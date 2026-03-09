„Vždy jsme cestující vybízeli, aby používali sluchátka při poslechu audio obsahu a naše nová pravidla pro wifi už cestující upozorňují, aby sluchátka používali,“ uvedl mluvčí United Airlines Josh Freed. Doplnil, že dopravce rozšiřuje své vysokorychlostní připojení Starlink. „Zdálo se, že je vhodná chvíle to ještě zpřesnit tím, že pravidlo doplníme do přepravních podmínek,“ dodal.
Cestovní expert Scott Keyes televizi CBS News řekl, že si není vědom žádné jiné velké americké letecké společnosti, která by takové pravidlo přijala. Podle něj většina cestujících sluchátka používá. „V letadlech obvykle jen malý počet lidí dělá hluk tím, že nepoužívají sluchátka, takže je to elegantní způsob, jak se s těmito lidmi vypořádat,“ zmínil.
Další aerolinky se nicméně na využívání sluchátek snaží upozorňovat. Například společnost Delta Air Lines v sekci zábavy vyzývá své cestující, aby s ohledem na ostatní pasažéry používali sluchátka.
„Cestující mohou poslouchat audio nebo sledovat video na palubě a očekáváme, že budou dodržovat standardní zdvořilostní pokyny a pokyny posádky,“ uvedla pro The Washington Post mluvčí Delta Air Lines Samantha Moore Facteauová.
Mluvčí aerolinek Southwest Airlines uvedl, že podle přepravního řadu mají cestující dodržovat pokyny členů posádky, včetně těch týkajících se používání osobních elektronických zařízení. „Od cestujících se tedy očekává, že budou pokyny ohledně používání sluchátek dodržovat,“ zmínil.
Diskuse na sítích
Krok aerolinek vzbudil mnohé diskuse na sociálních sítích. „Člověk by si pomyslel, že je to samozřejmé a že to aerolinky už mají ve svých pravidlech dávno. Teď by to chtělo stejné pravidlo i pro letištní salonky,“ napsal jeden uživatel na sociální sítí Reddit.
Podle některých lidí je hlasitý poslech čím dál běžnější, zvlášť u lidí s malými dětmi. „Jako letušky to musíme lidem říkat doslova při každém letu. Naše práce je pak těžší, protože místo soustředění na servis a bezpečnost musíme hlídat pravidla základní ohleduplnosti,“ zmínila jiná uživatelka.
Na nutnost vzájemného respektu upozornil již dříve pilot American Airlines. Jeho proslov na palubě v roce 2023 se stal virálním. „Měli byste se k lidem chovat tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám, ale musím to říkat při každém letu, protože lidé to nedělají,“ uvedl pilot.
Upozornil například na odkládání zavazadel tam, kam nepatří, uléhání na lidi vedle sebe a také na hlasité pouštění videí. „Společenský experiment spočívající v pouštění videí nahlas na reproduktor a telefonování na hlasitý odposlech skončil. Tady v téhle zemi je s tím konec. Nikdo nechce poslouchat vaše video,“ uzavřel.