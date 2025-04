Muž jménem John William Cannon cestoval 28. dubna 2023 z Kentucky do Colorada s mezipřistáním v Dallasu. První úsek cesty letěl se společností American Airlines, druhý pak s Envoy Air, regionálním dopravcem spadajícím pod American Airlines, uvádí se v žalobě podle listu The New York Times.

„Cestoval na pohřeb své známé, která zemřela měsíc před tím, a na let do Dallasu nastoupil v dobrém zdravotním stavu,“ uvedl advokát Joseph LoRusso, který žalobu podal. Při vystupování z prvního spoje však omdlel a ztratil vědomí. „Aby se dostal na palubu navazujícího letu, potřeboval pomoc personálu,“ uvedl advokát.

Podle něj s ním letecký personál strávil pouhé dvě minuty, než ho oživili a doprovodili na navazující let. Nevyhledali mu lékařskou pomoc ani ošetření. Právě během tohoto přibližně dvouhodinového letu upadl muž do bezvědomí. „Navzdory zhoršujícímu se stavu pasažéra posádka letu AAL4896 odložila žádost o lékařskou pomoc až do doby, kdy letadlo přistálo a všichni ostatní cestující vystoupili,“ uvádí se v žalobě.

Podle ní zavolal člen posádky záchrannou službu teprve po přistání a oznámil, že muž upadá do bezvědomí a špatně dýchá. Na letišti v Durangu ho v té chvíli vyzvedával nejlepší přítel Steve Smith, který z okna sledoval, jak celé letadlo vystupuje, uvedl advokát. Zeptal se personálu na zdravotní stav Cannona, ale nedostal žádnou odpověď. Teprve poté k letadlu přijela záchranná služba.

Záchranáři začali pacienta oživovat kyslíkem ještě na palubě, uvádí se v žalobě. Během převozu do nemocnice se však jeho srdeční frekvence zpomalila, což přimělo posádku sanitky provést asi 10 minut stlačování hrudníku, podat dvě dávky adrenalinu a použít. Následující den v 1:29 Američan zemřel.

Žaloba se týká netečnosti členů posádky aerolinek. Obviňuje je z toho, že muže nejenom nechali nastoupit na palubu i přes jeho vážný zdravotní stav, ale neposkytli mu přiměřenou první pomoc během letu.

Tady jde o nečinnost!

Podle dat amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí z roku 2023 dochází k naléhavým zdravotním situacím přibližně u 1 ze 604 letů. Letušky všech aerolinek procházejí zdravotnickým školením, aby mohly pasažérům poskytnout první pomoc. Federální letecký úřad FAA zakazuje leteckým společnostem odlet, pokud na palubě není dostatečně vybavená a zapečetěná lékárnička. V případě lékařské pohotovosti může posádka letadla požádat o pomoc lékaře, pokud je na palubě, nebo někoho na zemi.

„Nejde o to, že posádka měla provést vše pro záchranu jeho života, tady mluvíme o nečinnosti,“ uvedl advokát, který je rovněž pilotem. Dodal, že předpisy hovoří velmi jasné.

Žaloba nyní požaduje odškodnění ve výši nejméně 75 000 dolarů pro Cannonova syna, který žalobu podal. „Stejně jako v každém jiném soudním procesu jde o spravedlnost,“ uvedla právnička rodiny Jessica McBryantová. Podle ní aerolinky musí v tomto ohledu zavést lepší pravidla a postupy

Společnost American Airlines se stala v roce 2018 předmětem podobné soudní pře. Pilot letadla, které přepravovalo 25letou Brittany Oswellovou z Honolulu do Dallasu, odmítl nouzově přistát poté, co žena zkolabovala a pozvracela sebe i letušky, které se jí snažily pomoci. Oswellová o tři dny později zemřela na plicní embolii. Její rodina tvrdila, že zdravotnické vybavení letadla nebylo dostačující.

Další žaloba podaná na společnost American Airlines v roce 2024 uváděla, že nedostatečné vybavení vedlo k úmrtí 14letého Kevina Greenidge, u kterého došlo k zástavě srdce během letu z Hondurasu do Miami. V žalobě se tvrdilo, že posádka nezajistila, aby byl defibrilátor, který FAA vyžaduje, na palubě každého letadla, plně nabitý a funkční. Tento proces stále probíhá, uzavírá The New York Times.