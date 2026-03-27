Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, v pátek ztratil 1,73 procenta a uzavřel na 45.166,64 bodu. Širší index S&;P 500 klesl o 1,67 procenta na 6368,85 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, odepsal 2,15 procenta na 20.948,36 bodu.
Všechny tři indexy vykázaly již pátý týdenní pokles za sebou. To představuje nejdelší sérii týdenních poklesů od první poloviny roku 2022. Dow Jonesův index se dostal do pásma korekce, což znamená, že klesl o více než deset procent od posledního maxima. Toho dosáhl 10. února.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů. To vyvolalo obavy z inflace, což by mohlo centrální banky tlačit ke zpřísňování měnové politiky.
Konflikt ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu. Finanční trhy podle agentury Reuters příliš neuklidnilo čtvrteční oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že poskytl Íránu dalších deset dnů na obnovení provozu v průlivu, než nařídí armádě útoky na íránské elektrárny.
Na devizovém trhu v pátek americký dolar mírně posiloval, od začátku měsíce tak vykazuje výrazný růst. V posledních týdnech totiž těží z růstu zájmu investorů o bezpečná aktiva, za kterým stojí konflikt na Blízkém východě.
„Trhy se začínají smiřovat s tím, že z inflace se opět stane problém,“ uvedl analytik Joseph Trevisani ze společnosti FX Street. „Čím déle zůstanou ceny ropy na takto vysokých úrovních, tím větší bude dopad na světovou ekonomiku,“ dodal.
Euro se kolem 21:30 SEČ prodávalo za zhruba 1,1510 USD, oproti čtvrtečnímu závěru tak vykazovalo pokles o téměř 0,2 procenta. Od konce února ztrácí jednotná evropská měna vůči dolaru kolem 2,5 procenta.