Unijní ekonomika rostla oproti odhadům rychleji, dařilo se i Česku

V České republice mezičtvrtletní hospodářský růst ve třetím čtvrtletí zrychlil na 0,8 procenta z 0,4 procenta o čtvrtletí dříve. V polovině listopadu statistici uváděli zrychlení tempa růstu z 0,5 na 0,7 procenta.
Ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí vzrostla o 0,3 procenta. To je o 0,1 procentního bodu více než Eurostat odhadoval v listopadu. Ve druhém čtvrtletí se HDP eurozóny v souladu s předchozím odhadem zvýšil o 0,1 procenta.
|
Ekonomika stoupla o 2,7 procenta, odhadl úřad. Výsledek předčil očekávání
Nejvyšší nárůst HDP oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenalo Dánsko, a to o 2,3 procenta. Následovalo Lucembursko a Švédsko, jejichž ekonomiky vzrostly shodně o 1,1 procenta. Naopak v Irsku a ve Finsku HDP o 0,3 procenta klesl, v Rumunsku hospodářský pokles činil 0,2 procenta.
V meziročním srovnání ekonomika eurozóny vzrostla o 1,4 procenta a ekonomika celé EU vykázala růst o 1,6 procenta. Oba meziroční údaje odpovídají listopadovému zpřesněnému odhadu.
Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. I tento údaj statistici v revizi zvýšili o 0,1 procentního bodu. Pro druhé čtvrtletí platí i nadále, že česká ekonomika rostla meziročně o 2,6 procenta.
|
Češi v průměru vydělávají už bezmála padesát tisíc, změřili statistici
Na Slovensku se HDP ve třetím čtvrtletí zvýšil proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta, růst tak zrychlil z 0,2 procenta ve druhém čtvrtletí. Meziročně slovenská ekonomika vzrostla o 0,8 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně, než statistici odhadovali v listopadu. Ve druhém čtvrtletí slovenská ekonomika vykázala růst o 0,7 procenta, což odpovídá listopadovému zpřesněnému odhadu.
Vývoj HDP v zemích EU (v procentech, mezičtvrtletně):
|4. čtvrtletí 2024
|1. čtvrtletí 2025
|2. čtvrtletí 2025
|3.čtvrtletí 2025
|EU
|0,5
|0,5
|0,3
|0,4
|Eurozóna
|0,4
|0,6
|0,1
|0,3
|Belgie
|0,1
|0,4
|0,2
|0,3
|Bulharsko
|1,0
|0,6
|0,9
|0,7
|Česko
|0,8
|0,7
|0,4
|0,8
|Dánsko
|1,5
|-1,2
|1,2
|2,3
|Estonsko
|-0,1
|0,2
|0,5
|0,4
|Finsko
|-0,1
|0,0
|-0,2
|-0,3
|Francie
|0,0
|0,1
|0,3
|0,5
|Chorvatsko
|1,0
|0,4
|0,9
|0,3
|Irsko
|3,3
|7,4
|0,3
|-0,3
|Itálie
|0,2
|0,3
|-0,1
|0,1
|Kypr
|0,9
|1,1
|0,7
|0,9
|Litva
|1,3
|0,3
|0,6
|0,0
|Lotyšsko
|0,4
|0,5
|0,3
|0,6
|Lucembursko
|0,5
|0,3
|0,8
|1,1
|Maďarsko
|0,3
|-0,2
|0,5
|0,0
|Malta
|1,2
|0,2
|0,7
|0,6
|Německo
|0,2
|0,3
|-0,2
|0,0
|Nizozemsko
|0,5
|0,3
|0,3
|0,4
|Polsko
|1,5
|0,7
|0,8
|0,9
|Portugalsko
|1,2
|-0,3
|0,7
|0,8
|Rakousko
|0,4
|0,2
|0,0
|0,4
|Rumunsko
|0,5
|0,1
|1,0
|-0,2
|Řecko
|0,6
|0,3
|0,4
|0,6
|Slovensko
|0,3
|0,1
|0,2
|0,3
|Slovinsko
|0,5
|-0,6
|0,9
|0,8
|Španělsko
|0,8
|0,6
|0,8
|0,6
|Švédsko
|0,7
|-0,1
|0,8
|1,1
|...
|...
|...
|...
|...
|USA
|0,5
|-0,2
|0,9
|*