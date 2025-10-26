Washington a Peking našly společnou řeč. Rámec obchodní dohody je na stole

Americký ministr financí Scott Bessent a obchodní zmocněnec Jamieson Greer se na okraj summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v Kuala Lumpuru sešli s čínským vicepremiérem Che Li-fenem a obchodním vyjednavačem Li Čcheng-kangem k jednání, které bylo od května již páté. Informuje o tom agentura Reuters.
„Myslím, že máme velmi dobrý rámec, o němž budou lídři diskutovat ve čtvrtek,“ řekl Bessent novinářům.
|
USA a Čína zahájily jednání v Kuala Lumpuru, obě strany mluví o pokroku
Bessent v pořadu stanice NBC Meet the Press uvedl, že očekává, že dohoda odloží rozšíření čínských vývozních kontrol na vzácné zeminy a magnety a zabrání zavedení nových cel ve výši 100 procent na čínské zboží, kterými Trump pohrozil.
Trump a Si podle Bessenta budou jednat o čínském nákupu americké sóji a zemědělských produktů, vyváženější obchodní výměně a řešení fentanylové krize v USA, kvůli níž Spojené státy zavedly na čínské zboží clo 20 procent.
Droga podle prezidenta v USA způsobuje zdravotní krizi a má na svědomí spousty mrtvých. Bílý dům tvrdí, že z Číny pocházejí látky používané pro výrobu tohoto opioidu.
Čínský vyjednavač Li uvedl, že obě strany dospěly k předběžnému konsenzu. „Americký postoj byl tvrdý,“ připustil Li. „Měli jsme velmi intenzivní konzultace a konstruktivní výměny,“ dodal.
|
USA a Čína se dohodly na výrazném snížení cel, zatím na devadesát dní
Trump do Malajsie na summit ASEAN, který je jeho první zastávkou na pětidenní návštěvě Asie dorazil v sobotu. Se svým čínským protějškem se šéf Bílého domu setká v závěru své cesty ve čtvrtek.