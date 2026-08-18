Jerry Falade je postgraduální student Southern Methodist University v texaském Dallasu. Jako debutující autor detektivního románu s titulem Call Me, I’ll Hide the Body (Zavolej mi, já schovám tělo) měl těsně před podepsáním autorské smlouvy v hodnotě několika milionů dolarů na vydání tohoto díla. Krátce předtím, než se tak mělo stát, však jeho agenti od projektu nečekaně odstoupili. Uvedli, že již nemohou tento projekt podporovat, neboť se jim nepodařilo ověřit, zda knihu skutečně napsal výhradně jejich klient.
Falade obvinění týkající se jeho románu samozřejmě popřel a označil je za rasově motivovaná.
Vedle některých rukopisů, které nyní dostávám, vypadá Padesát odstínů šedi jako Tolstoj.