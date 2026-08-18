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Umělá inteligence uvrhla nakladatelství do chaosu. Nikdo už nepozná, co psal člověk

Jan Dvořák
  12:42
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Knižní svět takřka každý měsíc zachvátí nový skandál související s umělou inteligencí. Náhlé krachy velkých knižních smluv kvůli podezření z použití umělé inteligence – a obavy z toho, kdo další by mohl být na řadě – tak nutí k zamyšlení nad povahou autorství, vztahem mezi spisovateli a nakladateli a dlouhodobým přežitím odvětví. Nikdo se zatím nedokáže shodnout na tom, kdo přesně je zodpovědný za řešení tohoto problému, ani na tom, jak velký problém to vlastně je.

Jerry Falade je postgraduální student Southern Methodist University v texaském Dallasu. Jako debutující autor detektivního románu s titulem Call Me, I’ll Hide the Body (Zavolej mi, já schovám tělo) měl těsně před podepsáním autorské smlouvy v hodnotě několika milionů dolarů na vydání tohoto díla. Krátce předtím, než se tak mělo stát, však jeho agenti od projektu nečekaně odstoupili. Uvedli, že již nemohou tento projekt podporovat, neboť se jim nepodařilo ověřit, zda knihu skutečně napsal výhradně jejich klient.

Falade obvinění týkající se jeho románu samozřejmě popřel a označil je za rasově motivovaná.

Vedle některých rukopisů, které nyní dostávám, vypadá Padesát odstínů šedi jako Tolstoj.

Angeline Rodriguezováagentka ve společnosti WME

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