Když šestačtyřicetiletý Stephen Kaledecker během loňského prosince povýšil na pozici regionálního manažera jednoho z amerických hotelových řetězců, měl radost. Po vypuknutí války na Blízkém východě ale nadšení vystřídaly obavy. Jelikož každý měsíc najezdí tisíce kilometrů, musí se vyrovnat s výrazně dražším benzinem, píše CNN.
„Doslova mě to zničí,“ řekl pro CNN Stephen Kaledecker, který po Spojených státech cestuje pickupem Chevrolet Silverado z roku 2018. Jeho úkolem je především zásobování hotelů, takže alternativu k autu jednoduše nemá. Zaměstnavatel mu navíc neproplácí najeté kilometry a Kaledecker je tak dnes finančně ve horší situaci než ještě před několika měsíci na své původní pozici.
Benzin v USA zdražil o třetinu
Podobných případů jsou po Spojených státech tisíce. Průměrná cena benzinu vzrostla podle organizace AAA na 4,52 dolaru (asi 93 korun) za galon (zhruba 3,78 litrů), zatímco před začátkem konfliktu na konci února činila 2,98 dolaru (asi 61 korun). Přestože administrativa prezidenta Donalda Trumpa už několik týdnů jedná s Íránem o možném uklidnění situace, k výraznému poklesu cen pohonných hmot na amerických čerpačkách zatím nedošlo.
I proto čím dál více Američanů mění zaměstnání. Místo finančně náročného dojíždění raději hledají pracovní pozice, kde si sice vydělají méně, ale zároveň jsou blíže bydlišti. „Lidé, kteří musí každý den dojíždět desítky kilometrů do kanceláře, se začínají poohlížet po práci jinde,“ uvedla pro CNN ekonomka Nick Bloomová.
Problém představují vysoké ceny pohonných hmot i pro mladší Američany. Patří mezi ně také Shayde Fischerová, která nedávno dokončila bakalářské studium na vysoké škole. Kvůli drahému benzinu ale omezila hledání práce pouze na pozice v okolí Chicaga, a tedy ve městě, ve kterém žije, a tak si podle vlastních slov zavřela dveře k mnoha zajímavým nabídkám. „Připadám si jako ve videohře, kde jsem uvízla v jedné části mapy kvůli cenám benzinu,“ popsala svou frustraci čtyřiatřicetiletá Američanka.
Místo rozvozu raději do call centra
Drahé pohonné hmoty trápí také řidiče rozvážkových služeb. Mark Hernandez z texaského El Pasa rozvážel objednávky pro řetězec Walmart, kvůli růstu cen benzinu se ale rozhodl změnit práci. Za pohonné hmoty začal platit více než sto dolarů (asi 2 100 korun) týdně, zatímco jeho příjmy začaly klesat, a to kvůli menšímu počtu objednávek i nižším spropitným.
Hernandez nakonec přijal místo v místním call centru vzdáleném jen kilometr od svého domova. „Benzin je teď šíleně drahý, takže tohle dává smysl,“ říká dvaačtyřicetiletý Američan. Rozvozu se ale zatím úplně nevzdal, aspoň po večerech si jím chce přivydělávat dál.
Jiní Američané naopak zvažují návrat do práce. Bývalý učitel z Floridy, který odešel do důchodu v roce 2017 ze zdravotních důvodů, si myslel, že s manželkou vystačí jen s penzí a úsporami. Rostoucí ceny potravin, zdravotního pojištění, energií i benzinu ale jejich rodinný rozpočet dostaly pod tlak. „Omezili jsme už všechno, co šlo,“ uvedl pro CNN nejmenovaný osmašedesátiletý muž. I proto začal hledat brigádu, aby se svou manželkou zvládl finančně vyjít, uzavírá CNN.