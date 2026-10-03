Když se Britka Destiny McGowanová rozhodla na Nottingham Trent University (NTU) studovat „influencerství“, mnoho lidí nad její volbou pozvedlo obočí. „Vždycky jsem chtěla podnikat a přišlo mi, že tenhle obor mi předá spoustu užitečných dovedností,“ řekla BBC jednadvacetiletá McGowanová, která v červenci školu úspěšně dokončila. „V dnešní době je důležité umět se na sítích pohybovat, a i když jsem teprve na začátku své kariéry, už teď si tím dokážu vydělat peníze.“
NTU otevřela studijní program jménem Content Creation v roce 2022. Kromě ní ale obdobné kurzy nabízí také několik dalších britských vysokých škol, včetně University of Brighton. Pozadu ale nezůstávají ani Spojené státy, kde je obor možné studovat například na Arizonské státní univerzitě.
Není to ovšem levná záležitost. Tříleté studium na univerzitách Nottingham Trent a Brighton vyjde místní studenty ročně na 9 790 liber, což je v přepočtu přes 280 tisíc korun. Zahraniční zájemci platí zhruba dvojnásobek. Standardní roční školné pro rezidenty v Arizoně se pohybuje kolem 15 tisíc dolarů, tedy téměř 325 tisíc korun.
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„Asi bych to studovat nešla. Na internetu je spoustu návodů, jak začít tvořit zdarma. Firmám je také jedno, z čeho máte diplom,“ tvrdí jednatřicetiletá influencerka a streamerka, která si říká Knightenator. Na sítích působí od roku 2015 a na TikToku má přes 100 tisíc sledujících.
Mladým se influencerské výdělky líbí
Aiesha Beasleyová má však opačný názor. „Myslím, že bych snadněji našla svůj směr a oblast, které se chci věnovat. Člověk musí opravdu uvažovat jako podnikatel a přemýšlet, jak přeměnit koníček v živobytí.“
Podobné programy podle ní předbíhají dobu, protože si uvědomují, že sociální sítě jsou důležitou součástí marketingu. „Dnes musíte být v digitálním světě vidět a je jedno, čemu se váš byznys věnuje,“ dodává.
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Tvůrců obsahu ve světě přibývá. Podle studie z minulého roku přispěli lidé natáčející videa na YouTube do britské ekonomiky 2,2 miliardami liber. Průzkum z roku 2024 zároveň ukazuje, že influencerem by se v USA chtěl stát každý třetí člověk ve věku od osmnácti do třiceti let.
Profesorka z NTU Jacky Gurrová ovšem upozorňuje, že většina jejích studentů ve skutečnosti o dráhu internetové osobnosti neusiluje. „Je to profesní dovednost, kterou firmy stále více vyhledávají. Studenti se učí plánovat a vytvářet video obsah, připravovat kampaně, porozumět svému publiku a analyzovat svoji výkonnost, které pak přizpůsobují strategie.“
Varuje také před tím, že diplom úspěch nezaručí. „Z velké míry to závisí i na štěstí a osobnosti a ani jedno naučit nejde,“ uzavírá.