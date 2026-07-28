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Firmy začínají znovu nabírat. Navzdory předpovědím, že AI připraví lidi o práci

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Velcí američtí zaměstnavatelé dlouho označovali nábor nových zaměstnanců za nákladné řešení, k němuž se uchýlí až v krajním případě. Teď ale obracejí. Společnosti od železničního gigantu CSX až po technologickou firmu Alphabet, mateřskou společnost Googlu, v posledních dnech investorům sdělily, že plánují nabírat zaměstnance. Má jim to pomoci splnit růstové cíle a využít na maximum nové technologie.

Snaha alespoň mírně zvýšit počet zaměstnanců představuje obrat. Dosud se totiž velcí zaměstnavatelé vyhýbali přijímání nových sil kvůli ekonomické nejistotě nebo přesvědčení, že umělá inteligence zvládne v práci více úkolů. Někteří manažeři však nyní říkají, že náklady a omezení AI vyžadují přijetí dalších lidí. Jiní chtějí po vlně propouštění zaměstnance znovu nabrat, píše list Wall Street Journal.

„Potřebujeme nábor trochu urychlit. Momentálně jsme trochu pozadu,“ řekla deníku provozní ředitelka společnosti Booz Allen Hamilton Kristine Martin Andersonová.

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Tato konzultační a technologická společnost pracující pro americkou vládu loni zrušila tisíce pracovních míst poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa omezila federální zakázky a požadovala po firmách, aby zdůvodnily své náklady. Ke konci června firma zaměstnávala přibližně 30 900 lidí, což bylo o 7,5 procenta méně než před rokem. Nyní však vidí zdravou poptávku po svých službách, mimo jiné v oblasti národní bezpečnosti.

Méně lidí, rychlejší růst?

Po většinu uplynulých 18 měsíců byly velké firmy přesvědčeny, že méně zaměstnanců znamená rychlejší růst. Nyní se však tempo propouštění zpomaluje. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA byl v posledním sledovaném týdnu nejnižší od roku 1969, píše Wall Street Journal.

„Část změny v náborové politice odráží také přehodnocení toho, co umělá inteligence skutečně dokáže,“ uvedla Sarah Franklinová, generální ředitelka personalistické platformy Lattice. Mnoho firem přestalo nabírat zaměstnance na základní pozice v domnění, že práci zvládnou AI agenti. Posléze si však jejich šéfové uvědomili, že lidé jsou pro práci po boku umělé inteligence nezbytní.

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„To, že máte programovací agenty, neznamená, že už nenabíráte programátory,“ řekla Franklinová. Dodala, že i firmy s AI agenty pro prodej zároveň potřebují obchodníky. Poptávka je nyní podle ní velká. „Firmy si uvědomují, že potřebují dovednosti přirozeně spojené s AI. Potřebují pracovníky na základních pozicích, kteří jsou inovativní a jejichž myšlení ještě není zkostnatělé. Zároveň jsou levnější, protože jsou na trhu práce noví,“ dodala Franklinová.

Žádné masivní nábory

Oživení náboru se netýká pouze administrativních a odborných profesí. Výrobce nářadí Snap-on uvedl, že plánuje přijmout další zaměstnance, aby rozšířil své podnikání. Železniční společnost CSX uvedla, že počet zaměstnanců v provozu vlaků a lokomotiv v příštích měsících mírně vzroste, aby firma dokázala uspokojit vyšší poptávku. V jiných částech společnosti přitom hodlá využít technologie k nahrazení lidí, kteří odejdou. Firma zároveň upozornila, že celkový počet zaměstnanců zůstává nižší než před rokem.

Jen málo firem říká, že se chystá k masivnímu náboru. Zaměstnavatelé také dávají jasně najevo, že hledají především určité typy pracovníků.

„Naše technologická společnost očekává pokračování náboru v klíčových investičních oblastech, jako je umělá inteligence a cloud computing,“ uvedla finanční ředitelka Alphabetu Anat Ashkenaziová.

Softwarová společnost ServiceNow chce přijmout více obchodních manažerů v terénu, aby využila růst v oblastech jako je kybernetická bezpečnost.

AI přináší nejistotu

Někteří odborníci však upozorňují, že mnoho věcí zůstává nejasných, protože konečný potenciál umělé inteligence se stále vyvíjí.

„Potřebujeme více lidí? Potřebujeme méně lidí?“ ptá se Paul Osterman, emeritní profesor Massachusettského technologického institutu (MIT) „Nikdo z nás nemá ponětí.“

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Podle Ostermana mnoho firem zacházelo se zaměstnanci jako s postradatelnými. Když se jim to hodilo, propouštěly je nebo jejich pracovní místa měnily externí spolupráci případně jim alespoň zkracovaly úvazek. Očekává, že tento trend bude v současném období nejistoty pokračovat.

„AI přináší zaměstnavatelům tolik nejistoty, protože moc neví, co potřebují a co nepotřebují. A určitě nepřestane ani neustálé zdůrazňování síly umělé inteligence nahrazovat lidi a šetřit peníze akcionářů,“ uzavřel Osterman.

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