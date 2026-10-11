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Ekonomika USA stále roste. Nálada mezi Američany tomu ale neodpovídá

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Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank...

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank Expo Center v Grand Islandu v Nebrasce (5. října 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank...
Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank...
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Americká ekonomika si podle hlavních makroekonomických ukazatelů vede nadmíru dobře. Nezaměstnanost zůstává nízká, firmy téměř nepropouštějí, lidé dál utrácejí a akciové trhy jsou již několik týdnů na rekordních číslech. Obyčejní Američané však z těchto výhod těží jen minimálně. Spotřebitelské ceny, bydlení i nástup umělé inteligence jim způsobuje nejednu vrásku.

Bydlení, potraviny či elektřina stojí výrazně více než před pandemií. V poslední době se na tom podepsala i válka na Blízkém východě. „Šoky přicházejí častěji, jsou silnější a trvají déle,“ uvedl pro Bloomberg prezident Federální rezervní banky v Chicagu Austan Goolsbee.

O kolik ceny v USA za poslední dobu stouply?

Data mluví jasně. Od konce roku 2019 vzrostly spotřebitelské ceny v USA asi o 30 procent. Potraviny zdražily o 32 procent, jídlo v restauracích téměř o 40 procent a nájmy o více než třetinu.

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Elektřina je dražší asi o 43 procent, pojištění auta zhruba o 48 procent. Mimo jiné proto meziroční inflace v USA v srpnu činila 3,4 procenta.

Jak to bylo s cenami před pandemií?

Před pandemií byla inflace v USA výrazně nižší, než je dnes. V letech 2010 až 2019 dosahovala v průměru zhruba 1,8 procenta.

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Po roce 2020 se ale trendy změnily. Ke zdražování přispěly problémy v dodavatelských řetězcích, ruská invaze na Ukrajinu, růst cen energií a potravin i nová cla.

Jak se Američané s cenami vypořádávají?

Zejména chudší domácnosti jen velmi těžko. Mzdy ve Spojených státech od konce roku 2019 sice vzrostly přibližně o třetinu. Růst cen ale velkou část tohoto zvýšení smazal. O něco lépe jsou na tom ty americké domácnosti, které koupily nemovitost ještě před prudkým růstem úrokových sazeb nebo měly peníze investované na akciovém trhu.

Hodnota domů i akcií totiž v posledních letech v rámci Spojených států výrazně vzrostla. Naopak Američané, kteří dnes platí vysoký nájem a chtějí si vlastní bydlení teprve pořídit, jsou na tom podstatně hůře.

Jak je na tom americký pracovní trh?

Nezaměstnanost v září v rámci Spojených států činila 4,2 procenta. Z dat tedy plyne, že firmy v USA v posledních měsících téměř nepropouštějí. Zároveň ale nabírají méně nových zaměstnanců.

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Pro lidi, kteří práci hledají nebo ji chtějí změnit, je proto nabídka slabší než ještě před vypuknutím koronavirové pandemie. Nejvíce to dopadá na absolventy a dlouhodobě nezaměstnané.

Straší Američany umělá inteligence?

Vrásky na čele Američanům dělá také rychlý rozvoj umělé inteligence. Investice do datových center a nových technologií sice podporují ekonomický růst. Část zaměstnanců se ale obává, že AI postupně omezí počet pracovních míst.

„Lidé v USA mají velké obavy, co to bude znamenat pro jejich zaměstnání,“ řekl pro Bloomberg hlavní ekonom společnosti Morning Consult John Leer.

Čím dál více Američanů trápí také dostupnost bydlení. Ceny starších domů v USA jsou proti konci roku 2019 přibližně o polovinu vyšší a sazby třicetiletých hypoték vystoupaly nad sedm procent. U srovnatelné nemovitosti tak může být měsíční splátka téměř dvojnásobná než před pandemií.

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