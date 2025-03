Ekologická zátěž umělé inteligence roste. Datová centra mají enormní spotřebu vody

Podle zprávy Mezinárodní energetické agentury se na každou spotřebovanou kWh energie v datových centrech odpaří až devět litrů vody. „S prudkým nárůstem využívání generativní AI roste i spotřeba vody v technologickém sektoru,“ upozorňuje Kate Braumanová z Institutu pro škody způsobené klimatem. Google, Microsoft a Meta patří mezi největší spotřebitele vody v oblasti technologických inovací, píše portál The Times.

Datová centra jsou páteří umělé inteligence, ale jejich provoz má významné environmentální dopady. „Techničtí giganti zvýšili svou spotřebu vody pro chlazení serverů, což má zásadní dopady na regiony s omezenými vodními zdroji,“ dodává Braumanová. Závod o vývoj stále výkonnější AI modelů tak klade nové výzvy v oblasti udržitelnosti.

Zejména v suchem postižených oblastech, jako je Kalifornie nebo Arizona, se otázka spotřeby vody v technologickém sektoru stává čím dál palčivější. Mnoho firem sice slibuje snižování vodní stopy, ale jejich skutečná opatření jsou stále v nedohlednu.

Velké technologické společnosti, včetně Googlu a Microsoftu, se zavázaly ke snížení dopadu na životní prostředí a plánují do roku 2030 spotřebovávat méně vody, než kolik dokážou vrátit do přírody.

„Čerstvá, čistá voda je jedním z nejcennějších zdrojů na Zemi, podnikáme naléhavá opatření na podporu bezpečnosti vody a zdravých ekosystémů,“ uvádí Google ve svém závazku týkajícím se udžitelnosti vody.

V některých datových centrech se již testují metody recyklace vody, které by měly snížit celkovou spotřebu. Přesto není jasne, zda tato opatření dokážou udržet krok s rostoucími nároky umělé inteligence a globálního technologického průmyslu.

Spotřeba vody spojená s umělou inteligencí roste. Do roku 2027 by mohla dosáhnout 6,6 miliardy m³. To klade tlak na regulační orgány i samotné firmy, aby přijaly přísnější opatření. OSN varuje: „Aby se situace stabilizovala, musí být spotřeba vody odpojena od ekonomického růstu.“

Generální tajemník OSN Antonio Guterres na nedávné konferenci o vodě dodal „Voda je lidské právo a společný rozvojový jmenovatel pro utváření lepší budoucnosti.“