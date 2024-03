Obchodu s uměním se loni nedařilo. Otazník visí i nad letoškem, říká zpráva

Do procentního propadu navíc není započítaná inflace, reálný pokles tedy bude ještě výraznější. Inflace ve většině států světa totiž byla loni velmi vysoká a zpravidla převyšovala stanovené inflační cíle centrálních bank po celém světě, píše agentura Bloomberg. Někteří analytici ale říkají, že pokles čekali ještě výraznější.

„Vlastně mě trochu překvapilo, že trh se nepropadl ještě víc,“ říká Clare McAndrewová, která se na zprávě podílela. Loňský rok byl podle ní z pohledu prodaného umění úplně jiný než rok 2022. Dařilo se totiž hlavně cenově dostupnějšímu umění.

Dominantní postavení na trhu s uměním i loni zaujali Američané. Jejich nákupy se na celkových prodejích podílely zhruba ze 42 procent. Proti předchozím obdobím více do umění investovali v Číně (19 procent), na třetí místo se v pomyslném žebříčku propadli Britové (17 procent). Se 7 procenty následovali Francouzi, kteří zobchodovali umění v celkové hodnotě 4,6 miliardy amerických dolarů (asi 106 miliard korun).

Polepšila si jen Čína

Analýza ale zároveň ukázala, že ve všech státech kromě Číny se nákupy umění propadly. Americký trh se ve srovnání s rokem 2022 propadl o 10 procent a britský o 8 procent. Pouze v Číně celková čísla stoupla, a to o 9 procent na 12,2 miliardy amerických dolarů (zhruba 281 miliardy korun).

Za čínským oživením analytici vidí odloženou poptávku po dlouhé koronavirové pandemii. To potvrzují i data, většina čínských nákupů se totiž odehrála během jara. „Nebýt skokového nárůstu na počátku jara, bylo by to v Číně mnohem horší,“ doplňuje McAndrewová.

Propad trhu pocítili také obchodníci. Nepříliš ideální rok zaznamenali hlavně prodejci s obratem, který převyšoval hranici 10 milionů dolarů (zhruba 230 milionů korun). „Podnikání je stále náročnější. Ceny nedrží krok s rostoucími náklady na podnikání,“ komentuje výsledky Noah Horowitz, výkonný ředitel Art Basel. Menším prodejcům se dařilo lépe, říká zpráva. Někteří dokonce zaznamenali i meziroční nárůst tržeb, který se v mnohých případech dostal až ke 12 procentům.

Zájem klesl také o veřejné aukce. Celkové tržby ve veřejných dražbách se podle zprávy propadly o 7 procent na 25,1 miliardy dolarů. Propadl se i počet v dražbách prodaných položek, a to proti roku 2022 o 25 procent. „Lidé se zdrželi prodejů v aukcích, pokud mohli,“ upřesňuje McAndrewová.

Rok 2024 je tak pro obchodníky velkou neznámou. Třetina prodejců k němu vzhlíží s optimismem, najdou se ale i tací, kteří přílišnému povzbuzení na trhu s uměním nevěří, uzavírá Bloomberg.