Americké akciové trhy již minulý týden skončily na svých maximech a růst pokračuje i nyní. Index Dow Jones vůbec poprvé v historii překonal hranici 47 tisíc bodů a na podobné růstové vlně se momentálně vezou také indexy Nasdaq či S&P 500. Mimo jiné proto, že díky poměrně příznivým americkým datům o inflaci vzrostla naděje na další snížení úrokových sazeb ze strany americké centrální banky, píše CNN.
Burzy už ignorují Trumpa i válčení. Investoři hledí dál do budoucna
Za posledních šest měsíců index S&P 500 vzrostl o 36 procent. Mimo jiné kvůli všeobecnému nadšení z umělé inteligence, která táhne hlavně technologické firmy směrem vzhůru. Akcie gigantů jako Meta, Amazon či Nvidia rychle rostou a s tím stoupá i hodnota celého indexu S&P 500.
„Pokud nepřijde něco opravdu neočekávaného, mohly by současné trendy přetrvat až do konce roku,“ uvedla pro CNN analytička Emily Bowersock Hillová ze společnosti Bowersock Capital Partners.
Americká centrální banka jako zásadní hráč
Na situaci nic nemění ani přetrvávající obchodní napětí mezi USA a Čínou. Podle analytiků totiž úspěchy mnoha amerických firem překonávají očekávání. Pokud by v dohledné době skutečně došlo ještě k dalšímu snížení úrokových měr ze strany Federálního rezervního systému, byl by potenciál pro další růst ještě příznivější. Zejména technologickým společnostem by se otevřela cesta k ještě levnějšímu financování svých investic.
Americké akcie porostou, pak je čeká kolaps jako v roce 1929, předvídá odborník
V rámci indexu S&P 500 mělo v posledním třetím letošním kvartálu překonat původní odhady hospodářských výsledků dokonce 86 procent společností, které jsou jeho součástí. Americké podniky drží na vodou i stále poměrně silná spotřebitelská poptávka. I díky tomu index S&P 500 v září rostl již šestý měsíc v řadě.
„Akcie žene vzhůru i efekt FOMO. A tedy obava z promeškané příležitosti. Americká centrální banka navíc v letošním roce sníží úrokové sazby pravděpodobně ještě dvakrát. Krátkodobý výhled na akciových trzích tak stále vypadá velice příznivě,“ doplňuje expert Sam Stovall.
Pozor na americký pracovní trh
Někteří odborníci ale upozorňují na rizika, která další vývoj ohrožují. Jde hlavně o údaje z amerického trhu práce. Nezaměstnanost v USA totiž začíná růst a experti spekulují, jaké jsou vlastně příčiny. Na jedné straně to může být snaha o úspory firem z důvodu nastolené Trumpovy politiky, která tlačí podnikové náklady silně vzhůru. Na té druhé to může být i rychlý rozvoj umělé inteligence.
Výsledky rostoucí nezaměstnanosti ale mohou být pro americké akciové trhy vážné. Pokud bude opravdu přibývat počet lidí bez práce, znamenalo by to rovněž i omezování spotřebitelských výdajů. To by ohrožovalo firemní zisky a akcie by se tím pro investory staly mnohem méně lákavé.
Investoři se přestali bát. Americké akcie smazaly ztráty způsobené cly
I proto panují mnohé obavy, jestli američtí technologičtí giganti dokážou růstové trendy z posledních měsíců udržet. Společnosti Apple, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, Microsoft a Alphabet se totiž na růstu indexu S&P 500 z letošního roku podílejí více než 40 procenty. Investoři proto budou v jejich případě s napětím očekávat další ohlášení hospodářských výsledků.
V každém případě se americkým trhům nyní daří lépe, než mnozí očekávali. I americká inflace je navzdory celní politice poměrně nízká. Obavy z výraznější hospodářské recese nejspíš již definitivně odezněly, což trendům rovněž pomáhá, uzavírá CNN.