Nabíječky nevydělávají. Vezměte si příklad z benzinek, radí provozovatelům studie

Většina amerických veřejných dobíjecích stanic nevydělává. Podle údajů amerického ministerstva pro energetiku mnoho řidičů nabíjí své vozy doma, to znamená, že řada stanic v USA se momentálně ani nevyužívá. Analytici zjistili, že třeba v Kalifornii se náklady na vybudování nabíječky nevrátí provozovatelům ani do tří let.

„Provozovatelé dobíjecích stanic mají ze své činnosti jen nepatrné zisky. V některých případech dokonce prodělávají,“ komentuje pro deník Washington Post Alana Jennová z kalifornské univerzity v Davisu.

Spolu se svými kolegy přišla s několika možnostmi, které mohou provozovatelé dobíjecích stanic jednoduše aplikovat do praxe, aby svůj byznys model posunuly na vyšší a profitabilnější úroveň. Podobně jako v případě klasických benzínových stanic by se měli snažit přimět své klienty, aby si u nich zakoupili občerstvení, nápoje či další zboží.

Z nabíječek těží okolní obchody

Její slova potvrzuje studie publikovaná v časopise Nature. Její závěry uvádějí, že nabíjecí stanice naopak přispívají k růstu tržeb v okolních podnicích, zejména v restauracích a obchodech nacházejících se do 300 metrů od nabíjecího portu pro elektromobily. Jejich tržby se v porovnání s podniky, které žádnou nabíječku v blízkosti nemají, zvýšily zhruba o 3 procenta. Každý americký obchod, který má ve své blízkosti nabíjecí hub, získá ročně až několik stovek dolarů navíc.

„Na první pohled se toto číslo může zdát jako malé. Pokud ale sečteme všechny okolní podniky v blízkosti, je číslo už poměrně značné,“ upozorňuje Jün-chan Čeng, který se na studii rovněž podílí. Doplňuje, že dodatečné tržby ve všech okolních podnicích představují každý rok přibližně desetinu nákladů na vybudování takové stanice.

Podniky v okolí by měly více spolupracovat

Studie časopisu Nature naznačuje, že existují i jiné způsoby, jak udržet nabíjecí stanice v ziskových hodnotách, než jsou pouze vládní dotace. Právě obchody, hotely a restaurace v okolí by měly hrát mnohem výraznější roli ve snaze, jak do svých provozoven zákazníky přilákat. „Toto poznání může jednotlivé podniky přimět k větší ochotě spolupracovat na zavádění této infrastruktury,“ doplňuje analytička Jennová ke studii, která vznikla i díky údajům z transakcí kreditními a debetními kartami.

Celkem studie pokrývala čtyři tisíce dobíjecích stanic v Kalifornii a více než 140 tisíc podniků, které se v blízkosti těchto provozoven nacházejí. Odborníci se zaměřili na Kalifornii proto, že je to jedna z mála oblastí v USA, kde zájem podíl elektromobilů na celkovém vozovém parku již převyšuje hranici 3,4 procenta.

Americké firmy by tedy do budoucna mohly více lákat nové zákazníky i tak, že jim nabídnou levnější nabíjení. Už nyní mnoho řetězců nabízí svým zákazníkům parkování zdarma, a pokud se tento benefit ještě rozšíří o cenově dostupné nabíjení, mohla by to řada amerických spotřebitelů uvítat, plyne ze studie.