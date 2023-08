Špunty nepomohly, jsme hluší, tvrdí veteráni. Gigant vyjde odškodné na miliardy

S odvoláním na zdroje blízké rozhovorům o tom informoval ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).

Částka je výrazně nižší, než předpovídali někteří analytici. Ti očekávali, že 3M bude muset zaplatit deset až 15 miliard dolarů. Akcie společnosti 3M v reakci na zprávu o blížící se dohodě posílily zhruba o pět procent.

Spor se týká špuntů do uších vyráběných firmou Aearo Technologies, kterou konglomerát 3M koupil v roce 2008. Americká armáda špunty používala v letech 2003 až 2015 při cvičeních i při bojových operacích, mimo jiné v Afghánistánu a v Iráku.

Veteráni v žalobách tvrdí, že firma tajila konstrukční nedostatky špuntů, falšovala výsledky testů a neposkytla potřebné instrukce k používání špuntů, což vedlo k mnoha případům poškození sluchu. Firma ale závadnost špuntů popírá, uvedla agentura Reuters.

Špunty byly vytvořeny tak, aby uživatele chránily před hlasitými zvuky, jako jsou výbuchy, ale zároveň jim umožňovaly slyšet slabší zvuky, například hlasové pokyny.

Konglomerát 3M se nyní potýká i s dalšími právními problémy. V červnu dosáhl předběžné dohody o urovnání sporu ohledně chemikálií v pitné vodě, která by podnik během 13 let mohla stát až 12,5 miliardy dolarů. Tuto dohodu podnik uzavřel s komunálními dodavateli vody. Mohl by ale v této souvislosti čelit i dalším nárokům, například ze strany různých amerických úřadů, cizích vlád či poškozených osob, uvedla agentura Bloomberg.