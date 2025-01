Evropská centrální banka řeší, jakým směrem se vydat pod Trumpovým tlakem

Agentura Reuters píše, že ECB na svém nejbližším zasedání s největší pravděpodobností sníží depozitní sazbu o dalších 25 bazických bodů na 2,75 %. To potvrzují i slova většiny analytiků. „Očekávám, že další snížení sazeb je hotovou záležitostí,“ říká Bruno Cavalier, hlavní ekonom společnosti Oddo.

Další pokles úrokových měr v krátkém období nejspíš neovlivní ani očekávaná protekcionistická politika prezidenta USA Donalda Trumpa. Prezidentka ECB Christine Lagardeová sice uvedla, že jí Trumpova politika znepokojuje, přesto se změna přístupu k monetární politice zatím příliš neočekává.

Samotnou inflaci v eurozóně by totiž případná cla příliš ovlivnit neměla, překážkou budou hlavně pro hospodářský růst. „Od konce minulého roku se náš výhled v oblasti měnové politiky ECB nezměnil,“ uvedl pro Reuters výzkumný pracovník Frederik Ducrozet z Pictet Wealth Management.

Sazby ECB by měly letos klesat

Donald Trump varuje, že svými cly zasáhne hlavně Čínu. Její import do USA by už za několik týdnů mohl být zatížen dodatečnými 60 procenty. Cla by ale mohla zasáhnout i Mexiko či Kanadu, přičemž podle ekonomů by obě ekonomiky v tomto případě velmi pravděpodobně spadly do recese. Důsledky Trumpovy politiky ale může pocítit i eurozóna, neboť vůči zbytku světa Trump plánuje uvalit cla ve výši 10 procent.

I přesto ale obchodníci očekávají, že ECB by letos mohla snížit sazby až ke dvouprocentní hranici. Tím by se úrokové míry mohly dodat k blíže k takzvané neutrální sazbě, která růst ekonomik neomezuje, ale ani k němu nepřispívá. Lagardeová před několika týdny uvedla, že podle ní se neutrální sazba aktuálně pohybuje mezi 1,75 až 2,25 procenty.

Ekonomové zároveň pro agenturu Reuters uvedli, že riziko výraznějšího zvýšení inflace nad stanovený cíl se v horizontu několika příštích měsíců nedá příliš očekávat. Podle posledních hodnot se aktuálně inflace eurozóny pohybuje okolo 2,4 procent. To je sice nejvíce od loňského července, tažena je ale hlavně zvýšenými náklady ve službách.

Inflace v eurozóně by měla dál klesat

Analytik Philip Lane je přesvědčen, že inflace v eurozóně půjde v dalších měsících ještě níž. Říká, že zpomaluje hlavně růst nominálních mezd a podniky tedy nebudou tolik přenášet zvýšené náklady na konečného spotřebitele.

Lane ale také varuje, že příliš dlouhé držení sazeb na vyšších úrovních může inflaci dokonce stlačit pod žádoucí inflační cíl, což rovněž není pro eurozónu ideální. Evropská centrální banka inflaci se dlouhodobě snaží docílit toho, aby inflace dosahovala na 2 procenta.

ECB zároveň sleduje, jak ke své měnové politice bude v dalších měsících přistupovat americká centrální banka. Pokud by se Trumpova slova ohledně uvalení cel potvrdila, hrozí v USA zvýšení cenové hladiny, což by tempo snižování úrokových měr v Americe mohlo negativně ovlivnit. V takovém případě by ke změně přístupu mohla sáhnout i ECB. Pokles sazeb by nejspíš pokračoval, mohl by ale být pomalejší, než se většina odborníků nyní domnívá, uzavírá Reuters.