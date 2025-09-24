Americké akcie porostou, pak je čeká kolaps jako v roce 1929, předvídá odborník

V příštích měsících je ještě čeká výrazný růst, pak přijde pád. Takový osud předpověděl americkým akciím šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel. Propad by podle něj dokonce mohl připomínat kolaps z roku 1929, který vyvolal globální recesi. Fond Universa Investments se zaměřuje na tzv. „černé labutě“ – nepravděpodobné události s extrémními důsledky.

Obrazovka ukazuje obchodování s indexem S&P 500 po závěrečném zvonění na newyorské burze. (26. června 2025) | foto: Reuters

„Očekáváme propad o 80 procent, ale až po masivním, euforickém a historickém vzestupu,“ předpověděl Spitznagel. Podle něho je trh nyní zhruba uprostřed tohoto vzestupu. Dodal ale, že prozatím zůstává optimistou.

Podle odhadů jeho fondu má hlavní index S&P 500 prostor k růstu ještě asi o 20 procent, což by jej posunulo nad hranici 8 000 bodů. Od začátku letošního roku index vykazuje růst asi o 13 procenta a v pondělí se dostal na rekordních zhruba 6 653 bodů.

Fond Universa je známý svým zaměřením na události označované jako černé labutě. Tedy takové, které se zdají být vysoce nepravděpodobné, ale pokud nastanou, akciovými a dalšími trhy zásadně otřesou. Zaměřuje se na tzv. tail-risk hedging, tedy pojištění proti vzácným a neočekávaným událostem s extrémním dopadem. Takové fondy obvykle dokážou vydělat i v době finanční krize, kdy tradiční fondy zaznamenávají ztráty.

Výhled růstu světové ekonomiky je nadějný. Důsledky cel se teprve projeví

Současná euforie na finančních trzích vychází z rozhodnutí americké centrální banky (Fed) snížit poprvé od loňského prosince úrokové sazby, a z očekávání dalšího uvolnění měnové politiky.

Prudký růst věstí krach

Fed totiž naznačil, že chce vyvážit oslabení na trhu práce. Spitznagel však varuje, že tak prudký růst může být předzvěstí historického krachu, protože americká ekonomika stále zápasí s vysokými náklady na financování.

Loni Spitznagel upozornil, že investoři by měli využít příznivých okolností na trzích způsobených očekáváním, že Fed dokáže zkrotit inflaci, aniž by ohrozil ekonomiku.

Konec levných nákupů. Trump zakázal íránským diplomatům luxusní zboží

Takové příznivé okolnosti se na trzích označují anglickým termínem goldilocks a označují situaci ideální pro investování. Ekonomika roste dostatečně rychle, aby podporovala zisky a investice, ale inflace a úrokové sazby nejsou příliš vysoké, takže trhy mohou růst relativně bezpečně a riziko prudkého propadu je relativně nízké.

Fond Universa má ve správě aktiva zhruba za 20 miliard dolarů (413,2 miliardy Kč). Průměrné zhodnocení vložených peněz od založení fondu v roce 2007 přesahuje 100 procent. Fondu se dařilo hlavně v roce 2020, kdy se stal jedním z vítězů v chaosu na trzích vyvolaném pandemií covidu.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

