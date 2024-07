Sen se stal skutečností. V Alabamě začali prodávat střelivo v automatech

Stroje zhruba o velikosti ledničky, které se nově nacházejí v obchodech řetězce Fresh Value ve městech Tuscaloosa a Pell City, používají 360stupňové rozpoznávání obličeje k ověření věku a průkazu totožnosti zákazníka. Tak lidem usnadní získání střeliva, uvedl portál AL.com, jehož zprávu přinesl list The New York Post.

„Jedním ze způsobů, jak měníme situaci v oblasti prodeje střeliva, je jeho větší dostupnost,“ uvedl zástupce společnosti American Rounds, která automaty provozuje. Jeden z nich stojí hned vedle prodejního automatu s chlazenými nápoji.

Hot button issue! Vending machines selling gun ammunition at Alabama grocery stores https://t.co/UVa1ZSXOLL pic.twitter.com/K6mxtX1ot2 — New York Post (@nypost) July 5, 2024

Automaty stojí uvnitř obchodů, zákazník si nejprve klepnutím na obrazovku přístroje vybere požadovaný druh munice. Poté ho stroj vyzve k ověření plnoletosti za pomoc průkazu totožnosti vydaného vládou. Zařízení pak naskenuje obličej zákazníka a ještě před vydáním střeliva si vyžádá platbu.

„Zákazníci jsou nadšeni, že máme stánek s náboji,“ říká zástupce jednoho obchodů. Společnost plánuje do příštího roku zřídit podobné automaty v Oklahomě, Louisianě a Texasu, uvedl zástupce společnosti American Rounds. Podle něj se firma zaměřuje na oblasti, kde je populární především lov.

„Je to jedna z nejameričtějších věcí, které jsem dnes viděl,“ komentoval počin jeden z diskutujících na síti X, zatímco další dodal, že by se v něm měly prodávat rovnou zbraně. „Miluju tě, Alabamo! Nikdy jsem si nemyslel, že spatřím automat na munici. Sny se stávají skutečností,“ napsal jiný.

„Automaty na munici schválil americký Úřade pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny ATF,“ uvedl šéf policie ve městě Tuscaloosa Brent Blankley.