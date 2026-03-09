Aerolinky zpřísnily poslech hudby na palubě. Cestující bez sluchátek mohou vykázat

Autor:
  18:00
Letecká společnost United Airlines aktualizovala přepravní podmínky a zavedla přísnější pravidla ohledně používání sluchátek na palubě. Cestujícím, kteří budou poslouchat hudbu nebo se dívat na videa bez sluchátek, hrozí vyloučeni z přepravy a v budoucnu jim může být odepřen nástup na palubu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Vždy jsme cestující vybízeli, aby používali sluchátka při poslechu audio obsahu a naše nová pravidla pro wifi už cestující upozorňují, aby sluchátka používali,“ uvedl mluvčí United Airlines Josh Freed. Doplnil, že dopravce rozšiřuje své vysokorychlostní připojení Starlink. „Zdálo se, že je vhodná chvíle to ještě zpřesnit tím, že pravidlo doplníme do přepravních podmínek,“ dodal.

Cestovní expert Scott Keyes televizi CBS News řekl, že si není vědom žádné jiné velké americké letecké společnosti, která by takové pravidlo přijala. Podle něj většina cestujících sluchátka používá. „V letadlech obvykle jen malý počet lidí dělá hluk tím, že nepoužívají sluchátka, takže je to elegantní způsob, jak se s těmito lidmi vypořádat,“ zmínil.

Pasažérka letadla vykoupila za tisíce všechny buráky. Bála se alergické reakce

Další aerolinky se nicméně na využívání sluchátek snaží upozorňovat. Například společnost Delta Air Lines v sekci zábavy vyzývá své cestující, aby s ohledem na ostatní pasažéry používali sluchátka.

„Cestující mohou poslouchat audio nebo sledovat video na palubě a očekáváme, že budou dodržovat standardní zdvořilostní pokyny a pokyny posádky,“ uvedla pro The Washington Post mluvčí Delta Air Lines Samantha Moore Facteauová.

Mluvčí aerolinek Southwest Airlines uvedl, že podle přepravního řadu mají cestující dodržovat pokyny členů posádky, včetně těch týkajících se používání osobních elektronických zařízení. „Od cestujících se tedy očekává, že budou pokyny ohledně používání sluchátek dodržovat,“ zmínil.

Diskuse na sítích

Krok aerolinek vzbudil mnohé diskuse na sociálních sítích. „Člověk by si pomyslel, že je to samozřejmé a že to aerolinky už mají ve svých pravidlech dávno. Teď by to chtělo stejné pravidlo i pro letištní salonky,“ napsal jeden uživatel na sociální sítí Reddit.

Cestující natočil noční můru leteckých pasažérů. Evakuaci brzdil muž s kufrem

Podle některých lidí je hlasitý poslech čím dál běžnější, zvlášť u lidí s malými dětmi. „Jako letušky to musíme lidem říkat doslova při každém letu. Naše práce je pak těžší, protože místo soustředění na servis a bezpečnost musíme hlídat pravidla základní ohleduplnosti,“ zmínila jiná uživatelka.

Na nutnost vzájemného respektu upozornil již dříve pilot American Airlines. Jeho proslov na palubě v roce 2023 se stal virálním. „Měli byste se k lidem chovat tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám, ale musím to říkat při každém letu, protože lidé to nedělají,“ uvedl pilot.

Upozornil například na odkládání zavazadel tam, kam nepatří, uléhání na lidi vedle sebe a také na hlasité pouštění videí. „Společenský experiment spočívající v pouštění videí nahlas na reproduktor a telefonování na hlasitý odposlech skončil. Tady v téhle zemi je s tím konec. Nikdo nechce poslouchat vaše video,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Aerolinky zpřísnily poslech hudby na palubě. Cestující bez sluchátek mohou vykázat

Letadlo americké společnosti United Airlines.

Letecká společnost United Airlines aktualizovala přepravní podmínky a zavedla přísnější pravidla ohledně používání sluchátek na palubě. Cestujícím, kteří budou poslouchat hudbu nebo se dívat na videa...

9. března 2026

Hnojiva zdražují o 15 procent, zemědělci jsou zatím předzásobení

ilustrační snímek

Pokud se konflikt na Blízkém východě protáhne, budou mít zemědělci nejspíš výrazné problémy s rostoucími cenami hnojiv. Ty jsou totiž závislé na cenách zemního plynu, který zdražuje stejně razantně...

9. března 2026  17:35

VIDEO: Prohlédněte si polské pendolino. Poprvé vyrazilo s cestujícími z Prahy

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Mezi Prahou a Bohumínem jezdí od pondělka polské pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími jsou součástí procesu ke schválení, aby mohly tyto vlaky jezdit na českých tratích. Provoz v...

9. března 2026  17:07

Pozor na toto víno. Inspektoři zakázali čtyři šarže, které prodávaly dva řetězce

Ilustrační snímek

U čtyř lahvových bílých vín ze Španělska, která nabízely řetězce Albert a Billa, zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, že jsou falšovaná. Řetězce dostaly pokutu a víno musejí stáhnout...

9. března 2026  16:09

Dynamika trhu s byty zpomaluje. Největší nárůsty cen jsou pryč, říká banka

V prostoru zvaném Vlněna kousek od brněnského hlavního nádraží sídlily od 19....

Největší nárůsty zažíval trh s bydlením v prvním kvartálu loňského roku. Mezikvartálně tehdy ceny bytů povyskočily o 3,7 procenta. Vyplývá to z indexu bydlení, který pravidelně sestavuje ČSOB. Zbylá...

9. března 2026  15:25

Cena plynu obnovila prudký růst, rekord z roku 2022 zatím nepadl

ilustrační snímek

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě v pondělí obnovila prudký růst. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc se přechodně dostal až...

9. března 2026  12:53

Evropa se stala největším dovozcem zbraní, vede Ukrajina, uvádí institut

Testování amerických balistických raket ATACMS v Jižní Koreji (21. června 2023)

Evropa za posledních pět let zvýšila dovoz zbraní o 210 procent a stala se tak největším dovozním regionem na světě. Přispěl k tomu hlavně konflikt na Ukrajině, který z této východoevropské země...

9. března 2026  12:22

Od naděje k velkému problému. Ceny ropy trápí svět, Trump situaci bagatelizuje

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Globální ekonomiku zasáhl energetický šok. Ceny ropy se zvýšily od začátku útoků na Írán o padesát procent a dostaly se na úrovně, kde byly naposledy v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Podle...

9. března 2026  10:36

Kyberzločin je třetí největší ekonomikou světa. Česko je v hledáčku, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma Kyberbezpečnost jsou: zleva Monika Mareková...

Nová legislativa zaměřená na kyberútoky klade důraz na technologie i na hlídání bezpečnosti z nejvyšších pater firem. V iDNES Lounge na toto téma debatovali Monika Mareková, advokátka specializující...

9. března 2026

Ceny ropy prudce rostou kvůli dalším bojům na Blízkém východě

Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán (7. března 2026)

Ceny ropy zahájily týden prudkým růstem, vysoko překročily psychologickou hranici 100 dolaru za barel a dostaly se na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili...

9. března 2026  8:15,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Když na své děti nemáte čas. Umělá inteligence v Číně pronikla i do vzdělávání

Chatbot Doubao získává pozornost stále více Číňanů (4. března 2026).

Umělá inteligence naplno proniká i do světa vzdělávání. Ačkoliv třeba Američané se k tomuto trendu staví ještě poměrně omezeně a rezervovaně, jiná situace panuje v Číně. Tamní děti totiž s novými...

9. března 2026

Povolenky čeká revize. Co se Bruselu s ETS nepovedlo a jak to funguje ve světě

Premium
ilustrační snímek

Státy EU minulý čtvrtek formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Pro se vyjádřilo 22 zemí, Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko byly proti, Belgie se...

9. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.