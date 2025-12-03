Značce Valentino se v marketingu vymstila AI. Trapné a laciné, kritizují nápad lidé

Autor:
  15:50
Umělá inteligence je trendem posledních týdnů a měsíců. Velké firmy ji stále více používají i v rámci svého marketingu, což ale spousta zákazníků nenese pozitivně. Nyní se pod palbu kritiky dostal italský módní dům Valentino, který na svých firemních sociálních sítích zveřejnil propagační AI video.

AI na jedné straně dokáže firmám výrazně šetřit náklady, na té druhé ale záleží také na způsobu, jak podniky s umělou inteligencí pracují. Brát v potaz totiž musí jejich zákazníky. Ti se nyní ozvali v případě luxusní značky Valentino a propagace kabelky DeVain, píše BBC.

Značka Valentino totiž vsadila na video, které bylo na první pohled vygenerované umělou inteligencí. To ale mezi zákazníky vyvolalo spíše rozpaky než obdiv. Někteří totiž video označili za trapné, laciné, smutné či odfláknuté.

Zákazníci tak dali značce Valentino najevo, že umělá inteligence při prezentaci luxusních výrobků může snižovat skutečnou hodnotu. „Obrovské zklamání od předního módního domu,“ napsal jeden ze sledujících k videu, které společnost sdílela na sociální síť Instagram.

maisonvalentino

A new chapter in The Valentino Garavani DeVain Digital Creative Project.

In a surreal interpretation, Enter The Void (@EnterTheVoidStudios) transports the bag into an underwater desert hotel, a dreamlike world where memory, cinema, and imagination converge.

Explore the project now through the link in bio.

#ValentinoGaravani #DeVainBag

20. listopadu 2025 v 11:01, příspěvek archivován: 3. prosince 2025 v 12:00
oblíbit odpovědět uložit

Podobně kritických komentářů je však spousta. „Reklamní kampaně jsou pro firmy příležitostí, aby ukázaly skutečný talent jejich kreativců. V případě tohoto videa je to ale spíš lenost,“ uvedl k videu jiný uživatel.

AI může snižovat skutečnou hodnotu

Je otázkou, jak budou firmy k umělé inteligenci v rámci marketingu do budoucna přistupovat. Společnosti v módním sektoru si však musí dávat pozor na to, aby AI příspěvky neměly vlastně záporné účinky, které se v krajním případě negativně promítnou i do tržeb.

Z týdnů se staly hodiny. Umělá inteligence může nakopnout britskou ekonomiku

Odborníci totiž říkají, že zákazníci vnímají AI obsah stále více jako málo hodnotný. „O luxusních značkách to platí dvojnásobně. U Valentina nestačilo dokonce ani to, že značka použití umělé inteligence ve videu přiznala,“ potvrdila pro BBC analytička Rebecca Swiftová.

Ztráta lidskosti

Módní značky ale s AI experimentují nejen v případě propagace. Stále více firem využívá AI nástroje třeba při návrhu nových kousků oblečení či k celkové optimalizaci výroby, což zároveň ohrožuje i dosavadní pracovní místa. Podniky, které jsou postavené na síle značky a příběhu, tak nejspíš musí k AI přistupovat obezřetně a citlivě.

Riziko na finančních trzích: Umělá inteligence vládne všem

„Když umělá inteligence vstoupí do identity značky, zákazníci mohou mít pocit, že přidaná hodnota jde vlastně stranou,“ podotýká expertka Anne-Liese Premová s tím, že v generativní umělé inteligenci se sice nachází potenciál pro úsporu nákladů, na té druhé ale firma může přijít o svou lidskost. Zákazníci navíc v poslední době volají po autenticitě více než když dřív, uzavírá BBC.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Zemřela manželka miliardáře Richarda Bransona, žili spolu téměř padesát let

Sir Richard Branson s manželkou Joan Templemanovou na galavečeru v Beverly...

Britský miliardář a zakladatel společnosti Virgin Atlantic oznámil na sociálních sítích, že zemřela jeho manželka Joan Templemanová. Branson uvedl, že je zdrcený ztrátou manželky a partnerky, s níž...

Značce Valentino se v marketingu vymstila AI. Trapné a laciné, kritizují nápad lidé

Kabelka Valentino by Mario Valentino, VAN GRAAF, 2499 Kč

Umělá inteligence je trendem posledních týdnů a měsíců. Velké firmy ji stále více používají i v rámci svého marketingu, což ale spousta zákazníků nenese pozitivně. Nyní se pod palbu kritiky dostal...

3. prosince 2025  15:50

Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn

Aspen, Colorado

Luxusní horské nemovitosti dál zdražují a rozdíly mezi světovými a českými destinacemi se zmenšují. Podle nejnovější analýzy Savills Ski Report zůstává nejdražším lyžařským střediskem americký Aspen,...

3. prosince 2025

Neříkejte tomu kultivované maso, vyčetl předák řezníků výrobcům tkáňových kultur

Rozemleté maso se posílá skrz výrobu na papíru. Ten zůstane i ve...

Slovo maso by se mělo používat jenom u kusů živočichů, vyčetl ve středu na konferenci Potravinářské komory ČR výrobcům masa z tkáňových kultur ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Radek Slanec. Ti...

3. prosince 2025  14:24

Podepsáno. Škoda Group dodá na Slovensko bateriové vlaky za miliardy

Škoda Group dodá na Slovensko až 36 bateriových vlaků.

Slovenský národní vlakový dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podepsal s dvoučlenným konsorciem kolem české skupiny Škoda Group smlouvu o nákupu vlaků s bateriovým a elektrickým pohonem....

3. prosince 2025  14:14

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  13:58

Agrofert uvažuje o stavbě nového závodu na výrobu čpavku, poprvé mimo Evropu

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše uvažuje o stavbě nového závodu na výrobu čpavku mimo Evropu, a to buď v Americe, nebo na Středním východě....

3. prosince 2025  13:54

Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi

Smíchov City. Staré průmyslové zóny se mění.

Na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je třeba 14,8 průměrných ročních mezd. Je to o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině letošního roku, ale o přibližně pět ročních výdělků...

3. prosince 2025  13:42

Skupina AFI koupila od Skansky za více než 3 miliardy kanceláře Port7 v Holešovicích

Komplex Port7 v pražských Holešovicích

Izraelská skupina AFI koupila od společnosti Skanska kancelářský komplex Port7 v pražských Holešovicích za 3,16 miliardy korun. Obě společnosti o tom dnes informovaly v tiskové zprávě. Port7 se...

3. prosince 2025  13:01,  aktualizováno  13:26

Největší evropský projekt na těžbu lithia se může rozjet. Těžaři si zajistili finance

Těžba lithia v Portugalsku (2. března 2023)

Australská těžařská společnost Vulcan Energy Resources si zajistila 2,2 miliardy eur (5,1 miliardy korun), aby mohla tento týden v Německu zahájit projekt Lionheart, který má být největším evropským...

3. prosince 2025  13:17

Jak zabránit dalšímu blackoutu? ČR musí posílit přeshraniční spojení, tvrdí experti

Rozvodna ve Výškově na Lounsku. Právě zde podle ČEPS vznikl prvotní problém,...

Česká republika musí posílit přeshraniční elektrická spojení, v budoucnu budou klíčová pro předcházení dalších rozsáhlých výpadků proudu. Vliv budou mít také na ceny elektřiny. Vyplývá to ze studie...

3. prosince 2025  12:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Energošmejdi opět řádí, varuje úřad. Triky, které využívají, se neustále mění

ilustrační snímek

Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na takzvané energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět...

3. prosince 2025  10:14

Airbus snížil cíl dodávek na letošní rok. Může za to nově zjištěná výrobní vada

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus snížil letošní cíl dodávek komerčních letadel z přibližně 820 zhruba na 790. Na vině je výrobní vada kovových trupových panelů, která zpozdila či pozastavila část...

3. prosince 2025  9:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.