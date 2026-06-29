Obnovení bojů vyvolaly protichůdné interpretace memoranda o porozumění, které strany podepsaly. Zejména se lišil pohled na plavbu přes Hormuzský průliv.
„Rozhodli jsme se zastavit veškerou kinetickou aktivitu,“ řekl portálu Axios vysoce postavený pracovník administrativy s použitím výrazu ze žargonu, který označuje letecké údery a další používání zbraní.
Další americký úředník Axiosu sdělil, že obě strany prozatím ustoupí od útoků a že plavidla se mohou volně pohybovat přes Hormuzský průliv a současně budou pokračovat jednání.
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Írán po zahájení útoků USA a Izraele na své území na konci února fakticky zastavil lodní dopravu přes Hormuzský průliv, kterým před zahájením konfliktu procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
V nedávno podepsaném memorandu mezi USA a Íránem bylo stanoveno, že Teherán nesmí během vymezených 60denních následných jednání o trvalém řešení účtovat poplatky za průjezd lodí. Írán má s Ománem vyjednat další postup v souladu s mezinárodním právem a za účasti sousedních států. Odborníci na mezinárodní právo považují případné vybírání mýtného za problematické.
Ropa i plyn proudí dál
Producenti ropy a zkapalněného zemního plynu na Blízkém východě pokračují v nakládce surovin navzdory útokům z minulého týdne, píše agentura Reuters. V pondělí byl například u terminálu Ras Tanura v Saúdské Arábii na radaru zachycen čtvrtý supertanker třídy VLCC (Very Large Crude Carrier) schopný přepravit až dva miliony barelů ropy. Nakládka pokračovala i přesto, že v neděli havaroval vrtulník společnosti a zahynulo 14 lidí. Příčina nehody zatím není známa.
Podle dostupných dat o víkendu naložily ropu a po opuštění terminálu „zmizely z radarů“ také další tři tankery VLCC. Vypnutím identifikačních transpondérů snížily riziko útoku při plavbě Perským zálivem.
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Jeden z těchto supertankerů se v pondělí znovu objevil v monitorovacích systémech poté, co opustil Hormuzský průliv, a nyní míří do Japonska. Další dva tankery VLCC vpluly do průlivu v neděli a zakotvily u terminálu ve Spojených arabských emirátech, kde nakládají ropu.
Írán rovněž zvyšuje tempo nakládky ropy poté, co Washington na 60 dní pozastavil sankce na její vývoz. V sobotu Teherán poprvé po téměř týdnu současně nakládal ropu na obou svých exportních terminálech na ostrově Chárk, uvedla společnost Windward, která se zabývá námořní zpravodajskou analýzou.
Podle společnosti Kpler vpluly v sobotu do Hormuzského průlivu íránské tankery VLCC Dan a Hawk. Během víkendu zároveň odpluly ze Spojených arabských emirátů a Kataru čtyři tankery s přibližně osmi miliony barelů ropy.
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Rostoucí export z Perského zálivu, který zajišťuje zhruba třetinu světových dodávek ropy, přispívá k poklesu cen na světových trzích. Cena ropy Brent minulý týden klesla o 10,6 procenta, což znamenalo třetí týdenní pokles v řadě. Nové víkendové útoky však ceny v pondělí opět zvýšily.
„Pokud předpokládáte, že se Hormuzský průliv bude v příštích týdnech a měsících postupně a nerovnoměrně znovu otevírat, pak jsou současné ceny ropy přiměřené a mají spíše prostor pro další pokles,“ uvedl analytik společnosti IG Markets Tony Sycamore.
„Pokud ale považujete za pravděpodobné, že některý z těchto víkendových incidentů povede k rozsáhlejšímu obnovení konfliktu, pak je ropa při současných cenách jednoznačně podhodnocená.“
Také vývoz zkapalněného zemního plynu pokračuje. Agentura Reuters s odvoláním na data společnosti Kpler zmiňuje několik tankerů na LNG, které v posledních dnech doplnily náklad v Kataru či Spojených arabských emirátech a míří k nyní k asijským odběratelům.