Nárok na finanční podporu mají i ostatní náboženské skupiny.