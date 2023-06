Euforie z umělé inteligence opadává, se zisky vítězů už přišly i první krachy

Poradenské firmy či IT společnosti jsou čím dál častěji pod bedlivým investorským drobnohledem. Portfolio manažeři posuzují, jak se na jejich byznysových schématech do budoucna podepíše rozmach umělé inteligence. Celkový dopad do ziskovosti by měl být pozitivní, podle odborníků je ale potřeba počítat i s řadou poražených. Informovala o tom agentura Reuters.

Podle konzultantské společnosti McKinsey by rozmach AI měl do budoucna světové ekonomice přidat hodnotu ve výši 7,3 bilionů dolarů (asi 158,4 bilionu korun). Analytici této firmy ale zároveň dodávají, že až polovina dnešních pracovních pozic by měla být v letech 2030 až 2060 postupně automatizována.

Z inflace do deflace?

To ale mimo jiné znamená, že firmy po celém světě budou čelit obrovským výzvám. Čeká je přehodnocování stávajících obchodních modelů a v řadě případů i velká vlna propouštění, vypočítávají experti komplikace při nástupu umělé inteligence.

„Není samozřejmé, že umělá inteligence bude mít jen pozitivní dopady. Mohla by totiž vyvolat i deflační tlaky,“ uvedl pro agenturu Reuters odborník na investování do akcií Gilles Guibout, který působí ve společnosti AXA a pomáhá spravovat portfolio o hodnotě více než 820 miliard euro (asi 19.6 bilionu korun).

Klienti by podle Guibouta mohli v budoucnu lépe vyjednávat o snížení cen. Startupové firmy by pak mohly hrát velkou roli ve snižování počtu stávajících hráčů na trhu. Velké podniky totiž mohou být do budoucna zaneprázdněny postupným přepracováváním svých interních a obchodních procesů. To by ale mohlo negativně dopadnout na výkonnost jejich akcií, a to hlavně na trzích s velkou konkurencí a tam, kde další firemní růst závisí hlavně na pracovní síle.

„Příkladem jsou IT služby. Pokud už firma nebude potřebovat sto lidí na kódování, ale třeba jen třetinu či polovinu z nich, budou zákazníci požadovat nižší ceny,“ upřesnil Gilles Guibout.

Poslední červnový průzkum Bank of America ukázal, že zvýšení podnikových zisků v důsledku umělé inteligence očekává asi 40 procent investorů.

První ztráty

Dopady na akciovém trhu na sebe nenechaly dlouho čekat. Příkladem může být francouzská outsourcingová firma Teleperformance, která zaměstnává více než 410 tisíc lidí ve 170 zemích na celém světě.

Vývoj hodnoty akcií Teleperformance (26. 6. 2023)

Za letošní rok už firma odepsala téměř třetinu své hodnoty. Teleperformance se totiž zabývá poskytováním služeb v oblasti zákaznického servisu a právě ty by umělá inteligence mohla do budoucna nahradit. Trhy na riziko zareagovaly a své obavy během několika týdnů do cen akcií propsaly.

Podle některých ale byly tyto ztráty přehnané. „Hodně se zaměřujeme na rizika, která může umělá inteligence do budoucna vyvolat. Nakonec se to ale trošku přehnalo,“ okomentoval vývoj cen akcií společnosti Teleperformance Thomas McGarrity ze společnosti RBC Wealth Management.