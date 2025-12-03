Značce Valentino se v marketingu vymstila AI. Trapné a laciné, kritizují nápad lidé

AI na jedné straně dokáže firmám výrazně šetřit náklady, na té druhé ale záleží také na způsobu, jak podniky s umělou inteligencí pracují. Brát v potaz totiž musí jejich zákazníky. Ti se nyní ozvali v případě luxusní značky Valentino a propagace kabelky DeVain, píše BBC.
Značka Valentino totiž vsadila na video, které bylo na první pohled vygenerované umělou inteligencí. To ale mezi zákazníky vyvolalo spíše rozpaky než obdiv. Někteří totiž video označili za trapné, laciné, smutné či odfláknuté.
Zákazníci tak dali značce Valentino najevo, že umělá inteligence při prezentaci luxusních výrobků může snižovat skutečnou hodnotu. „Obrovské zklamání od předního módního domu,“ napsal jeden ze sledujících k videu, které společnost sdílela na sociální síť Instagram.
Podobně kritických komentářů je však spousta. „Reklamní kampaně jsou pro firmy příležitostí, aby ukázaly skutečný talent jejich kreativců. V případě tohoto videa je to ale spíš lenost,“ uvedl k videu jiný uživatel.
AI může snižovat skutečnou hodnotu
Je otázkou, jak budou firmy k umělé inteligenci v rámci marketingu do budoucna přistupovat. Společnosti v módním sektoru si však musí dávat pozor na to, aby AI příspěvky neměly vlastně záporné účinky, které se v krajním případě negativně promítnou i do tržeb.
Odborníci totiž říkají, že zákazníci vnímají AI obsah stále více jako málo hodnotný. „O luxusních značkách to platí dvojnásobně. U Valentina nestačilo dokonce ani to, že značka použití umělé inteligence ve videu přiznala,“ potvrdila pro BBC analytička Rebecca Swiftová.
Ztráta lidskosti
Módní značky ale s AI experimentují nejen v případě propagace. Stále více firem využívá AI nástroje třeba při návrhu nových kousků oblečení či k celkové optimalizaci výroby, což zároveň ohrožuje i dosavadní pracovní místa. Podniky, které jsou postavené na síle značky a příběhu, tak nejspíš musí k AI přistupovat obezřetně a citlivě.
„Když umělá inteligence vstoupí do identity značky, zákazníci mohou mít pocit, že přidaná hodnota jde vlastně stranou,“ podotýká expertka Anne-Liese Premová s tím, že v generativní umělé inteligenci se sice nachází potenciál pro úsporu nákladů, na té druhé ale firma může přijít o svou lidskost. Zákazníci navíc v poslední době volají po autenticitě více než když dřív, uzavírá BBC.